https://ria.ru/20240423/obyski-1941751687.html
Источник сообщил об обысках у владельца Telegram-канала "Прекрасная Россия"
Источник сообщил об обысках у владельца Telegram-канала "Прекрасная Россия" - РИА Новости, 23.04.2024
Источник сообщил об обысках у владельца Telegram-канала "Прекрасная Россия"
У владельца и модератора YouTube- и Telegram-каналов "Прекрасная Россия" Евгения Анисимова из Екатеринбурга провели обыски по уголовному делу о клевете,... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T13:02
2024-04-23T13:02
2024-04-23T13:47
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 апр — РИА Новости. У владельца и модератора YouTube- и Telegram-каналов "Прекрасная Россия" Евгения Анисимова из Екатеринбурга провели обыски по уголовному делу о клевете, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах."Сегодня утром силовики провели обыск у блогера Евгения Анисимова. Известно, что он задержан, в ближайшее время ему изберут меру пресечения", — сказал собеседник агентства.Он уточнил, что поводом для следственных действий стало уголовное дело о клевете, но есть основания полагать, что это не финальный состав преступных действий блогера. По словам источника, Анисимов публиковал на подконтрольных ему ресурсах фейковые материалы о специальной военной операции и политическом руководстве страны.Сейчас обыски в офисе интернет-проекта "Прекрасная Россия", который Анисимов администрирует вместе с единомышленниками, продолжаются, добавил собеседник агентства.
https://ria.ru/20240422/feyki-1941456110.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Источник сообщил об обысках у владельца Telegram-канала "Прекрасная Россия"
Источник: у владельца YouTube-канала "Прекрасная Россия" Анисимова прошли обыски
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 апр — РИА Новости. У владельца и модератора YouTube- и Telegram-каналов "Прекрасная Россия" Евгения Анисимова из Екатеринбурга провели обыски по уголовному делу о клевете, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Сегодня утром силовики провели обыск у блогера Евгения Анисимова. Известно, что он задержан, в ближайшее время ему изберут меру пресечения", — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что поводом для следственных действий стало уголовное дело о клевете, но есть основания полагать, что это не финальный состав преступных действий блогера. По словам источника, Анисимов публиковал на подконтрольных ему ресурсах фейковые материалы о специальной военной операции и политическом руководстве страны.
Сейчас обыски в офисе интернет-проекта "Прекрасная Россия", который Анисимов администрирует вместе с единомышленниками, продолжаются, добавил собеседник агентства.