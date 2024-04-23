https://ria.ru/20240423/moshennik-1941773528.html
В Петербурге поймали интернет-мошенника, активировавшего аккаунты курьеров
В Петербурге поймали интернет-мошенника, активировавшего аккаунты курьеров - РИА Новости, 23.04.2024
В Петербурге поймали интернет-мошенника, активировавшего аккаунты курьеров
Полиция Санкт-Петербурга поймала интернет-мошенника из Пензы, который, предположительно, активировал аккаунты курьеров служб доставки, принимал заказы и... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T14:35
2024-04-23T14:35
2024-04-23T14:44
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 апр – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга поймала интернет-мошенника из Пензы, который, предположительно, активировал аккаунты курьеров служб доставки, принимал заказы и присваивал полученные деньги, сообщается на портале "МВД Медиа". Как рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, по предварительным данным, подозреваемый с 2022 года с помощью специального программного обеспечения получал "неправомерный доступ" к малоактивным и брошенным интернет-аккаунтам работников сервисов доставок. Для получения заказов по транспортировке товаров фигурант имитировал высокую активность и оставлял положительные отзывы, что повышало рейтинг аккаунтов. "Аферист принимал только те заказы, которые предполагали доставку дорогостоящих покупок с оплатой наличными. Он привозил товар из магазина покупателю, а полученные деньги присваивал. Затем отправлял в торговую организацию поддельные чеки о переводе средств на ее счет. В результате продавцам была вынуждена платить сервисная служба", – пояснила Волк. По ее словам, как только служба доставки начинала принимать ограничительные меры, аферист подыскивал сообщников, которые за вознаграждение регистрировали на свое имя новые аккаунты курьеров и предоставляли к ним доступ. Несмотря на то, что при передаче товара покупателю фигурант скрывал лицо с помощью медицинских масок, шарфов и головных уборов, полицейские установили его личность и задержали. Сейчас мужчина арестован. Следователями полиции в Калининском, Красносельском, Выборгском, Невском и Адмиралтейском районах Санкт-Петербурга возбуждено 12 уголовных дел по статье о мошенничестве. Правоохранители устанавливают все эпизоды противозаконной деятельности "курьера".
https://ria.ru/20240121/mvd-1922643800.html
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происшествия, санкт-петербург, пенза, россия, ирина волк
Происшествия, Санкт-Петербург, Пенза, Россия, Ирина Волк
В Петербурге поймали интернет-мошенника, активировавшего аккаунты курьеров
В Петербурге поймали мошенника, активировавшего аккаунты курьеров служб доставки
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 апр – РИА Новости.
Полиция Санкт-Петербурга поймала интернет-мошенника из Пензы, который, предположительно, активировал аккаунты курьеров служб доставки, принимал заказы и присваивал полученные деньги, сообщается на портале
"МВД Медиа".
Как рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк
, по предварительным данным, подозреваемый с 2022 года с помощью специального программного обеспечения получал "неправомерный доступ" к малоактивным и брошенным интернет-аккаунтам работников сервисов доставок. Для получения заказов по транспортировке товаров фигурант имитировал высокую активность и оставлял положительные отзывы, что повышало рейтинг аккаунтов.
"Аферист принимал только те заказы, которые предполагали доставку дорогостоящих покупок с оплатой наличными. Он привозил товар из магазина покупателю, а полученные деньги присваивал. Затем отправлял в торговую организацию поддельные чеки о переводе средств на ее счет. В результате продавцам была вынуждена платить сервисная служба", – пояснила Волк.
По ее словам, как только служба доставки начинала принимать ограничительные меры, аферист подыскивал сообщников, которые за вознаграждение регистрировали на свое имя новые аккаунты курьеров и предоставляли к ним доступ.
Несмотря на то, что при передаче товара покупателю фигурант скрывал лицо с помощью медицинских масок, шарфов и головных уборов, полицейские установили его личность и задержали. Сейчас мужчина арестован.
Следователями полиции в Калининском, Красносельском, Выборгском, Невском и Адмиралтейском районах Санкт-Петербурга возбуждено 12 уголовных дел по статье о мошенничестве. Правоохранители устанавливают все эпизоды противозаконной деятельности "курьера".