https://ria.ru/20240423/partnerstvo-1941765609.html

Патрушев назвал партнерство России и Китая образцом взаимодействия

Патрушев назвал партнерство России и Китая образцом взаимодействия - РИА Новости, 23.04.2024

Патрушев назвал партнерство России и Китая образцом взаимодействия

Партнёрство России и Китая является образцом взаимодействия крупных держав в современном мире, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T13:57

2024-04-23T13:57

2024-04-23T13:57

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китай

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николай патрушев

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 апр - РИА Новости. Партнёрство России и Китая является образцом взаимодействия крупных держав в современном мире, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. На полях XII международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, проходящей под эгидой СБ РФ в Санкт-Петербурге, Патрушев провел двустороннюю встречу с членом политбюро ЦК Компартии Китая, секретарем политико-юридической комиссии Чэнь Вэньцином. "Участие Китая в данной ежегодной международной конференции является доброй традицией. Дальнейшее укрепление всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия с КНР является приоритетом внешней политики России. Наша страна уделяет первостепенное внимание развитию сотрудничества с Китаем во всех сферах и наращиванию координации на международной арене", - сказал Патрушев. "Партнёрство России и Китая является образцом взаимодействия крупных держав в современном мире, строится на принципах взаимного уважения и равноправия, глубокого доверия, невмешательства во внутренние дела друг друга", - добавил секретарь Совбеза РФ. По словам Патрушева, "особую роль в укреплении российско-китайского партнерства играют доверительные контакты на высшем уровне".

https://ria.ru/20240423/ukraina-1941716984.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, китай, санкт-петербург, николай патрушев, в мире