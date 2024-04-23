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СМИ раскрыли, почему помощь от США не решит главную проблему Украины - РИА Новости, 23.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:30 23.04.2024
https://ria.ru/20240423/ukraina-1941686634.html
СМИ раскрыли, почему помощь от США не решит главную проблему Украины
СМИ раскрыли, почему помощь от США не решит главную проблему Украины - РИА Новости, 23.04.2024
СМИ раскрыли, почему помощь от США не решит главную проблему Украины
Американская помощь Украине не изменит конфликт, написал журналист Эрхан Алтыпармак для издания dikGAZETE. "Зеленский, отказавшийся от демократических выборов... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T09:30
2024-04-23T09:30
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
киев
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Американская помощь Украине не изменит конфликт, написал журналист Эрхан Алтыпармак для издания dikGAZETE. "Зеленский, отказавшийся от демократических выборов под предлогом чрезвычайного положения в стране, вновь попросит у Запада экономическую помощь к следующему году. Это порочный круг. Поддержка лишь затянет конфликт, и украинский народ продолжит страдать. При этом многие молодые люди будут и дальше гибнуть на фронте", — говорится в публикации. В статье отмечается, что новая помощь не решит проблемы Украины с собственным производством. "Наконец, США согласовали пакет помощи Украине на 61 миллиард долларов. Из них девять миллиардов будут переданы в виде невоенной помощи. Однако это тоже не решение украинского кризиса, потому что Киев, пытающийся выстоять только за счет внешней поддержки, а не собственного производства, израсходует и эту поддержку", — считает автор. Палата представителей приняла законопроект о помощи Киеву в субботу. Следующим шагом документ направят на рассмотрение сенату. Кроме того, также был принят законопроект, включающий положение о конфискации суверенных активов России в пользу Украины. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, решение о выделении дополнительной помощи Киеву было ожидаемо, оно еще больше разорит Украину и обогатит Штаты.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240422/ukraina-1941366134.html
https://ria.ru/20240423/dnepr-1941493068.html
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в мире, украина, сша, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Киев
СМИ раскрыли, почему помощь от США не решит главную проблему Украины

dikGAZETE: помощь США Украине лишь затянет конфликт, но не изменит его

© AP Photo / Shandyba MykytaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© AP Photo / Shandyba Mykyta
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Американская помощь Украине не изменит конфликт, написал журналист Эрхан Алтыпармак для издания dikGAZETE.

"Зеленский, отказавшийся от демократических выборов под предлогом чрезвычайного положения в стране, вновь попросит у Запада экономическую помощь к следующему году. Это порочный круг. Поддержка лишь затянет конфликт, и украинский народ продолжит страдать. При этом многие молодые люди будут и дальше гибнуть на фронте", — говорится в публикации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
Помощь Украине грозит обрушением финансовой пирамиды Запада
22 апреля, 08:00
В статье отмечается, что новая помощь не решит проблемы Украины с собственным производством.

"Наконец, США согласовали пакет помощи Украине на 61 миллиард долларов. Из них девять миллиардов будут переданы в виде невоенной помощи. Однако это тоже не решение украинского кризиса, потому что Киев, пытающийся выстоять только за счет внешней поддержки, а не собственного производства, израсходует и эту поддержку", — считает автор.

Палата представителей приняла законопроект о помощи Киеву в субботу. Следующим шагом документ направят на рассмотрение сенату. Кроме того, также был принят законопроект, включающий положение о конфискации суверенных активов России в пользу Украины.

Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, решение о выделении дополнительной помощи Киеву было ожидаемо, оно еще больше разорит Украину и обогатит Штаты.

Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
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