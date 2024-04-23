https://ria.ru/20240423/aktivy-1941677615.html

Матвиенко заявила, что у России есть заготовленный ответ на изъятие активов

Матвиенко заявила, что у России есть заготовленный ответ на изъятие активов - РИА Новости, 23.04.2024

Матвиенко заявила, что у России есть заготовленный ответ на изъятие активов

У Москвы есть заготовленный ответ на изъятие замороженных активов РФ в пользу Киева, соответствующий законопроект сенаторы готовы рассмотреть незамедлительно,... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T08:30

2024-04-23T08:30

2024-04-23T08:31

экономика

россия

украина

москва

валентина матвиенко

дмитрий киселев

владимир путин

совет федерации рф

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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. У Москвы есть заготовленный ответ на изъятие замороженных активов РФ в пользу Киева, соответствующий законопроект сенаторы готовы рассмотреть незамедлительно, заявила РИА Новости спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Палата представителей конгресса США в субботу большинством голосов приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине, а также законопроект, включающий положение о конфискации суверенных активов РФ в пользу Украины. "У нас также (есть) заготовленный ответ. У нас лежит проект закона, который мы готовы рассмотреть незамедлительно, по ответным мерам. И европейцы потеряют больше, чем мы. И они, конечно, этого боятся. Особенно на фоне их разрушающейся экономики", - сказала политик в интервью генеральному директору международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву. Матвиенко в этой связи напомнила о словах президента РФ Владимира Путина, адресованных европейцам - "сегодня мы, а завтра вы". Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате были заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Валютные резервы страны были заморожены в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели.

https://ria.ru/20240422/ukraina-1941366134.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, украина, москва, валентина матвиенко, дмитрий киселев, владимир путин, совет федерации рф, конгресс сша, санкции в отношении россии, реакция на санкции