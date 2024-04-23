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Путину доложили о задержании замминистра обороны Иванова - РИА Новости, 23.04.2024
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21:41 23.04.2024 (обновлено: 22:19 23.04.2024)
https://ria.ru/20240423/zaderzhanie-1941887270.html
Путину доложили о задержании замминистра обороны Иванова
Путину доложили о задержании замминистра обороны Иванова - РИА Новости, 23.04.2024
Путину доложили о задержании замминистра обороны Иванова
Президенту России Владимиру Путину доложено о задержании замминистра обороны РФ Тимура Иванова, заранее был поставлен в известность министр обороны Сергей... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T21:41
2024-04-23T22:19
россия
тимур иванов
владимир путин
политика
сергей шойгу
дело замминистра обороны тимура иванова
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину доложено о задержании замминистра обороны РФ Тимура Иванова, заранее был поставлен в известность министр обороны Сергей Шойгу, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Президенту России Владимиру Путину доложено о задержании замминистра обороны Тимура Иванова. Также заранее был поставлен в известность министр обороны Сергей Шойгу", - сказал он.
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россия, тимур иванов, владимир путин, политика, сергей шойгу, дело замминистра обороны тимура иванова
Россия, Тимур Иванов, Владимир Путин, Политика, Сергей Шойгу, Дело замминистра обороны Тимура Иванова
Путину доложили о задержании замминистра обороны Иванова

Песков: Путину доложили о задержании замминистра обороны Иванова

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Тимур Иванов - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину доложено о задержании замминистра обороны РФ Тимура Иванова, заранее был поставлен в известность министр обороны Сергей Шойгу, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Президенту России Владимиру Путину доложено о задержании замминистра обороны Тимура Иванова. Также заранее был поставлен в известность министр обороны Сергей Шойгу", - сказал он.
 
РоссияТимур ИвановВладимир ПутинПолитикаСергей ШойгуДело замминистра обороны Тимура Иванова
 
 
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