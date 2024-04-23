https://ria.ru/20240423/roskomnadzor-1941744174.html

Роскомнадзор не знает о причинах пропажи приложения Likee в App Store

Роскомнадзор не знает о причинах пропажи приложения Likee в App Store - РИА Новости, 23.04.2024

Роскомнадзор не знает о причинах пропажи приложения Likee в App Store

Роскомнадзор не располагает информацией о причинах, по которым приложение соцсети коротких видео Likee недоступно в App Store, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T12:41

2024-04-23T12:41

2024-04-23T12:43

общество

технологии

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Роскомнадзор не располагает информацией о причинах, по которым приложение соцсети коротких видео Likee недоступно в App Store, сообщили РИА Новости в регуляторе. В понедельник вечером приложение Likee пропало из магазина App Store в России, при этом в Google Play для Android оно по-прежнему есть, убедился корреспондент агентства. "Роскомнадзор не располагает информацией о причинах, по которым приложение недоступно в AppStore", - сказали в ведомстве, отвечая на вопрос о причине удаления соцсети Likee из магазина приложений Apple. Likee - социальная сеть, пользователи которой могут создавать и распространять короткие музыкальные видеоклипы с возможностью добавления спецэффектов и дополненной реальности.

https://ria.ru/20240416/tiktok-1940420574.html

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2024

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общество, технологии, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), google, apple