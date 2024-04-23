https://ria.ru/20240423/povrezhdeniya-1941893454.html

В Татарстане сильный ветер повредил четыре автомобиля и кровлю почты

В Татарстане сильный ветер повредил четыре автомобиля и кровлю почты - РИА Новости, 23.04.2024

В Татарстане сильный ветер повредил четыре автомобиля и кровлю почты

Четыре автомобиля и кровлю почты, гаража и сарая повредило сильным ветром в Буинском районе Татарстана, пострадавших нет, сообщает региональное управление МЧС. РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T22:56

2024-04-23T22:56

2024-04-23T23:04

происшествия

буинский район

буинск

рустам минниханов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

гидрометцентр

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 апр - РИА Новости. Четыре автомобиля и кровлю почты, гаража и сарая повредило сильным ветром в Буинском районе Татарстана, пострадавших нет, сообщает региональное управление МЧС. Ранее Гидрометцентр республики предупредил о том, что в Татарстане 23 апреля ожидаются ливни с грозами и градом, а также сильный ветер порывами до 20 метров в секунду. "Всего в связи с прохождением комплекса неблагоприятных метеорологических явлений поступили 9 сообщений о повреждении кровли и порыва электрических проводов в частных домовладениях в Буинском районе: 6 случаев порыва проводов возле частных домов, 1 случай срыва кровли частного гаража, 1 случай срыва кровли частного сарая, 1 случай срыва кровли двухэтажного кирпичного здания отделения почты в Буинске", - говорится в сообщении. Кроме того, повреждены 4 автомобиля. Подчеркивается, что пострадавших нет. "По состоянию на 20:00 по данным АО "Сетевая компания", регламентных отключений электроснабжения нет", - отмечается в сообщении МЧС Татарстана. Ранее глава Буинского района Ранис Камартдинов сообщил, что из-за сильного ветра в Буинске поломаны деревья, повреждены заборы и автомобили. Глава Татарстана Рустам Минниханов призвал жителей республики сидеть дома из-за непогоды, отметив, что в нескольких районах есть разрушения.

https://ria.ru/20240401/samolety-1937199263.html

https://ria.ru/20240419/derevya-1941158187.html

буинский район

буинск

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происшествия, буинский район, буинск, рустам минниханов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр