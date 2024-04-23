https://ria.ru/20240423/moldaviya-1941715253.html
Основная группа молдавских оппозиционеров возвращается в Кишинев
Основная группа молдавских оппозиционеров возвращается в Кишинев - РИА Новости, 23.04.2024
Основная группа молдавских оппозиционеров возвращается в Кишинев
Основная группа молдавских оппозиционеров возвращается в Кишинев во вторник после съезда политиков в Москве, заявила РИА Новости один из лидеров партии... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T11:19
2024-04-23T11:19
2024-04-23T12:19
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КИШИНЕВ, 23 апр – РИА Новости. Основная группа молдавских оппозиционеров возвращается в Кишинев во вторник после съезда политиков в Москве, заявила РИА Новости один из лидеров партии "Возрождение" Наталья Параска. В понедельник в аэропорту Кишинева задерживали пассажиров, участвовавших в съезде молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС, часть из них выпустили только через три часа после прибытия в Кишинев. "Мы ждем следующий рейс из Стамбула, на котором летит основное количество людей. Предыдущий рейс из Еревана пропустили без проблем", - заявила Параска. В воскресенье в Москве прошел съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС, на котором было объявлено о создании блока "Победа-Виктория". В частности, структура объединила партии "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение", "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Илан Шор стал председателем исполнительного комитета нового блока.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кишинев, москва, молдавия, илан шор, евразийский экономический союз
В мире, Кишинев, Москва, Молдавия, Илан Шор, Евразийский экономический союз
Основная группа молдавских оппозиционеров возвращается в Кишинев
Основная группа молдавской оппозиции возвращается в Кишинев со съезда в Москве