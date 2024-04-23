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Основная группа молдавских оппозиционеров возвращается в Кишинев - РИА Новости, 23.04.2024
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11:19 23.04.2024 (обновлено: 12:19 23.04.2024)
https://ria.ru/20240423/moldaviya-1941715253.html
Основная группа молдавских оппозиционеров возвращается в Кишинев
Основная группа молдавских оппозиционеров возвращается в Кишинев - РИА Новости, 23.04.2024
Основная группа молдавских оппозиционеров возвращается в Кишинев
Основная группа молдавских оппозиционеров возвращается в Кишинев во вторник после съезда политиков в Москве, заявила РИА Новости один из лидеров партии... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T11:19
2024-04-23T12:19
в мире
кишинев
москва
молдавия
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КИШИНЕВ, 23 апр – РИА Новости. Основная группа молдавских оппозиционеров возвращается в Кишинев во вторник после съезда политиков в Москве, заявила РИА Новости один из лидеров партии "Возрождение" Наталья Параска. В понедельник в аэропорту Кишинева задерживали пассажиров, участвовавших в съезде молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС, часть из них выпустили только через три часа после прибытия в Кишинев. "Мы ждем следующий рейс из Стамбула, на котором летит основное количество людей. Предыдущий рейс из Еревана пропустили без проблем", - заявила Параска. В воскресенье в Москве прошел съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС, на котором было объявлено о создании блока "Победа-Виктория". В частности, структура объединила партии "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение", "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Илан Шор стал председателем исполнительного комитета нового блока.
https://ria.ru/20240422/lozovan-1941646128.html
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в мире, кишинев, москва, молдавия, илан шор, евразийский экономический союз
В мире, Кишинев, Москва, Молдавия, Илан Шор, Евразийский экономический союз
Основная группа молдавских оппозиционеров возвращается в Кишинев

Основная группа молдавской оппозиции возвращается в Кишинев со съезда в Москве

© SputnikДелегаты съезда оппозиционного блока "Победа" перед посадкой в самолет до Кишинева. 22 апреля 2024
Делегаты съезда оппозиционного блока Победа перед посадкой в самолет до Кишинева. 22 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© Sputnik
Делегаты съезда оппозиционного блока "Победа" перед посадкой в самолет до Кишинева. 22 апреля 2024
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 23 апр – РИА Новости. Основная группа молдавских оппозиционеров возвращается в Кишинев во вторник после съезда политиков в Москве, заявила РИА Новости один из лидеров партии "Возрождение" Наталья Параска.
В понедельник в аэропорту Кишинева задерживали пассажиров, участвовавших в съезде молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС, часть из них выпустили только через три часа после прибытия в Кишинев.
"Мы ждем следующий рейс из Стамбула, на котором летит основное количество людей. Предыдущий рейс из Еревана пропустили без проблем", - заявила Параска.
В воскресенье в Москве прошел съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС, на котором было объявлено о создании блока "Победа-Виктория". В частности, структура объединила партии "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение", "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Илан Шор стал председателем исполнительного комитета нового блока.
Задержание женщины в аэропорту Кишинева. 22 апреля 2024
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В миреКишиневМоскваМолдавияИлан ШорЕвразийский экономический союз
 
 
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