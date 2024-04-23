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Десантники нанесли удары дронами по объектам ВСУ на Запорожском направлении
Десантники нанесли удары дронами по объектам ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 23.04.2024
Десантники нанесли удары дронами по объектам ВСУ на Запорожском направлении
Более 20 ударов по объектам ВСУ на запорожском направлении нанесли за сутки российские десантники с помощью FPV-дронов и квадрокоптеров со сбросами, сообщили... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T05:35
2024-04-23T05:35
2024-04-23T05:51
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ЛУГАНСК, 23 апр - РИА Новости. Более 20 ударов по объектам ВСУ на запорожском направлении нанесли за сутки российские десантники с помощью FPV-дронов и квадрокоптеров со сбросами, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. "Подразделения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) крымских десантников из состава группировки войск "Днепр" ежедневно уничтожают объекты и личный состав ВСУ ударными беспилотниками на запорожском направлении", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что расчеты БПЛА разведывательных подразделений Феодосийского полка Новороссийского десантно-штурмового горного соединения ВДВ, получив задачу на уничтожение блиндажей противника с личным составом ВСУ в опорных пунктах, выдвинулись в указанный район. "Прибыв на стартовую позицию, расчеты разведчиков-десантников осуществили запуск FPV-дронов, операторы вывели на цель блиндаж ВСУ в опорном пункте с личным составом. Оператор завел на него беспилотник, а второй номер в это время корректировал полет дрона для точного наведения на цель", - рассказали в оборонном ведомстве. Уточняется, что расчеты FPV-дронов уничтожили группу украинских военнослужащих. "Всего за сутки десантниками горного соединения ВДВ было нанесено более 20 ударов FPV-дронами и квадрокоптерами со сбросами по объектам ВСУ. В ходе нанесения ударов было уничтожено большое количество пехоты ВСУ в укрытиях", - пояснили в МО РФ.
https://ria.ru/20240421/tsar-mangal-1941109542.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, Запорожская область, Безопасность
Десантники нанесли удары дронами по объектам ВСУ на Запорожском направлении
Минобороны: десантники в Запорожье за сутки нанесли более 20 ударов дронами
ЛУГАНСК, 23 апр - РИА Новости. Более 20 ударов по объектам ВСУ на запорожском направлении нанесли за сутки российские десантники с помощью FPV-дронов и квадрокоптеров со сбросами, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ.
"Подразделения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) крымских десантников из состава группировки войск "Днепр" ежедневно уничтожают объекты и личный состав ВСУ ударными беспилотниками на запорожском направлении", - сообщили в МО РФ.
Уточняется, что расчеты БПЛА разведывательных подразделений Феодосийского полка Новороссийского десантно-штурмового горного соединения ВДВ
, получив задачу на уничтожение блиндажей противника с личным составом ВСУ в опорных пунктах, выдвинулись в указанный район.
"Прибыв на стартовую позицию, расчеты разведчиков-десантников осуществили запуск FPV-дронов, операторы вывели на цель блиндаж ВСУ в опорном пункте с личным составом. Оператор завел на него беспилотник, а второй номер в это время корректировал полет дрона для точного наведения на цель", - рассказали в оборонном ведомстве.
Уточняется, что расчеты FPV-дронов уничтожили группу украинских военнослужащих. "Всего за сутки десантниками горного соединения ВДВ было нанесено более 20 ударов FPV-дронами и квадрокоптерами со сбросами по объектам ВСУ. В ходе нанесения ударов было уничтожено большое количество пехоты ВСУ в укрытиях", - пояснили в МО РФ.