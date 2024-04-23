https://ria.ru/20240423/ukraina-1941686634.html

СМИ раскрыли, почему помощь от США не решит главную проблему Украины

СМИ раскрыли, почему помощь от США не решит главную проблему Украины - РИА Новости, 23.04.2024

СМИ раскрыли, почему помощь от США не решит главную проблему Украины

Американская помощь Украине не изменит конфликт, написал журналист Эрхан Алтыпармак для издания dikGAZETE. "Зеленский, отказавшийся от демократических выборов... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T09:30

2024-04-23T09:30

2024-04-23T09:30

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

киев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/19/1929396905_0:176:3070:1903_1920x0_80_0_0_ba083b3c5353c1758d5e4aece59c84b0.jpg

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Американская помощь Украине не изменит конфликт, написал журналист Эрхан Алтыпармак для издания dikGAZETE. "Зеленский, отказавшийся от демократических выборов под предлогом чрезвычайного положения в стране, вновь попросит у Запада экономическую помощь к следующему году. Это порочный круг. Поддержка лишь затянет конфликт, и украинский народ продолжит страдать. При этом многие молодые люди будут и дальше гибнуть на фронте", — говорится в публикации. В статье отмечается, что новая помощь не решит проблемы Украины с собственным производством. "Наконец, США согласовали пакет помощи Украине на 61 миллиард долларов. Из них девять миллиардов будут переданы в виде невоенной помощи. Однако это тоже не решение украинского кризиса, потому что Киев, пытающийся выстоять только за счет внешней поддержки, а не собственного производства, израсходует и эту поддержку", — считает автор. Палата представителей приняла законопроект о помощи Киеву в субботу. Следующим шагом документ направят на рассмотрение сенату. Кроме того, также был принят законопроект, включающий положение о конфискации суверенных активов России в пользу Украины. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, решение о выделении дополнительной помощи Киеву было ожидаемо, оно еще больше разорит Украину и обогатит Штаты.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

https://ria.ru/20240422/ukraina-1941366134.html

https://ria.ru/20240423/dnepr-1941493068.html

украина

сша

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, киев