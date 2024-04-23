https://ria.ru/20240423/vzryvy-1941783289.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтаве

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтаве - РИА Новости, 23.04.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтаве

Взрывы прогремели в Полтаве на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает во вторник украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T15:19

2024-04-23T15:19

2024-04-23T15:23

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днепропетровская область

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Взрывы прогремели в Полтаве на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает во вторник украинское издание "Зеркало недели". По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога на данный момент объявлена в Полтавской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях. "Полтава… сообщают о взрывах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Официальной информации о взрывах пока не поступало.

https://ria.ru/20240113/vzryv-1921107162.html

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в мире, полтава, украина, днепропетровская область