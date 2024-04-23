Матвиенко заявила, что у России есть заготовленный ответ на изъятие активов
Матвиенко: у РФ готов проект закона в ответ на изъятие активов в пользу Киева
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкИнтервью Валентины Матвиенко гендиректору "России сегодня" Дмитрию Киселеву
Интервью Валентины Матвиенко гендиректору "России сегодня" Дмитрию Киселеву
МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. У Москвы есть заготовленный ответ на изъятие замороженных активов РФ в пользу Киева, соответствующий законопроект сенаторы готовы рассмотреть незамедлительно, заявила РИА Новости спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Палата представителей конгресса США в субботу большинством голосов приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине, а также законопроект, включающий положение о конфискации суверенных активов РФ в пользу Украины.
"У нас также (есть) заготовленный ответ. У нас лежит проект закона, который мы готовы рассмотреть незамедлительно, по ответным мерам. И европейцы потеряют больше, чем мы. И они, конечно, этого боятся. Особенно на фоне их разрушающейся экономики", - сказала политик в интервью генеральному директору международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.
Матвиенко в этой связи напомнила о словах президента РФ Владимира Путина, адресованных европейцам - "сегодня мы, а завтра вы".
Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате были заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Валютные резервы страны были заморожены в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели.
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