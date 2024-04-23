https://ria.ru/20240423/gladkov-1941654765.html

Силы ПВО сбили воздушные цели на подлете к Белгороду

Силы ПВО сбили воздушные цели на подлете к Белгороду - РИА Новости, 23.04.2024

Силы ПВО сбили воздушные цели на подлете к Белгороду

Система ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T00:49

2024-04-23T00:49

2024-04-23T01:02

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белгород

белгородский район

вячеслав гладков

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Система ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО – сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. По предварительной информации, пострадавших нет. В поселке Разумное в результате прилета во двор частного жилого домовладения выбиты окна и посечен фасад здания, также выбито лобовое стекло у одного легкового автомобиля. Информация о последствиях воздушной атаки уточняется", — говорится в сообщении.Ранее на территории Белгорода и Белгородского района вводили ракетную опасность, губернатор рекомендовал жителям области укрыться в помещениях без окон и со сплошными стенами.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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