https://ria.ru/20240422/zakharova-1941520239.html
Захарова назвала заявление Польши о размещении ядерного оружия провокацией
Захарова назвала заявление Польши о размещении ядерного оружия провокацией - РИА Новости, 22.04.2024
Захарова назвала заявление Польши о размещении ядерного оружия провокацией
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила РИА Новости, что в случае появления ядерного оружия США на территории Польши соответствующие объекты... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T14:27
2024-04-22T14:27
2024-04-22T14:41
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила РИА Новости, что в случае появления ядерного оружия США на территории Польши соответствующие объекты незамедлительно пополнят список легитимных целей для поражения в ситуации прямого военного столкновения с НАТО.Ранее в интервью изданию Fakt президент Польши Анджей Дуда заявил, что польские власти готовы пойти на размещение на своей территории американского ядерного оружия."Подобные провокационные заявления руководства Польши не новость", - заявила Захарова."Свои амбиции в плане того, как бы покрепче "прильнуть" к размещённому в Европе ядерному оружию США, польские власти не скрывают давно и активно их вплетают в свою глубоко враждебную по отношению к России политику", - добавила она.По словам Захаровой, "Польше явно мало того, что она уже и так является членом НАТО, которая самочинно позиционирует себя "ядерным альянсом". "Более того, Варшава интенсивно участвует в отработке так называемых "совместных ядерных миссий" Североатлантического блока в качестве государства, оказывающего прямую поддержку таким операциям", - сказала она."Всё это в совокупности ведёт к тому, что в нашем собственном военном планировании мы относимся к Польше с особым вниманием и сообразно тем угрозам, которые возникают для России при участии этой страны", - заметила Захарова.По ее словам, "польский фактор, безусловно, также учитывался нами и белорусскими друзьями в процессе принятия дополнительных мер по укреплению безопасности Союзного государства"."Однако Варшава, похоже, маниакально добивается того, чтобы привлечь ещё большее внимание военных планировщиков в российском Генштабе. Не трудно предположить, что в случае появления американского ядерного оружия на территории Польши соответствующие объекты незамедлительно пополнят список легитимных целей для поражения в ситуации прямого военного столкновения с НАТО", - заключила Захарова.
https://ria.ru/20240321/voyna-1934801208.html
https://ria.ru/20240419/ukraina-1940816198.html
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в мире, польша, сша
Захарова назвала заявление Польши о размещении ядерного оружия провокацией
Захарова: заявления властей Польши о размещении ЯО являются провокацией
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила РИА Новости, что в случае появления ядерного оружия США на территории Польши соответствующие объекты незамедлительно пополнят список легитимных целей для поражения в ситуации прямого военного столкновения с НАТО.
Ранее в интервью изданию Fakt президент Польши Анджей Дуда заявил, что польские власти готовы пойти на размещение на своей территории американского ядерного оружия.
«
"Подобные провокационные заявления руководства Польши не новость", - заявила Захарова.
"Свои амбиции в плане того, как бы покрепче "прильнуть" к размещённому в Европе ядерному оружию США, польские власти не скрывают давно и активно их вплетают в свою глубоко враждебную по отношению к России политику", - добавила она.
По словам Захаровой, "Польше явно мало того, что она уже и так является членом НАТО, которая самочинно позиционирует себя "ядерным альянсом". "Более того, Варшава интенсивно участвует в отработке так называемых "совместных ядерных миссий" Североатлантического блока в качестве государства, оказывающего прямую поддержку таким операциям", - сказала она.
"Всё это в совокупности ведёт к тому, что в нашем собственном военном планировании мы относимся к Польше с особым вниманием и сообразно тем угрозам, которые возникают для России при участии этой страны", - заметила Захарова.
По ее словам, "польский фактор, безусловно, также учитывался нами и белорусскими друзьями в процессе принятия дополнительных мер по укреплению безопасности Союзного государства".
"Однако Варшава, похоже, маниакально добивается того, чтобы привлечь ещё большее внимание военных планировщиков в российском Генштабе. Не трудно предположить, что в случае появления американского ядерного оружия на территории Польши соответствующие объекты незамедлительно пополнят список легитимных целей для поражения в ситуации прямого военного столкновения с НАТО", - заключила Захарова.