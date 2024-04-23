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В Татарстане сильный ветер повредил четыре автомобиля и кровлю почты - РИА Новости, 23.04.2024
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22:56 23.04.2024 (обновлено: 23:04 23.04.2024)
https://ria.ru/20240423/povrezhdeniya-1941893454.html
В Татарстане сильный ветер повредил четыре автомобиля и кровлю почты
В Татарстане сильный ветер повредил четыре автомобиля и кровлю почты - РИА Новости, 23.04.2024
В Татарстане сильный ветер повредил четыре автомобиля и кровлю почты
Четыре автомобиля и кровлю почты, гаража и сарая повредило сильным ветром в Буинском районе Татарстана, пострадавших нет, сообщает региональное управление МЧС. РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T22:56
2024-04-23T23:04
происшествия
буинский район
буинск
рустам минниханов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гидрометцентр
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 апр - РИА Новости. Четыре автомобиля и кровлю почты, гаража и сарая повредило сильным ветром в Буинском районе Татарстана, пострадавших нет, сообщает региональное управление МЧС. Ранее Гидрометцентр республики предупредил о том, что в Татарстане 23 апреля ожидаются ливни с грозами и градом, а также сильный ветер порывами до 20 метров в секунду. "Всего в связи с прохождением комплекса неблагоприятных метеорологических явлений поступили 9 сообщений о повреждении кровли и порыва электрических проводов в частных домовладениях в Буинском районе: 6 случаев порыва проводов возле частных домов, 1 случай срыва кровли частного гаража, 1 случай срыва кровли частного сарая, 1 случай срыва кровли двухэтажного кирпичного здания отделения почты в Буинске", - говорится в сообщении. Кроме того, повреждены 4 автомобиля. Подчеркивается, что пострадавших нет. "По состоянию на 20:00 по данным АО "Сетевая компания", регламентных отключений электроснабжения нет", - отмечается в сообщении МЧС Татарстана. Ранее глава Буинского района Ранис Камартдинов сообщил, что из-за сильного ветра в Буинске поломаны деревья, повреждены заборы и автомобили. Глава Татарстана Рустам Минниханов призвал жителей республики сидеть дома из-за непогоды, отметив, что в нескольких районах есть разрушения.
https://ria.ru/20240401/samolety-1937199263.html
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буинский район
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происшествия, буинский район, буинск, рустам минниханов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр
Происшествия, Буинский район, Буинск, Рустам Минниханов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Гидрометцентр
В Татарстане сильный ветер повредил четыре автомобиля и кровлю почты

В Буинском районе Татарстана ветер повредил четыре автомобиля и кровлю почты

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС России
Сотрудник пожарной службы МЧС России - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник пожарной службы МЧС России. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 апр - РИА Новости. Четыре автомобиля и кровлю почты, гаража и сарая повредило сильным ветром в Буинском районе Татарстана, пострадавших нет, сообщает региональное управление МЧС.
Ранее Гидрометцентр республики предупредил о том, что в Татарстане 23 апреля ожидаются ливни с грозами и градом, а также сильный ветер порывами до 20 метров в секунду.
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"Всего в связи с прохождением комплекса неблагоприятных метеорологических явлений поступили 9 сообщений о повреждении кровли и порыва электрических проводов в частных домовладениях в Буинском районе: 6 случаев порыва проводов возле частных домов, 1 случай срыва кровли частного гаража, 1 случай срыва кровли частного сарая, 1 случай срыва кровли двухэтажного кирпичного здания отделения почты в Буинске", - говорится в сообщении.
Кроме того, повреждены 4 автомобиля.
Подчеркивается, что пострадавших нет.
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"По состоянию на 20:00 по данным АО "Сетевая компания", регламентных отключений электроснабжения нет", - отмечается в сообщении МЧС Татарстана.
Ранее глава Буинского района Ранис Камартдинов сообщил, что из-за сильного ветра в Буинске поломаны деревья, повреждены заборы и автомобили. Глава Татарстана Рустам Минниханов призвал жителей республики сидеть дома из-за непогоды, отметив, что в нескольких районах есть разрушения.
 
ПроисшествияБуинский районБуинскРустам МиннихановМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Гидрометцентр
 
 
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