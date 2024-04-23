https://ria.ru/20240423/naemniki-1941664427.html

Колумбийские семьи не могут вернуть тела родных, воевавших на стороне ВСУ

Колумбийские семьи не могут вернуть тела родных, воевавших на стороне ВСУ - РИА Новости, 23.04.2024

Колумбийские семьи не могут вернуть тела родных, воевавших на стороне ВСУ

Иностранные наемники едут воевать на стороне Украины в надежде на большие деньги, а семьи потом даже не могут вернуть их тела, сообщили РИА Новости родственники РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T05:10

2024-04-23T05:10

2024-04-23T08:46

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БОГОТА, 23 апр — РИА Новости. Иностранные наемники едут воевать на стороне Украины в надежде на большие деньги, а семьи потом даже не могут вернуть их тела, сообщили РИА Новости родственники погибших из Колумбии. После начала Россией СВО на Украине туда хлынуло большое число наемников. Минобороны России не раз заявляло об уничтожении наемников и фиксировало их присутствие в зоне СВО. По наблюдениям корреспондентов РИА Новости, в странах Запада множатся могилы погибших на Украине, несмотря на заверения американских и европейских политиков, что конфликт не коснется граждан их стран. Харрисон Астудильо — бывший профессиональный военный колумбийской армии, прослужил год и три месяца в украинской армии, погиб в марте этого года. Его двоюродный брат Альберто Астудильо говорит, что основным мотивом для поездки родственника на войну стали деньги. "Думаю, что больше всего (его спровоцировала. — Прим. ред.) экономическая ситуация в стране. Большинство людей, которые уезжают туда, делают это из-за экономических причин", — сказал Альберто. По данным местных СМИ, многие бывшие военные и полицейские поддались на обещания больших зарплат. То же самое произошло и с мужем Лауры, которая предпочла в разговоре с РИА Новости изменить свое имя. "Его (мужа. — Прим. ред.) ослепили зарплатой в 15-20 миллионов песо (пять тысяч долларов) в месяц", — сказала женщина. Родственники Астудильо пока не смогли получить его тело. "Они не смогли вызволить его тело, они делают все возможное, это уже как какая-то битва", — сказал двоюродный брат Альберто. Он добавил, что семья погибшего пытается с помощью соцсетей узнать, как вернуть тело на родину. Лаура рассказала, что ей повезло вернуть тело мужа. "Но у многих семей их родные числятся пропавшими без вести", — сказала она. В середине марта Министерство обороны России сообщило, что за время СВО на Украину прибыли 13 387 иностранных наемников для участия в боях на стороне киевского режима. За этот период удалось ликвидировать 5962 боевика. Лидером по числу убитых "солдат удачи" в Минобороны назвали Польшу — оттуда приехали 2960 человек, уничтожены 1497. Следом идет Грузия — убит 561 из 1042 наемников, а прибывшие из США потеряли 491 из 1113 человек. Уничтожены также 422 из 1005 канадских боевиков, 360 из 822 — британских, 349 из 784 — румынских. Из Германии приехали 235 наемников, ликвидированы 88.

https://ria.ru/20240410/naemniki-1939173607.html

https://ria.ru/20240417/ukraina-1940495776.html

https://ria.ru/20240413/saldo-1939743039.html

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