СМИ раскрыли, почему помощь от США не решит главную проблему Украины
dikGAZETE: помощь США Украине лишь затянет конфликт, но не изменит его
© AP Photo / Shandyba MykytaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Shandyba Mykyta
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Американская помощь Украине не изменит конфликт, написал журналист Эрхан Алтыпармак для издания dikGAZETE.
"Зеленский, отказавшийся от демократических выборов под предлогом чрезвычайного положения в стране, вновь попросит у Запада экономическую помощь к следующему году. Это порочный круг. Поддержка лишь затянет конфликт, и украинский народ продолжит страдать. При этом многие молодые люди будут и дальше гибнуть на фронте", — говорится в публикации.
"Зеленский, отказавшийся от демократических выборов под предлогом чрезвычайного положения в стране, вновь попросит у Запада экономическую помощь к следующему году. Это порочный круг. Поддержка лишь затянет конфликт, и украинский народ продолжит страдать. При этом многие молодые люди будут и дальше гибнуть на фронте", — говорится в публикации.
Помощь Украине грозит обрушением финансовой пирамиды Запада
22 апреля, 08:00
В статье отмечается, что новая помощь не решит проблемы Украины с собственным производством.
"Наконец, США согласовали пакет помощи Украине на 61 миллиард долларов. Из них девять миллиардов будут переданы в виде невоенной помощи. Однако это тоже не решение украинского кризиса, потому что Киев, пытающийся выстоять только за счет внешней поддержки, а не собственного производства, израсходует и эту поддержку", — считает автор.
Палата представителей приняла законопроект о помощи Киеву в субботу. Следующим шагом документ направят на рассмотрение сенату. Кроме того, также был принят законопроект, включающий положение о конфискации суверенных активов России в пользу Украины.
Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, решение о выделении дополнительной помощи Киеву было ожидаемо, оно еще больше разорит Украину и обогатит Штаты.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
"Наконец, США согласовали пакет помощи Украине на 61 миллиард долларов. Из них девять миллиардов будут переданы в виде невоенной помощи. Однако это тоже не решение украинского кризиса, потому что Киев, пытающийся выстоять только за счет внешней поддержки, а не собственного производства, израсходует и эту поддержку", — считает автор.
Палата представителей приняла законопроект о помощи Киеву в субботу. Следующим шагом документ направят на рассмотрение сенату. Кроме того, также был принят законопроект, включающий положение о конфискации суверенных активов России в пользу Украины.
Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, решение о выделении дополнительной помощи Киеву было ожидаемо, оно еще больше разорит Украину и обогатит Штаты.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>