Рейтинг@Mail.ru
Десантники нанесли удары дронами по объектам ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 23.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:35 23.04.2024 (обновлено: 05:51 23.04.2024)
https://ria.ru/20240423/minoborony-1941665623.html
Десантники нанесли удары дронами по объектам ВСУ на Запорожском направлении
Десантники нанесли удары дронами по объектам ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 23.04.2024
Десантники нанесли удары дронами по объектам ВСУ на Запорожском направлении
Более 20 ударов по объектам ВСУ на запорожском направлении нанесли за сутки российские десантники с помощью FPV-дронов и квадрокоптеров со сбросами, сообщили... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T05:35
2024-04-23T05:51
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
запорожская область
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938794123_0:0:3639:2047_1920x0_80_0_0_9cac025d60a3395e06f78990601785c5.jpg
ЛУГАНСК, 23 апр - РИА Новости. Более 20 ударов по объектам ВСУ на запорожском направлении нанесли за сутки российские десантники с помощью FPV-дронов и квадрокоптеров со сбросами, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. "Подразделения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) крымских десантников из состава группировки войск "Днепр" ежедневно уничтожают объекты и личный состав ВСУ ударными беспилотниками на запорожском направлении", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что расчеты БПЛА разведывательных подразделений Феодосийского полка Новороссийского десантно-штурмового горного соединения ВДВ, получив задачу на уничтожение блиндажей противника с личным составом ВСУ в опорных пунктах, выдвинулись в указанный район. "Прибыв на стартовую позицию, расчеты разведчиков-десантников осуществили запуск FPV-дронов, операторы вывели на цель блиндаж ВСУ в опорном пункте с личным составом. Оператор завел на него беспилотник, а второй номер в это время корректировал полет дрона для точного наведения на цель", - рассказали в оборонном ведомстве. Уточняется, что расчеты FPV-дронов уничтожили группу украинских военнослужащих. "Всего за сутки десантниками горного соединения ВДВ было нанесено более 20 ударов FPV-дронами и квадрокоптерами со сбросами по объектам ВСУ. В ходе нанесения ударов было уничтожено большое количество пехоты ВСУ в укрытиях", - пояснили в МО РФ.
https://ria.ru/20240421/tsar-mangal-1941109542.html
https://ria.ru/20240418/plennyy-1940714541.html
россия
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938794123_455:0:3184:2047_1920x0_80_0_0_18cd1cf728afe07c62712927db7454f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, запорожская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, Запорожская область, Безопасность
Десантники нанесли удары дронами по объектам ВСУ на Запорожском направлении

Минобороны: десантники в Запорожье за сутки нанесли более 20 ударов дронами

© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанкЗапуск беспилотников ВС России
Запуск беспилотников ВС России - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в медиабанк
Запуск беспилотников ВС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 23 апр - РИА Новости. Более 20 ударов по объектам ВСУ на запорожском направлении нанесли за сутки российские десантники с помощью FPV-дронов и квадрокоптеров со сбросами, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ.
"Подразделения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) крымских десантников из состава группировки войск "Днепр" ежедневно уничтожают объекты и личный состав ВСУ ударными беспилотниками на запорожском направлении", - сообщили в МО РФ.
Танк Т-72 ВС России в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
"Стало не до смеха". Кто удивил ВСУ на передовой
21 апреля, 08:00
Уточняется, что расчеты БПЛА разведывательных подразделений Феодосийского полка Новороссийского десантно-штурмового горного соединения ВДВ, получив задачу на уничтожение блиндажей противника с личным составом ВСУ в опорных пунктах, выдвинулись в указанный район.
"Прибыв на стартовую позицию, расчеты разведчиков-десантников осуществили запуск FPV-дронов, операторы вывели на цель блиндаж ВСУ в опорном пункте с личным составом. Оператор завел на него беспилотник, а второй номер в это время корректировал полет дрона для точного наведения на цель", - рассказали в оборонном ведомстве.
Уточняется, что расчеты FPV-дронов уничтожили группу украинских военнослужащих. "Всего за сутки десантниками горного соединения ВДВ было нанесено более 20 ударов FPV-дронами и квадрокоптерами со сбросами по объектам ВСУ. В ходе нанесения ударов было уничтожено большое количество пехоты ВСУ в укрытиях", - пояснили в МО РФ.
Участник СВО демонстрирует возможности FPV-дрона - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
Украинский пленный рассказал, как российский дрон привел его сдаваться
18 апреля, 09:06
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска РоссииЗапорожская областьБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала