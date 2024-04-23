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Источник сообщил об обысках у владельца Telegram-канала "Прекрасная Россия" - РИА Новости, 23.04.2024
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13:02 23.04.2024 (обновлено: 13:47 23.04.2024)
https://ria.ru/20240423/obyski-1941751687.html
Источник сообщил об обысках у владельца Telegram-канала "Прекрасная Россия"
Источник сообщил об обысках у владельца Telegram-канала "Прекрасная Россия" - РИА Новости, 23.04.2024
Источник сообщил об обысках у владельца Telegram-канала "Прекрасная Россия"
У владельца и модератора YouTube- и Telegram-каналов "Прекрасная Россия" Евгения Анисимова из Екатеринбурга провели обыски по уголовному делу о клевете,... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T13:02
2024-04-23T13:47
youtube
происшествия
екатеринбург
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 апр — РИА Новости. У владельца и модератора YouTube- и Telegram-каналов "Прекрасная Россия" Евгения Анисимова из Екатеринбурга провели обыски по уголовному делу о клевете, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах."Сегодня утром силовики провели обыск у блогера Евгения Анисимова. Известно, что он задержан, в ближайшее время ему изберут меру пресечения", — сказал собеседник агентства.Он уточнил, что поводом для следственных действий стало уголовное дело о клевете, но есть основания полагать, что это не финальный состав преступных действий блогера. По словам источника, Анисимов публиковал на подконтрольных ему ресурсах фейковые материалы о специальной военной операции и политическом руководстве страны.Сейчас обыски в офисе интернет-проекта "Прекрасная Россия", который Анисимов администрирует вместе с единомышленниками, продолжаются, добавил собеседник агентства.
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youtube, происшествия, екатеринбург, россия, telegram
YouTube, Происшествия, Екатеринбург, Россия, Telegram
Источник сообщил об обысках у владельца Telegram-канала "Прекрасная Россия"

Источник: у владельца YouTube-канала "Прекрасная Россия" Анисимова прошли обыски

© РИА НовостиЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 апр — РИА Новости. У владельца и модератора YouTube- и Telegram-каналов "Прекрасная Россия" Евгения Анисимова из Екатеринбурга провели обыски по уголовному делу о клевете, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Сегодня утром силовики провели обыск у блогера Евгения Анисимова. Известно, что он задержан, в ближайшее время ему изберут меру пресечения", — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что поводом для следственных действий стало уголовное дело о клевете, но есть основания полагать, что это не финальный состав преступных действий блогера. По словам источника, Анисимов публиковал на подконтрольных ему ресурсах фейковые материалы о специальной военной операции и политическом руководстве страны.
Сейчас обыски в офисе интернет-проекта "Прекрасная Россия", который Анисимов администрирует вместе с единомышленниками, продолжаются, добавил собеседник агентства.
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