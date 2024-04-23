https://ria.ru/20240423/krestyaninova-1941659211.html

Врач рассказала о влиянии недосыпа на здоровье

Врач рассказала о влиянии недосыпа на здоровье - РИА Новости, 23.04.2024

Врач рассказала о влиянии недосыпа на здоровье

Недосыпание увеличивает риск развития заболеваний глаз, приводит к их сухости и усталости мышц, сообщила РИА Новости офтальмолог Видновской клинической больницы РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T02:34

2024-04-23T02:34

2024-04-23T02:41

общество

здоровье - общество

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Недосыпание увеличивает риск развития заболеваний глаз, приводит к их сухости и усталости мышц, сообщила РИА Новости офтальмолог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Ирина Крестьянинова. "Да, от недосыпа действительно может ухудшиться зрение. Это не миф, а научно доказанное явление. Причины, по которым недосып может негативно сказываться на зрении, включают следующее: усталость глазных мышц. При недостаточном отдыхе и сниженной продолжительности сна глазные мышцы не успевают полноценно отдохнуть, что может привести к ухудшению фокусировки и размытию зрения", - отметила Крестьянинова. По словам офтальмолога, недосып также может привести к снижению выработки слез, что вызывает сухость глаз и дискомфорт при работе на компьютере или в условиях низкой влажности. Недостаточный сон чреват нарушениями в кровообращении, включая кровоснабжение глазных тканей, что может отрицательно отразиться на зрении. "Некоторые исследования показывают, что хронический недосып может увеличить риск развития различных заболеваний глаз, таких как глаукома и дегенерация сетчатки. Поэтому для сохранения здоровья глаз и поддержания хорошего зрения важно обеспечивать достаточную продолжительность и качество сна. Рекомендуется спать семь-девять часов в сутки, при этом учитывая индивидуальные потребности организма", - дала рекомендации Крестьянинова.

https://ria.ru/20230608/pereplaty-1876846760.html

московская область (подмосковье)

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общество, здоровье - общество, московская область (подмосковье)