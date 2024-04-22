Зеленский рассказал о словах Байдена про новый пакет помощи Украине
Зеленский: Байден заверил, что новый пакет помощи Украине будет мощным
© Фото : Офис президента УкраиныВладимир Зеленский
© Фото : Офис президента Украины
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что во время телефонного разговора президент США Джо Байден заверил его, что новый пакет американской помощи Украине будет быстрым и мощным, усилит противовоздушные, дальнобойные и артиллерийские возможности Киева.
"Провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом… Мы обсудили первый пакет оборонной помощи после принятия закона. Имею заверения президента, что он будет быстрым и мощным и усилит наши противовоздушные, дальнобойные и артиллерийские возможности", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.
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По его словам, стороны также обсудили подписание двустороннего соглашения по гарантиям безопасности и подготовку к предстоящей конференции по Украине в Швейцарии.
Палата представителей конгресса США 20 апреля большинством голосов приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, решение о выделении дополнительной помощи Киеву было ожидаемо, оно еще больше разорит Украину и обогатит Соединенные Штаты.
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Ранее Песков заявил, что новый американский пакет помощи Украине не поменяет ситуацию на поле боя, но приведет к увеличению числа погибших украинцев.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.