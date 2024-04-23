https://ria.ru/20240423/ukraina-1941748536.html

СМИ: часть нового пакета помощи Украине от США уже находится в Европе

СМИ: часть нового пакета помощи Украине от США уже находится в Европе - РИА Новости, 23.04.2024

СМИ: часть нового пакета помощи Украине от США уже находится в Европе

Часть помощи, которую США должны поставить Украине в рамках нового пакета, уже размещена в Германии и Польше, что ускорит поставку некоторых составляющих пакета РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T12:53

2024-04-23T12:53

2024-04-23T12:53

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Часть помощи, которую США должны поставить Украине в рамках нового пакета, уже размещена в Германии и Польше, что ускорит поставку некоторых составляющих пакета Киеву, сообщает телеканал CNN со ссылкой на американский источник. Палата представителей конгресса США в субботу большинством голосов приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине, а также законопроект, включающий положение о конфискации суверенных активов России в пользу Киева. "Пока американские официальные лица не говорят этого открыто... большая часть ее (помощи Украине от США - ред.) уже заранее размещена на складах в Германии и Польше", - говорится в сообщении. По информации источника, одними из первых в рамках нового пакета будут направлены боеприпасы. Однако Киев столкнется с вызовом в вопросе логистики при поставке снарядов на необходимые участки фронта. Но даже после этого Украине не удастся преодолеть преимущество России по количеству используемых боеприпасов. Телеканал со ссылкой на аналитиков отмечает, что, скорее всего, украинские войска на протяжении предстоящих недель продолжат испытывать нехватку боеприпасов и ПВО. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240420/ssha-1941128615.html

https://ria.ru/20240420/ukraina-1941276160.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, сша, в мире, нато, вооруженные силы украины