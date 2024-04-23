https://ria.ru/20240423/turtsiya-1941678512.html

Россиянам дали совет при недопуске на рейсы транзитом через Стамбул

Россиянам дали совет при недопуске на рейсы транзитом через Стамбул - РИА Новости, 23.04.2024

Россиянам дали совет при недопуске на рейсы транзитом через Стамбул

Российские дипломаты в Турции советуют гражданам РФ на фоне массовых отказов в допуске на рейсы в страны Латинской Америки через Стамбул обратиться с письменным РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T08:40

2024-04-23T08:40

2024-04-23T08:41

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СТАМБУЛ, 23 апр - РИА Новости. Российские дипломаты в Турции советуют гражданам РФ на фоне массовых отказов в допуске на рейсы в страны Латинской Америки через Стамбул обратиться с письменным запросом к авиакомпании Turkish Airlines и требовать компенсацию через суд, но не в Турции, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Анкаре. "Посольство РФ в Турции и другие российские консульские загранучреждения вынуждены констатировать, что авиакомпания Turkish Airlines, в частности, её представительство в Стамбуле, несмотря на наши неоднократные обращения, продолжает практику отказа российским пассажирам, направляющимся транзитом через Стамбул в страны Латинской Америки (Аргентина, Бразилия, Мексика, Панама и ряд других) в посадке на рейсы. При этом сотрудники авиакомпании либо не предоставляют никаких внятных объяснений причин отказа, либо ссылаются на установленные указанными государствами правила въезда", - сообщили в посольстве. Как сообщили в дипмиссии, представители авиакомпании утверждают, что соответствующие требования размещены на ее официальном сайте, и потенциальные клиенты имеют возможность с ними ознакомиться, однако данная информация доступна на английском и турецком языках и, вопреки настоятельным обращениям дипломатов, не переведена на русский язык. "Согласно поступающим к нам данным, в ходе разбирательств с российскими гражданами, которым было отказано в посадке на рейсы в Латинскую Америку, представители Turkish Airlines не дают никаких письменных объяснений по поводу причин происходящего, а порой ведут себя откровенно некорректно. Ситуация осложняется тем, что сотрудники российских консульских загранучреждений до сих пор не имеют права прохода в транзитную "чистую" зону аэропорта города Стамбула и, соответственно, лишены возможности на месте осуществлять свои обязанности по защите прав и интересов граждан Российской Федерации", - заявили в посольстве. "В такой обстановке россиянам рекомендуется следующий порядок действий: незамедлительно связаться с генеральным консульством России в Стамбуле по телефону экстренной связи +90 (530) 941-03-68 и электронной почте stambul@mid.ru и сообщить о произошедшем", - сообщили в дипмиссии. Помимо этого, дипломаты рекомендуют направить письменный запрос в авиакомпанию для получения документального подтверждения факта отказа в посадке на рейс, по возможности, с указанием его причин, а также принять меры по объективной фиксации соответствующего случая (видео и фотосьемка, запись разговора с представителями авиакомпании). "(Рекомендуем – ред.) подать судебный иск, по месту жительства заявителя, против авиакомпании с ходатайством о возмещении материального и морального ущерба, нанесенного действиями авиаперевозчика (подача иска в турецкий суд на национального авиаперевозчика Turkish Airlines, видимо, не имеет перспектив)", - подчеркнули в дипмиссии. Ранее в посольстве посоветовали гражданам РФ тщательно взвешивать целесообразность использования услуг данной авиакомпании. Turkish Airlines с конца февраля не допускает на рейсы из Стамбула в Аргентину, Мексику и Бразилию пассажиров, в том числе россиян, по ряду причин, среди которых отсутствие багажа или "чистый" паспорт, в ряде случаев мотивировка не озвучивается, рассказали ранее РИА Новости снятые с рейсов граждане. Некоторые из них собираются судиться с авиакомпанией. Одна из пострадавших пассажирок поделилась с РИА Новости ответом авиакомпании, в котором Turkish Airlines заявила, что решение о недопуске пассажиров принимается сторонней компанией, обеспечивающей безопасность в аэропорту. Пассажиры уточняли, что письменный отказ компания выдает крайне редко, в связи с чем вернуть деньги за неиспользованные сегменты авиарейсов практически невозможно. Проблема с недопуском россиян приобрела систематический характер и негативно влияет на престиж компании, заявил ранее РИА Новости генеральный консул РФ в Стамбуле Андрей Буравов.

https://ria.ru/20240422/turtsiya-1941626215.html

https://ria.ru/20240421/buravov-1941343979.html

https://ria.ru/20240311/passazhirka-1932389096.html

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Ольга Фомченкова

стамбул, россия, турция, turkish airlines, новости - туризм