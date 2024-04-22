https://ria.ru/20240422/zelenskiy-1941625208.html

Зеленский рассказал о словах Байдена про новый пакет помощи Украине

Зеленский рассказал о словах Байдена про новый пакет помощи Украине - РИА Новости, 22.04.2024

Зеленский рассказал о словах Байдена про новый пакет помощи Украине

Владимир Зеленский утверждает, что во время телефонного разговора президент США Джо Байден заверил его, что новый пакет американской помощи Украине будет... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T20:32

2024-04-22T20:32

2024-04-22T20:32

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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что во время телефонного разговора президент США Джо Байден заверил его, что новый пакет американской помощи Украине будет быстрым и мощным, усилит противовоздушные, дальнобойные и артиллерийские возможности Киева. "Провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом… Мы обсудили первый пакет оборонной помощи после принятия закона. Имею заверения президента, что он будет быстрым и мощным и усилит наши противовоздушные, дальнобойные и артиллерийские возможности", - написал Зеленский в своем Telegram-канале. По его словам, стороны также обсудили подписание двустороннего соглашения по гарантиям безопасности и подготовку к предстоящей конференции по Украине в Швейцарии. Палата представителей конгресса США 20 апреля большинством голосов приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, решение о выделении дополнительной помощи Киеву было ожидаемо, оно еще больше разорит Украину и обогатит Соединенные Штаты. Ранее Песков заявил, что новый американский пакет помощи Украине не поменяет ситуацию на поле боя, но приведет к увеличению числа погибших украинцев. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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https://ria.ru/20240420/ukraina-1941276160.html

https://ria.ru/20240405/ukraina-1937948979.html

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