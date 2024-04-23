https://ria.ru/20240423/pomosch-1941833452.html

СМИ: более половины сенаторов-республиканцев поддержат закон о помощи Киеву

СМИ: более половины сенаторов-республиканцев поддержат закон о помощи Киеву - РИА Новости, 23.04.2024

СМИ: более половины сенаторов-республиканцев поддержат закон о помощи Киеву

Более половины американских сенаторов-республиканцев, как ожидается, поддержат законопроект о помощи иностранным союзникам Вашингтона, включая Украину, сообщает РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T17:21

2024-04-23T17:21

2024-04-23T17:21

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ВАШИНГТОН, 23 апр - РИА Новости. Более половины американских сенаторов-республиканцев, как ожидается, поддержат законопроект о помощи иностранным союзникам Вашингтона, включая Украину, сообщает интернет-издание Punchbowl со ссылкой на помощников руководства Республиканской партии в верхней палате конгресса. "В феврале сенатская версия (законопроекта о поддержке зарубежных союзников - ред.) получила 22 республиканских голоса, немногим менее половины от 49 членов собрания. В этот раз помощники республиканских руководителей сената считают, что поступят дополнительные голоса", - говорится в публикации. Как указывают собеседники издания, республиканские лидеры в сенате надеются увидеть не менее 25 голосов от своей партии на предстоящем голосовании по документу. Во вторник сенатор-республиканец Майк Ли призвал всех своих однопартийцев в верхней палате конгресса США не допустить принятия законопроекта о помощи зарубежным союзникам Вашингтона, включая Украину. По его оценкам, общего числа представителей республиканского собрания в сенате "более чем достаточно", чтобы заблокировать принятие документа. Во вторник сенат вслед за палатой представителей конгресса США намерен начать обсуждение и, возможно, принять законопроект о помощи зарубежным союзникам США, включая Израиль, Тайвань и Украину, куда по завершении законотворчества возобновятся регулярные поставки американских вооружений. Наличие демократического большинства в верхней палате конгресса практически гарантирует утверждение инициативы, хотя сам процесс может тормозиться "филибастингом" - парламентской обструкцией - со стороны единичных противников финансирования Киева. Из 60,84 миллиарда долларов общих расходов на Украину 23,2 миллиарда предлагается направить на восполнение передаваемых ей вооружений со складов Пентагона. Еще 13,8 миллиарда пойдут на военные закупки для Украины на открытом рынке, 11,3 миллиарда долларов предназначены для обеспечения "текущих военных операций США в регионе". На аудит помощи конгрессмены предлагают выделить 26 миллионов долларов. После утверждения в сенате законопроект поступит на подпись президенту США Джо Байдену, который в разговоре с Владимиром Зеленским анонсировал скорую передачу "значительных новых пакетов оборонной помощи". Приостановленные в декабре поставки, вероятно, возобновятся уже в конце этой недели, будут больше обычного и могут включать средства ПВО, артиллерию, бронетехнику и оперативно-тактические ракеты ATACMS, сообщали ранее СМИ и политики. Палата представителей собиралась при передаче в сенат объединить все четыре принятых ею законопроекта - о помощи Украине, Израилю и союзникам США в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Тайвань, а также о конфискации замороженных российских активов и отъеме социальной сети TikTok у китайского собственника. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240421/ssha-1941299904.html

https://ria.ru/20240420/ukraina-1941276160.html

https://ria.ru/20240423/zapad-1941584809.html

https://ria.ru/20240423/miroporyadok-1941462316.html

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