В Армении протестующие заблокировали автотрассу Ереван — Севан
В Армении протестующие против процесса делимитации границы заблокировали трассу
© Кадр видео из соцсетейАвтотрасса Ереван-Севан, заблокированная протестующими против процесса делимитации границы с Азербайджаном
© Кадр видео из соцсетей
Автотрасса Ереван-Севан, заблокированная протестующими против процесса делимитации границы с Азербайджаном
ЕРЕВАН, 23 апр - РИА Новости. Протестующие в Армении перекрыли автотрассу Ереван - Севан, они выступают против делимитации границы с Азербайджаном, предусматривающей передачу Баку приграничных территорий, передает Sputnik Армения.
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"Автотрасса Ереван - Севан сейчас... закрыта, протестующие присоединились к акциям в Тавуше", - говорится в сообщении.
Протестующие в Армении начиная с субботы перекрывают межгосударственную трассу в Тавушской области, которая ведет в Грузию. Они требуют остановить процесс делимитации и передачу приграничных территорий Азербайджану.
В пятницу в МИД Армении сообщили, что комиссии двух стран по вопросам делимитации границ предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков линии границы непосредственно между населенными пунктами Баганис (Армения) - Баганис Айрым (Азербайджан), Воскепар (Армения) - Ашагы Аскипара (Азербайджан), Киранц (Армения) - Хейримли (Азербайджан) и Беркабер (Армения) - Кызыл Гаджилы (Азербайджан) "с целью их приведения в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в Советском Союзе на момент его распада".