https://ria.ru/20240423/zaderzhanie-1941887270.html

Путину доложили о задержании замминистра обороны Иванова

Путину доложили о задержании замминистра обороны Иванова - РИА Новости, 23.04.2024

Путину доложили о задержании замминистра обороны Иванова

Президенту России Владимиру Путину доложено о задержании замминистра обороны РФ Тимура Иванова, заранее был поставлен в известность министр обороны Сергей... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T21:41

2024-04-23T21:41

2024-04-23T22:19

россия

тимур иванов

владимир путин

политика

сергей шойгу

дело замминистра обороны тимура иванова

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину доложено о задержании замминистра обороны РФ Тимура Иванова, заранее был поставлен в известность министр обороны Сергей Шойгу, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Президенту России Владимиру Путину доложено о задержании замминистра обороны Тимура Иванова. Также заранее был поставлен в известность министр обороны Сергей Шойгу", - сказал он.

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россия, тимур иванов, владимир путин, политика, сергей шойгу, дело замминистра обороны тимура иванова