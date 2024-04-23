https://ria.ru/20240423/tsunaeva-1941736230.html

Шествие "Бессмертного полка" в этом году не будут проводить в очном формате

Шествие "Бессмертного полка" в этом году не будут проводить в очном формате - РИА Новости, 23.04.2024

Шествие "Бессмертного полка" в этом году не будут проводить в очном формате

Шествие "Бессмертного полка" в этом году в очном формате не состоится, сообщила сопредседатель штаба движения Елена Цунаева. РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T12:20

2024-04-23T12:20

2024-04-23T14:50

общество

бессмертный полк

акция "бессмертный полк"

елена цунаева

россия

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Шествие "Бессмертного полка" в этом году в очном формате не состоится, сообщила сопредседатель штаба движения Елена Цунаева."Хотела бы объявить вам решение центрального штаба: в связи с существующими угрозами общественной безопасности центральный штаб "Бессмертного полка" принял решение не проводить шествие в 2024 году в очном формате", — сказала она.Некоторые регионы, граничащие с Украиной, уже объявили, что не будут проводить мероприятие.Цунаева предложила почтить память героев войны и тружеников тыла, размещая их портреты на машинах общественного транспорта, сферы ЖКХ и водного транспорта.Кроме того, речь идет о продолжении формата "Галереи памяти". Предлагается размещать портреты героев Великой Отечественной войны, кавалеров ордена Славы, Героев Советского Союза с информацией о них самих, об их подвигах в публичных местах, парках, скверах."В этом году Ассоциация ветеранов специальной военной операции, которая является партнером нашей организации, тоже вышла с инициативой и предлагает участникам специальной военной операции, конечно, в зависимости от боевой обстановки, вспомнить своих предков, которые сражались с нацизмом в XX веке", — добавила Цунаева.Она отметила, что "Бессмертный полк" в этом году пройдет в различных форматах более чем в ста странах.В 2023 году акция проходила в различных форматах, заявку на шествие организаторы не подавали. Принять участие можно было, внеся данные в онлайн-базу ветеранов, а также в проект "Стена памяти" с фотографиями героев войны. Кроме того, организаторы призвали россиян клеить 9 мая фото родственников-ветеранов на стекла своих автомобилей. Предлагалось также прикрепить фотографии героев своих семей к одежде, чтобы не расставаться с ними в течение всего Дня Победы.

https://ria.ru/20240423/polk-1941744340.html

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общество, бессмертный полк, акция "бессмертный полк", елена цунаева, россия