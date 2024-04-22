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Зеленский рассказал о словах Байдена про новый пакет помощи Украине - РИА Новости, 22.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:32 22.04.2024
https://ria.ru/20240422/zelenskiy-1941625208.html
Зеленский рассказал о словах Байдена про новый пакет помощи Украине
Зеленский рассказал о словах Байдена про новый пакет помощи Украине - РИА Новости, 22.04.2024
Зеленский рассказал о словах Байдена про новый пакет помощи Украине
Владимир Зеленский утверждает, что во время телефонного разговора президент США Джо Байден заверил его, что новый пакет американской помощи Украине будет... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T20:32
2024-04-22T20:32
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
россия
владимир зеленский
джо байден
дмитрий песков
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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что во время телефонного разговора президент США Джо Байден заверил его, что новый пакет американской помощи Украине будет быстрым и мощным, усилит противовоздушные, дальнобойные и артиллерийские возможности Киева. "Провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом… Мы обсудили первый пакет оборонной помощи после принятия закона. Имею заверения президента, что он будет быстрым и мощным и усилит наши противовоздушные, дальнобойные и артиллерийские возможности", - написал Зеленский в своем Telegram-канале. По его словам, стороны также обсудили подписание двустороннего соглашения по гарантиям безопасности и подготовку к предстоящей конференции по Украине в Швейцарии. Палата представителей конгресса США 20 апреля большинством голосов приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, решение о выделении дополнительной помощи Киеву было ожидаемо, оно еще больше разорит Украину и обогатит Соединенные Штаты. Ранее Песков заявил, что новый американский пакет помощи Украине не поменяет ситуацию на поле боя, но приведет к увеличению числа погибших украинцев. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240406/byudzhet-1938138202.html
https://ria.ru/20240420/ukraina-1941276160.html
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в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский, джо байден, дмитрий песков, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, Джо Байден, Дмитрий Песков, НАТО, В мире
Зеленский рассказал о словах Байдена про новый пакет помощи Украине

Зеленский: Байден заверил, что новый пакет помощи Украине будет мощным

© Фото : Офис президента УкраиныВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© Фото : Офис президента Украины
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что во время телефонного разговора президент США Джо Байден заверил его, что новый пакет американской помощи Украине будет быстрым и мощным, усилит противовоздушные, дальнобойные и артиллерийские возможности Киева.
"Провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом… Мы обсудили первый пакет оборонной помощи после принятия закона. Имею заверения президента, что он будет быстрым и мощным и усилит наши противовоздушные, дальнобойные и артиллерийские возможности", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.
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Украина вычерпала американский бюджет до дна
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По его словам, стороны также обсудили подписание двустороннего соглашения по гарантиям безопасности и подготовку к предстоящей конференции по Украине в Швейцарии.
Палата представителей конгресса США 20 апреля большинством голосов приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, решение о выделении дополнительной помощи Киеву было ожидаемо, оно еще больше разорит Украину и обогатит Соединенные Штаты.
Изображение сгенерировано ИИ
Плачь, Украина, тебе дали денег
20 апреля, 21:36
Ранее Песков заявил, что новый американский пакет помощи Украине не поменяет ситуацию на поле боя, но приведет к увеличению числа погибших украинцев.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВ миреУкраинаСШАРоссияВладимир ЗеленскийДжо БайденДмитрий ПесковНАТО
 
 
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