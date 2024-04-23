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Врач рассказала о влиянии недосыпа на здоровье - РИА Новости, 23.04.2024
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02:34 23.04.2024 (обновлено: 02:41 23.04.2024)
https://ria.ru/20240423/krestyaninova-1941659211.html
Врач рассказала о влиянии недосыпа на здоровье
Врач рассказала о влиянии недосыпа на здоровье - РИА Новости, 23.04.2024
Врач рассказала о влиянии недосыпа на здоровье
Недосыпание увеличивает риск развития заболеваний глаз, приводит к их сухости и усталости мышц, сообщила РИА Новости офтальмолог Видновской клинической больницы РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T02:34
2024-04-23T02:41
общество
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Недосыпание увеличивает риск развития заболеваний глаз, приводит к их сухости и усталости мышц, сообщила РИА Новости офтальмолог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Ирина Крестьянинова. "Да, от недосыпа действительно может ухудшиться зрение. Это не миф, а научно доказанное явление. Причины, по которым недосып может негативно сказываться на зрении, включают следующее: усталость глазных мышц. При недостаточном отдыхе и сниженной продолжительности сна глазные мышцы не успевают полноценно отдохнуть, что может привести к ухудшению фокусировки и размытию зрения", - отметила Крестьянинова. По словам офтальмолога, недосып также может привести к снижению выработки слез, что вызывает сухость глаз и дискомфорт при работе на компьютере или в условиях низкой влажности. Недостаточный сон чреват нарушениями в кровообращении, включая кровоснабжение глазных тканей, что может отрицательно отразиться на зрении. "Некоторые исследования показывают, что хронический недосып может увеличить риск развития различных заболеваний глаз, таких как глаукома и дегенерация сетчатки. Поэтому для сохранения здоровья глаз и поддержания хорошего зрения важно обеспечивать достаточную продолжительность и качество сна. Рекомендуется спать семь-девять часов в сутки, при этом учитывая индивидуальные потребности организма", - дала рекомендации Крестьянинова.
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общество, здоровье - общество, московская область (подмосковье)
Общество, Здоровье - Общество, Московская область (Подмосковье)
Врач рассказала о влиянии недосыпа на здоровье

Офтальмолог Крестьянинова: недосып может привести к ухудшению зрения

© Depositphotos.com / NatashaFedorova Мужчина выключает будильник
Мужчина выключает будильник - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© Depositphotos.com / NatashaFedorova
Мужчина выключает будильник . Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Недосыпание увеличивает риск развития заболеваний глаз, приводит к их сухости и усталости мышц, сообщила РИА Новости офтальмолог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Ирина Крестьянинова.
"Да, от недосыпа действительно может ухудшиться зрение. Это не миф, а научно доказанное явление. Причины, по которым недосып может негативно сказываться на зрении, включают следующее: усталость глазных мышц. При недостаточном отдыхе и сниженной продолжительности сна глазные мышцы не успевают полноценно отдохнуть, что может привести к ухудшению фокусировки и размытию зрения", - отметила Крестьянинова.
По словам офтальмолога, недосып также может привести к снижению выработки слез, что вызывает сухость глаз и дискомфорт при работе на компьютере или в условиях низкой влажности. Недостаточный сон чреват нарушениями в кровообращении, включая кровоснабжение глазных тканей, что может отрицательно отразиться на зрении.
"Некоторые исследования показывают, что хронический недосып может увеличить риск развития различных заболеваний глаз, таких как глаукома и дегенерация сетчатки. Поэтому для сохранения здоровья глаз и поддержания хорошего зрения важно обеспечивать достаточную продолжительность и качество сна. Рекомендуется спать семь-девять часов в сутки, при этом учитывая индивидуальные потребности организма", - дала рекомендации Крестьянинова.
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