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Жительница Кургана рассказала, как сплавала в свой затопленный дом - РИА Новости, 23.04.2024
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20:58 23.04.2024
https://ria.ru/20240423/kurgan-1941882338.html
Жительница Кургана рассказала, как сплавала в свой затопленный дом
Жительница Кургана рассказала, как сплавала в свой затопленный дом - РИА Новости, 23.04.2024
Жительница Кургана рассказала, как сплавала в свой затопленный дом
Жительница Кургана Юлия Калошина рассказала РИА Новости, как сплавала в затопленный дом, чтобы накормить своих шесть кошек, переживших в прошлом году пожар,... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T20:58
2024-04-23T20:58
наводнения в россии — 2024
курган
общество
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КУРГАН, 23 апр - РИА Новости. Жительница Кургана Юлия Калошина рассказала РИА Новости, как сплавала в затопленный дом, чтобы накормить своих шесть кошек, переживших в прошлом году пожар, пакет с килькой и сухим кормом вплавь доставил животным спасатель в гидрокостюме. "Переехали в этот дом (в районе остановки "Водоканал" - ред.) в августе прошлого года. Хотели сделать ремонт, но сейчас (из-за наводнения) передумали, лучше будем делать второй этаж: утеплять, ремонтировать. Что нас ждет в следующем году, кто знает? Муж говорит теперь, в первую очередь, купим резиновую лодку", - рассказала Калошина. Она пояснила, что во временное жилье на период наводнения забрали только собаку, кошек решили оставить в мансарде, поэтому женщина плавает их кормить, всегда оставляет корм с запасом. Основной рацион: килька, сухой корм, колбаса, хлеб. "Для кошек вся эта ситуация – стресс. Им уже и так досталось, в прошлом году мы горели. Они пережили пожар, но держатся", - добавила собеседница. Семья Калошиных не будет дожидаться окончания половодья, вернется домой раньше, а оставшуюся воду из помещений они хотят откачать насосами. "Будем просушивать дом. Все ждут не дождутся, когда вернутся домой", - заявила она.
https://ria.ru/20240423/zhitel-1941866660.html
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наводнения в россии — 2024, курган, общество
Наводнения в России — 2024, Курган, Общество
Жительница Кургана рассказала, как сплавала в свой затопленный дом

Жительница Кургана сплавала в затопленный дом, чтобы накормить кошек

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЖилые дома, затопленные в результате паводка, в Курганской области
Жилые дома, затопленные в результате паводка, в Курганской области - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Жилые дома, затопленные в результате паводка, в Курганской области
Читать ria.ru в
КУРГАН, 23 апр - РИА Новости. Жительница Кургана Юлия Калошина рассказала РИА Новости, как сплавала в затопленный дом, чтобы накормить своих шесть кошек, переживших в прошлом году пожар, пакет с килькой и сухим кормом вплавь доставил животным спасатель в гидрокостюме.
"Переехали в этот дом (в районе остановки "Водоканал" - ред.) в августе прошлого года. Хотели сделать ремонт, но сейчас (из-за наводнения) передумали, лучше будем делать второй этаж: утеплять, ремонтировать. Что нас ждет в следующем году, кто знает? Муж говорит теперь, в первую очередь, купим резиновую лодку", - рассказала Калошина.
Житель Кургана плавает в затопленный дом кормить кроликов - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
Житель Кургана плавает в затопленный дом кормить кроликов
Вчера, 19:23
Она пояснила, что во временное жилье на период наводнения забрали только собаку, кошек решили оставить в мансарде, поэтому женщина плавает их кормить, всегда оставляет корм с запасом. Основной рацион: килька, сухой корм, колбаса, хлеб.
"Для кошек вся эта ситуация – стресс. Им уже и так досталось, в прошлом году мы горели. Они пережили пожар, но держатся", - добавила собеседница.
Семья Калошиных не будет дожидаться окончания половодья, вернется домой раньше, а оставшуюся воду из помещений они хотят откачать насосами. "Будем просушивать дом. Все ждут не дождутся, когда вернутся домой", - заявила она.
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Наводнения в России — 2024КурганОбщество
 
 
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