https://ria.ru/20240423/migranty-1941763040.html

Крым предложит ужесточить миграционное законодательство

Крым предложит ужесточить миграционное законодательство - РИА Новости, 23.04.2024

Крым предложит ужесточить миграционное законодательство

Жителей стран, с которыми у России действует безвизовый режим, необходимо уравнять с гражданами из других государств, заявил глава Крыма Сергей Аксенов в... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T13:42

2024-04-23T13:42

2024-04-23T14:35

россия

сергей аксенов (политик)

общество

мигранты

миграция

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр — РИА Новости. Жителей стран, с которыми у России действует безвизовый режим, необходимо уравнять с гражданами из других государств, заявил глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram-канале."Миграционная политика должна быть ужесточена. Главная цель — обеспечить безопасность граждан. <...> Планируем выступить с конкретными предложениями по изменению федерального законодательства. Необходимо уравнять перед законом жителей стран, с которыми у России действует безвизовый режим, с гражданами государств, которым необходима виза", — написал он.Аксенов также отметил, что ответственность за случаи недостойного поведения и нарушение порядка мигрантами должна лежать на работодателе и распространяться на весь срок их работы в стране.При этом чиновник подчеркнул, что речь идет не об ущемлении чьих-то прав, а о необходимости защитить права россиян в полном объеме. На минувшей неделе руководитель региона подписал указ, запрещающий на полгода предоставлять работу иностранцам на основе патентов по 35 видам экономической деятельности. По его информации, в Крыму выявили более 500 человек, нарушивших миграционное законодательство, около 100 из них работали незаконно.

https://ria.ru/20240422/sk-1941488891.html

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россия

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Ольга Фомченкова

россия, сергей аксенов (политик), общество, мигранты, миграция