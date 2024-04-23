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Роскомнадзор не знает о причинах пропажи приложения Likee в App Store - РИА Новости, 23.04.2024
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12:41 23.04.2024 (обновлено: 12:43 23.04.2024)
https://ria.ru/20240423/roskomnadzor-1941744174.html
Роскомнадзор не знает о причинах пропажи приложения Likee в App Store
Роскомнадзор не знает о причинах пропажи приложения Likee в App Store - РИА Новости, 23.04.2024
Роскомнадзор не знает о причинах пропажи приложения Likee в App Store
Роскомнадзор не располагает информацией о причинах, по которым приложение соцсети коротких видео Likee недоступно в App Store, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T12:41
2024-04-23T12:43
общество
технологии
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
google
apple
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Роскомнадзор не располагает информацией о причинах, по которым приложение соцсети коротких видео Likee недоступно в App Store, сообщили РИА Новости в регуляторе. В понедельник вечером приложение Likee пропало из магазина App Store в России, при этом в Google Play для Android оно по-прежнему есть, убедился корреспондент агентства. "Роскомнадзор не располагает информацией о причинах, по которым приложение недоступно в AppStore", - сказали в ведомстве, отвечая на вопрос о причине удаления соцсети Likee из магазина приложений Apple. Likee - социальная сеть, пользователи которой могут создавать и распространять короткие музыкальные видеоклипы с возможностью добавления спецэффектов и дополненной реальности.
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общество, технологии, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), google, apple
Общество, Технологии, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Google, Apple
Роскомнадзор не знает о причинах пропажи приложения Likee в App Store

Роскомнадзор не нашел причин, по которым приложение Likee недоступно в App Store

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкСмартфон компании Apple
Смартфон компании Apple - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Роскомнадзор не располагает информацией о причинах, по которым приложение соцсети коротких видео Likee недоступно в App Store, сообщили РИА Новости в регуляторе.
В понедельник вечером приложение Likee пропало из магазина App Store в России, при этом в Google Play для Android оно по-прежнему есть, убедился корреспондент агентства.
«
"Роскомнадзор не располагает информацией о причинах, по которым приложение недоступно в AppStore", - сказали в ведомстве, отвечая на вопрос о причине удаления соцсети Likee из магазина приложений Apple.
Likee - социальная сеть, пользователи которой могут создавать и распространять короткие музыкальные видеоклипы с возможностью добавления спецэффектов и дополненной реальности.
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ОбществоТехнологииРоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)GoogleApple
 
 
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