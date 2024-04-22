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Захарова назвала заявление Польши о размещении ядерного оружия провокацией - РИА Новости, 22.04.2024
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14:27 22.04.2024 (обновлено: 14:41 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/zakharova-1941520239.html
Захарова назвала заявление Польши о размещении ядерного оружия провокацией
Захарова назвала заявление Польши о размещении ядерного оружия провокацией - РИА Новости, 22.04.2024
Захарова назвала заявление Польши о размещении ядерного оружия провокацией
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила РИА Новости, что в случае появления ядерного оружия США на территории Польши соответствующие объекты... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T14:27
2024-04-22T14:41
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила РИА Новости, что в случае появления ядерного оружия США на территории Польши соответствующие объекты незамедлительно пополнят список легитимных целей для поражения в ситуации прямого военного столкновения с НАТО.Ранее в интервью изданию Fakt президент Польши Анджей Дуда заявил, что польские власти готовы пойти на размещение на своей территории американского ядерного оружия."Подобные провокационные заявления руководства Польши не новость", - заявила Захарова."Свои амбиции в плане того, как бы покрепче "прильнуть" к размещённому в Европе ядерному оружию США, польские власти не скрывают давно и активно их вплетают в свою глубоко враждебную по отношению к России политику", - добавила она.По словам Захаровой, "Польше явно мало того, что она уже и так является членом НАТО, которая самочинно позиционирует себя "ядерным альянсом". "Более того, Варшава интенсивно участвует в отработке так называемых "совместных ядерных миссий" Североатлантического блока в качестве государства, оказывающего прямую поддержку таким операциям", - сказала она."Всё это в совокупности ведёт к тому, что в нашем собственном военном планировании мы относимся к Польше с особым вниманием и сообразно тем угрозам, которые возникают для России при участии этой страны", - заметила Захарова.По ее словам, "польский фактор, безусловно, также учитывался нами и белорусскими друзьями в процессе принятия дополнительных мер по укреплению безопасности Союзного государства"."Однако Варшава, похоже, маниакально добивается того, чтобы привлечь ещё большее внимание военных планировщиков в российском Генштабе. Не трудно предположить, что в случае появления американского ядерного оружия на территории Польши соответствующие объекты незамедлительно пополнят список легитимных целей для поражения в ситуации прямого военного столкновения с НАТО", - заключила Захарова.
https://ria.ru/20240321/voyna-1934801208.html
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в мире, польша, сша
В мире, Польша, США
Захарова назвала заявление Польши о размещении ядерного оружия провокацией

Захарова: заявления властей Польши о размещении ЯО являются провокацией

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкОфициальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова
Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила РИА Новости, что в случае появления ядерного оружия США на территории Польши соответствующие объекты незамедлительно пополнят список легитимных целей для поражения в ситуации прямого военного столкновения с НАТО.
Ранее в интервью изданию Fakt президент Польши Анджей Дуда заявил, что польские власти готовы пойти на размещение на своей территории американского ядерного оружия.
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"Подобные провокационные заявления руководства Польши не новость", - заявила Захарова.
"Свои амбиции в плане того, как бы покрепче "прильнуть" к размещённому в Европе ядерному оружию США, польские власти не скрывают давно и активно их вплетают в свою глубоко враждебную по отношению к России политику", - добавила она.
По словам Захаровой, "Польше явно мало того, что она уже и так является членом НАТО, которая самочинно позиционирует себя "ядерным альянсом". "Более того, Варшава интенсивно участвует в отработке так называемых "совместных ядерных миссий" Североатлантического блока в качестве государства, оказывающего прямую поддержку таким операциям", - сказала она.
Изображение сгенерировано ИИ
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"Всё это в совокупности ведёт к тому, что в нашем собственном военном планировании мы относимся к Польше с особым вниманием и сообразно тем угрозам, которые возникают для России при участии этой страны", - заметила Захарова.
По ее словам, "польский фактор, безусловно, также учитывался нами и белорусскими друзьями в процессе принятия дополнительных мер по укреплению безопасности Союзного государства".
"Однако Варшава, похоже, маниакально добивается того, чтобы привлечь ещё большее внимание военных планировщиков в российском Генштабе. Не трудно предположить, что в случае появления американского ядерного оружия на территории Польши соответствующие объекты незамедлительно пополнят список легитимных целей для поражения в ситуации прямого военного столкновения с НАТО", - заключила Захарова.
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