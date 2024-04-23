https://ria.ru/20240423/armeniya-1941735744.html

В Армении протестующие заблокировали автотрассу Ереван — Севан

В Армении протестующие заблокировали автотрассу Ереван — Севан - РИА Новости, 23.04.2024

В Армении протестующие заблокировали автотрассу Ереван — Севан

Протестующие в Армении перекрыли автотрассу Ереван - Севан, они выступают против делимитации границы с Азербайджаном, предусматривающей передачу Баку... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T12:18

2024-04-23T12:18

2024-04-23T12:37

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ЕРЕВАН, 23 апр - РИА Новости. Протестующие в Армении перекрыли автотрассу Ереван - Севан, они выступают против делимитации границы с Азербайджаном, предусматривающей передачу Баку приграничных территорий, передает Sputnik Армения."Автотрасса Ереван - Севан сейчас... закрыта, протестующие присоединились к акциям в Тавуше", - говорится в сообщении.Протестующие в Армении начиная с субботы перекрывают межгосударственную трассу в Тавушской области, которая ведет в Грузию. Они требуют остановить процесс делимитации и передачу приграничных территорий Азербайджану.В пятницу в МИД Армении сообщили, что комиссии двух стран по вопросам делимитации границ предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков линии границы непосредственно между населенными пунктами Баганис (Армения) - Баганис Айрым (Азербайджан), Воскепар (Армения) - Ашагы Аскипара (Азербайджан), Киранц (Армения) - Хейримли (Азербайджан) и Беркабер (Армения) - Кызыл Гаджилы (Азербайджан) "с целью их приведения в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в Советском Союзе на момент его распада".

https://ria.ru/20240420/pogranichniki-1941218004.html

https://ria.ru/20240302/granitsa-1930687073.html

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