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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтаве
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтаве - РИА Новости, 23.04.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтаве
Взрывы прогремели в Полтаве на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает во вторник украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T15:19
2024-04-23T15:19
2024-04-23T15:23
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Взрывы прогремели в Полтаве на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает во вторник украинское издание "Зеркало недели". По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога на данный момент объявлена в Полтавской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях. "Полтава… сообщают о взрывах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Официальной информации о взрывах пока не поступало.
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в мире, полтава, украина, днепропетровская область
В мире, Полтава, Украина, Днепропетровская область, Специальная военная операция на Украине
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтаве
"Зеркало недели": в Полтаве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы