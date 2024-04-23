https://ria.ru/20240423/gospodderzhka-1941761386.html

Более 15 тысяч предпринимателей Кузбасса получили господдержку за 4 года

Более 15 тысяч предпринимателей Кузбасса получили господдержку за 4 года - РИА Новости, 23.04.2024

Более 15 тысяч предпринимателей Кузбасса получили господдержку за 4 года

Более 15 тысяч предпринимателей получили поддержку от государства за четыре года работы кемеровского центра "Мой бизнес", сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T13:44

2024-04-23T13:44

2024-04-23T13:44

твой бизнес

твой бизнес – новости

поддержка бизнеса

сергей цивилев

кемеровская область

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Более 15 тысяч предпринимателей получили поддержку от государства за четыре года работы кемеровского центра "Мой бизнес", сообщает пресс-служба правительства региона. "Малый и средний бизнес вносит все больший вклад в развитие экономики Кузбасса, так, по итогам прошлого года доля налоговых поступлений предпринимателей в бюджет региона превысила 15%", - сказал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, слова которого приводит пресс-служба. Участникам кластеров Кузбасса доступны услуги по реализации проектов. Они рассматриваются конкурсной комиссией в приоритете и имеют 90-процентное финансирование за счет бюджета. Например, в этом году одобрена заявка на реализацию маршрута "Горная Шория. К детям тайги". В его организации задействованы около 20 предпринимателей региона – владельцы отелей, кафе, ресторанов, транспортные компании, музеи, изготовители сувенирной продукции. Это позволит привлечь туристов в Шерегеш и Горную Шорию, в том числе в рамках автобусных туров выходного дня. Кроме того, центр "Мой бизнес" помогает кузбасским представителям бизнеса принимать участие в выставках международного уровня. А Центр поддержки экспорта оказывает помощь малым и средним компаниям из несырьевых неэнергетических отраслей региона в выходе на зарубежные рынки. За годы работы специалистами центра было реализовано свыше 3,1 тысячи услуг для 905 компаний региона. Результатом стали экспортные контракты и отправки продукции более чем в 40 стран мира.

https://ria.ru/20240422/goszakupki-1941584513.html

кемеровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , сергей цивилев, кемеровская область