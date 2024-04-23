https://ria.ru/20240423/obyski-1941751687.html

Источник сообщил об обысках у владельца Telegram-канала "Прекрасная Россия"

Источник сообщил об обысках у владельца Telegram-канала "Прекрасная Россия" - РИА Новости, 23.04.2024

Источник сообщил об обысках у владельца Telegram-канала "Прекрасная Россия"

У владельца и модератора YouTube- и Telegram-каналов "Прекрасная Россия" Евгения Анисимова из Екатеринбурга провели обыски по уголовному делу о клевете,... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T13:02

2024-04-23T13:02

2024-04-23T13:47

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 апр — РИА Новости. У владельца и модератора YouTube- и Telegram-каналов "Прекрасная Россия" Евгения Анисимова из Екатеринбурга провели обыски по уголовному делу о клевете, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах."Сегодня утром силовики провели обыск у блогера Евгения Анисимова. Известно, что он задержан, в ближайшее время ему изберут меру пресечения", — сказал собеседник агентства.Он уточнил, что поводом для следственных действий стало уголовное дело о клевете, но есть основания полагать, что это не финальный состав преступных действий блогера. По словам источника, Анисимов публиковал на подконтрольных ему ресурсах фейковые материалы о специальной военной операции и политическом руководстве страны.Сейчас обыски в офисе интернет-проекта "Прекрасная Россия", который Анисимов администрирует вместе с единомышленниками, продолжаются, добавил собеседник агентства.

https://ria.ru/20240422/feyki-1941456110.html

екатеринбург

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

youtube, происшествия, екатеринбург, россия, telegram