https://ria.ru/20240423/evakuatsiya-1941769721.html

В трех населенных пунктах Тюменской области объявили экстренную эвакуацию

В трех населенных пунктах Тюменской области объявили экстренную эвакуацию - РИА Новости, 23.04.2024

В трех населенных пунктах Тюменской области объявили экстренную эвакуацию

Экстренная эвакуация объявлена в трех населенных пунктах Упоровского района Тюменской области из-за паводка, сообщает информационный центр правительства региона РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T14:21

2024-04-23T14:21

2024-04-23T14:29

тюменская область

наводнения в россии — 2024

происшествия

коркино

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 апр – РИА Новости. Экстренная эвакуация объявлена в трех населенных пунктах Упоровского района Тюменской области из-за паводка, сообщает информационный центр правительства региона в Telegram-канале."В селе Коркино, деревнях Губина и Старая Шадрина Упоровского района объявлена экстренная эвакуация граждан, проживающих на подтопляемых территориях", - говорится в сообщении.Ранее власти сообщали, что в селе Коркино, где проживают почти 600 человек, прирост воды за сутки составил почти 1,5 метра и к 6.00 мск вторника уровень Тобола достиг 714 сантиметров. В общей сложности в Упоровском районе живут порядка 19,5 тысячи человек.Режим ЧС в Тюменской области ввели 8 апреля, пик паводка ожидается 23-25 апреля. Уровень реки в городе Ишим около одноименного города в ночь на 20 апреля преодолел критическую отметку. В понедельник уровень воды в Ишиме в районе одноименного города, где проживает порядка 64 тысяч человек, начал медленно снижаться, но Тобол, в свою очередь, начал интенсивный подъем в районе села Коркино.По данным МЧС, в регионе эвакуированы более 3,5 тысячи человек, подтоплены 107 жилых домов, 444 дачных дома и 654 приусадебных участка, 13 низководных мостов и девять участков автомобильных дорог.

https://ria.ru/20240423/pavodok-1941687814.html

https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html

тюменская область

коркино

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тюменская область, наводнения в россии — 2024, происшествия, коркино