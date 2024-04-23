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Крым предложит ужесточить миграционное законодательство - РИА Новости, 23.04.2024
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13:42 23.04.2024 (обновлено: 14:35 23.04.2024)
https://ria.ru/20240423/migranty-1941763040.html
Крым предложит ужесточить миграционное законодательство
Крым предложит ужесточить миграционное законодательство - РИА Новости, 23.04.2024
Крым предложит ужесточить миграционное законодательство
Жителей стран, с которыми у России действует безвизовый режим, необходимо уравнять с гражданами из других государств, заявил глава Крыма Сергей Аксенов в... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T13:42
2024-04-23T14:35
россия
сергей аксенов (политик)
общество
мигранты
миграция
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр — РИА Новости. Жителей стран, с которыми у России действует безвизовый режим, необходимо уравнять с гражданами из других государств, заявил глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram-канале."Миграционная политика должна быть ужесточена. Главная цель — обеспечить безопасность граждан. &lt;...&gt; Планируем выступить с конкретными предложениями по изменению федерального законодательства. Необходимо уравнять перед законом жителей стран, с которыми у России действует безвизовый режим, с гражданами государств, которым необходима виза", — написал он.Аксенов также отметил, что ответственность за случаи недостойного поведения и нарушение порядка мигрантами должна лежать на работодателе и распространяться на весь срок их работы в стране.При этом чиновник подчеркнул, что речь идет не об ущемлении чьих-то прав, а о необходимости защитить права россиян в полном объеме. На минувшей неделе руководитель региона подписал указ, запрещающий на полгода предоставлять работу иностранцам на основе патентов по 35 видам экономической деятельности. По его информации, в Крыму выявили более 500 человек, нарушивших миграционное законодательство, около 100 из них работали незаконно.
https://ria.ru/20240422/sk-1941488891.html
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россия, сергей аксенов (политик), общество, мигранты, миграция
Россия, Сергей Аксенов (политик), Общество, Мигранты, Миграция
Крым предложит ужесточить миграционное законодательство

Аксенов призвал ужесточить миграционное законодательство для защиты прав россиян

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкТрудовые мигранты
Трудовые мигранты - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр — РИА Новости. Жителей стран, с которыми у России действует безвизовый режим, необходимо уравнять с гражданами из других государств, заявил глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram-канале.
"Миграционная политика должна быть ужесточена. Главная цель — обеспечить безопасность граждан. <...> Планируем выступить с конкретными предложениями по изменению федерального законодательства. Необходимо уравнять перед законом жителей стран, с которыми у России действует безвизовый режим, с гражданами государств, которым необходима виза", — написал он.
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Аксенов также отметил, что ответственность за случаи недостойного поведения и нарушение порядка мигрантами должна лежать на работодателе и распространяться на весь срок их работы в стране.
При этом чиновник подчеркнул, что речь идет не об ущемлении чьих-то прав, а о необходимости защитить права россиян в полном объеме.
На минувшей неделе руководитель региона подписал указ, запрещающий на полгода предоставлять работу иностранцам на основе патентов по 35 видам экономической деятельности. По его информации, в Крыму выявили более 500 человек, нарушивших миграционное законодательство, около 100 из них работали незаконно.
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