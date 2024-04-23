https://ria.ru/20240423/partnerstvo-1941765609.html
Патрушев назвал партнерство России и Китая образцом взаимодействия
Патрушев назвал партнерство России и Китая образцом взаимодействия - РИА Новости, 23.04.2024
Патрушев назвал партнерство России и Китая образцом взаимодействия
Партнёрство России и Китая является образцом взаимодействия крупных держав в современном мире, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T13:57
2024-04-23T13:57
2024-04-23T13:57
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 апр - РИА Новости. Партнёрство России и Китая является образцом взаимодействия крупных держав в современном мире, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. На полях XII международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, проходящей под эгидой СБ РФ в Санкт-Петербурге, Патрушев провел двустороннюю встречу с членом политбюро ЦК Компартии Китая, секретарем политико-юридической комиссии Чэнь Вэньцином. "Участие Китая в данной ежегодной международной конференции является доброй традицией. Дальнейшее укрепление всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия с КНР является приоритетом внешней политики России. Наша страна уделяет первостепенное внимание развитию сотрудничества с Китаем во всех сферах и наращиванию координации на международной арене", - сказал Патрушев. "Партнёрство России и Китая является образцом взаимодействия крупных держав в современном мире, строится на принципах взаимного уважения и равноправия, глубокого доверия, невмешательства во внутренние дела друг друга", - добавил секретарь Совбеза РФ. По словам Патрушева, "особую роль в укреплении российско-китайского партнерства играют доверительные контакты на высшем уровне".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, санкт-петербург, николай патрушев, в мире
Россия, Китай, Санкт-Петербург, Николай Патрушев, В мире
Патрушев назвал партнерство России и Китая образцом взаимодействия
Патрушев назвал партнерство России и КНР образцом взаимодействия крупных держав
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 апр - РИА Новости. Партнёрство России и Китая является образцом взаимодействия крупных держав в современном мире, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
На полях XII международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, проходящей под эгидой СБ РФ в Санкт-Петербурге
, Патрушев провел двустороннюю встречу с членом политбюро ЦК Компартии Китая, секретарем политико-юридической комиссии Чэнь Вэньцином.
"Участие Китая в данной ежегодной международной конференции является доброй традицией. Дальнейшее укрепление всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия с КНР является приоритетом внешней политики России. Наша страна уделяет первостепенное внимание развитию сотрудничества с Китаем во всех сферах и наращиванию координации на международной арене", - сказал Патрушев.
"Партнёрство России и Китая является образцом взаимодействия крупных держав в современном мире, строится на принципах взаимного уважения и равноправия, глубокого доверия, невмешательства во внутренние дела друг друга", - добавил секретарь Совбеза РФ.
По словам Патрушева, "особую роль в укреплении российско-китайского партнерства играют доверительные контакты на высшем уровне".