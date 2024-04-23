Рейтинг@Mail.ru
Колумбийские семьи не могут вернуть тела родных, воевавших на стороне ВСУ - РИА Новости, 23.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:10 23.04.2024 (обновлено: 08:46 23.04.2024)
https://ria.ru/20240423/naemniki-1941664427.html
Колумбийские семьи не могут вернуть тела родных, воевавших на стороне ВСУ
Колумбийские семьи не могут вернуть тела родных, воевавших на стороне ВСУ - РИА Новости, 23.04.2024
Колумбийские семьи не могут вернуть тела родных, воевавших на стороне ВСУ
Иностранные наемники едут воевать на стороне Украины в надежде на большие деньги, а семьи потом даже не могут вернуть их тела, сообщили РИА Новости родственники РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T05:10
2024-04-23T08:46
специальная военная операция на украине
в мире
украина
колумбия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806349477_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eafb3e676c793b11180ab5636e45056b.jpg
БОГОТА, 23 апр — РИА Новости. Иностранные наемники едут воевать на стороне Украины в надежде на большие деньги, а семьи потом даже не могут вернуть их тела, сообщили РИА Новости родственники погибших из Колумбии. После начала Россией СВО на Украине туда хлынуло большое число наемников. Минобороны России не раз заявляло об уничтожении наемников и фиксировало их присутствие в зоне СВО. По наблюдениям корреспондентов РИА Новости, в странах Запада множатся могилы погибших на Украине, несмотря на заверения американских и европейских политиков, что конфликт не коснется граждан их стран. Харрисон Астудильо — бывший профессиональный военный колумбийской армии, прослужил год и три месяца в украинской армии, погиб в марте этого года. Его двоюродный брат Альберто Астудильо говорит, что основным мотивом для поездки родственника на войну стали деньги. "Думаю, что больше всего (его спровоцировала. — Прим. ред.) экономическая ситуация в стране. Большинство людей, которые уезжают туда, делают это из-за экономических причин", — сказал Альберто. По данным местных СМИ, многие бывшие военные и полицейские поддались на обещания больших зарплат. То же самое произошло и с мужем Лауры, которая предпочла в разговоре с РИА Новости изменить свое имя. "Его (мужа. — Прим. ред.) ослепили зарплатой в 15-20 миллионов песо (пять тысяч долларов) в месяц", — сказала женщина. Родственники Астудильо пока не смогли получить его тело. "Они не смогли вызволить его тело, они делают все возможное, это уже как какая-то битва", — сказал двоюродный брат Альберто. Он добавил, что семья погибшего пытается с помощью соцсетей узнать, как вернуть тело на родину. Лаура рассказала, что ей повезло вернуть тело мужа. "Но у многих семей их родные числятся пропавшими без вести", — сказала она. В середине марта Министерство обороны России сообщило, что за время СВО на Украину прибыли 13 387 иностранных наемников для участия в боях на стороне киевского режима. За этот период удалось ликвидировать 5962 боевика. Лидером по числу убитых "солдат удачи" в Минобороны назвали Польшу — оттуда приехали 2960 человек, уничтожены 1497. Следом идет Грузия — убит 561 из 1042 наемников, а прибывшие из США потеряли 491 из 1113 человек. Уничтожены также 422 из 1005 канадских боевиков, 360 из 822 — британских, 349 из 784 — румынских. Из Германии приехали 235 наемников, ликвидированы 88.
https://ria.ru/20240410/naemniki-1939173607.html
https://ria.ru/20240417/ukraina-1940495776.html
https://ria.ru/20240413/saldo-1939743039.html
украина
колумбия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806349477_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_cec047d61d4eb9228c088223a935e2ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, колумбия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Колумбия
Колумбийские семьи не могут вернуть тела родных, воевавших на стороне ВСУ

Семьи служивших в ВСУ колумбийских наемников не могут вернуть их тела с Украины

© AP Photo / Michal DyjukИностранные наемники
Иностранные наемники - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© AP Photo / Michal Dyjuk
Иностранные наемники. Архивное фото
Читать ria.ru в
БОГОТА, 23 апр — РИА Новости. Иностранные наемники едут воевать на стороне Украины в надежде на большие деньги, а семьи потом даже не могут вернуть их тела, сообщили РИА Новости родственники погибших из Колумбии.
После начала Россией СВО на Украине туда хлынуло большое число наемников. Минобороны России не раз заявляло об уничтожении наемников и фиксировало их присутствие в зоне СВО. По наблюдениям корреспондентов РИА Новости, в странах Запада множатся могилы погибших на Украине, несмотря на заверения американских и европейских политиков, что конфликт не коснется граждан их стран.
Украинские военнослужащие переносят носилки с раненым в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
Оказались в аду. В США раскрыли, что произошло с наемниками на Украине
10 апреля, 18:28
Харрисон Астудильо — бывший профессиональный военный колумбийской армии, прослужил год и три месяца в украинской армии, погиб в марте этого года. Его двоюродный брат Альберто Астудильо говорит, что основным мотивом для поездки родственника на войну стали деньги.
"Думаю, что больше всего (его спровоцировала. — Прим. ред.) экономическая ситуация в стране. Большинство людей, которые уезжают туда, делают это из-за экономических причин", — сказал Альберто.
По данным местных СМИ, многие бывшие военные и полицейские поддались на обещания больших зарплат.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
Украина продолжает попытки вербовать наемников в Южной Корее
17 апреля, 05:20
То же самое произошло и с мужем Лауры, которая предпочла в разговоре с РИА Новости изменить свое имя.
"Его (мужа. — Прим. ред.) ослепили зарплатой в 15-20 миллионов песо (пять тысяч долларов) в месяц", — сказала женщина.
Родственники Астудильо пока не смогли получить его тело.
"Они не смогли вызволить его тело, они делают все возможное, это уже как какая-то битва", — сказал двоюродный брат Альберто.
Он добавил, что семья погибшего пытается с помощью соцсетей узнать, как вернуть тело на родину.
Лаура рассказала, что ей повезло вернуть тело мужа. "Но у многих семей их родные числятся пропавшими без вести", — сказала она.
В середине марта Министерство обороны России сообщило, что за время СВО на Украину прибыли 13 387 иностранных наемников для участия в боях на стороне киевского режима. За этот период удалось ликвидировать 5962 боевика. Лидером по числу убитых "солдат удачи" в Минобороны назвали Польшу — оттуда приехали 2960 человек, уничтожены 1497. Следом идет Грузия — убит 561 из 1042 наемников, а прибывшие из США потеряли 491 из 1113 человек. Уничтожены также 422 из 1005 канадских боевиков, 360 из 822 — британских, 349 из 784 — румынских. Из Германии приехали 235 наемников, ликвидированы 88.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
Иностранные наемники в ВСУ служат в заградотрядах, сообщил Сальдо
13 апреля, 05:44
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКолумбия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала