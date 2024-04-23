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Матвиенко заявила, что у России есть заготовленный ответ на изъятие активов - РИА Новости, 23.04.2024
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08:30 23.04.2024 (обновлено: 08:31 23.04.2024)
https://ria.ru/20240423/aktivy-1941677615.html
Матвиенко заявила, что у России есть заготовленный ответ на изъятие активов
Матвиенко заявила, что у России есть заготовленный ответ на изъятие активов - РИА Новости, 23.04.2024
Матвиенко заявила, что у России есть заготовленный ответ на изъятие активов
У Москвы есть заготовленный ответ на изъятие замороженных активов РФ в пользу Киева, соответствующий законопроект сенаторы готовы рассмотреть незамедлительно,... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T08:30
2024-04-23T08:31
экономика
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москва
валентина матвиенко
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владимир путин
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. У Москвы есть заготовленный ответ на изъятие замороженных активов РФ в пользу Киева, соответствующий законопроект сенаторы готовы рассмотреть незамедлительно, заявила РИА Новости спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Палата представителей конгресса США в субботу большинством голосов приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине, а также законопроект, включающий положение о конфискации суверенных активов РФ в пользу Украины. "У нас также (есть) заготовленный ответ. У нас лежит проект закона, который мы готовы рассмотреть незамедлительно, по ответным мерам. И европейцы потеряют больше, чем мы. И они, конечно, этого боятся. Особенно на фоне их разрушающейся экономики", - сказала политик в интервью генеральному директору международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву. Матвиенко в этой связи напомнила о словах президента РФ Владимира Путина, адресованных европейцам - "сегодня мы, а завтра вы". Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате были заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Валютные резервы страны были заморожены в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели.
https://ria.ru/20240422/ukraina-1941366134.html
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экономика, россия, украина, москва, валентина матвиенко, дмитрий киселев, владимир путин, совет федерации рф, конгресс сша, санкции в отношении россии, реакция на санкции
Экономика, Россия, Украина, Москва, Валентина Матвиенко, Дмитрий Киселев, Владимир Путин, Совет Федерации РФ, Конгресс США, Санкции в отношении России, Реакция на санкции
Матвиенко заявила, что у России есть заготовленный ответ на изъятие активов

Матвиенко: у РФ готов проект закона в ответ на изъятие активов в пользу Киева

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкИнтервью Валентины Матвиенко гендиректору "России сегодня" Дмитрию Киселеву
Интервью Валентины Матвиенко гендиректору России сегодня Дмитрию Киселеву - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Интервью Валентины Матвиенко гендиректору "России сегодня" Дмитрию Киселеву
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. У Москвы есть заготовленный ответ на изъятие замороженных активов РФ в пользу Киева, соответствующий законопроект сенаторы готовы рассмотреть незамедлительно, заявила РИА Новости спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Палата представителей конгресса США в субботу большинством голосов приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине, а также законопроект, включающий положение о конфискации суверенных активов РФ в пользу Украины.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
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Вчера, 08:00
"У нас также (есть) заготовленный ответ. У нас лежит проект закона, который мы готовы рассмотреть незамедлительно, по ответным мерам. И европейцы потеряют больше, чем мы. И они, конечно, этого боятся. Особенно на фоне их разрушающейся экономики", - сказала политик в интервью генеральному директору международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.
Матвиенко в этой связи напомнила о словах президента РФ Владимира Путина, адресованных европейцам - "сегодня мы, а завтра вы".
Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате были заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Валютные резервы страны были заморожены в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели.
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ЭкономикаРоссияУкраинаМоскваВалентина МатвиенкоДмитрий КиселевВладимир ПутинСовет Федерации РФКонгресс СШАСанкции в отношении РоссииРеакция на санкции
 
 
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