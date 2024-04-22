https://ria.ru/20240422/vybory-1941482490.html

Выборы "Народного предпринимателя" стартуют с 23 апреля в Хабаровском крае

Выборы "Народного предпринимателя" стартуют с 23 апреля в Хабаровском крае - РИА Новости, 22.04.2024

Выборы "Народного предпринимателя" стартуют с 23 апреля в Хабаровском крае

В Хабаровском крае с 23 апреля стартуют онлайн-выборы "Народного предпринимателя-2024", больше половины заявок на конкурс пришло от новичков, сообщает... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T12:34

2024-04-22T12:34

2024-04-22T12:34

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. В Хабаровском крае с 23 апреля стартуют онлайн-выборы "Народного предпринимателя-2024", больше половины заявок на конкурс пришло от новичков, сообщает пресс-служба правительства региона. Эта номинация является самой престижной ежегодного краевого конкурса "Предприниматель года" и единственной, где победителя определяют жители края, а не конкурсная комиссия. В этом году им предстоит выбрать лучшего из 71 предпринимателя, допущенного к конкурсу. Заявки поступили из 11 муниципалитетов Хабаровского края. Наиболее активны по традиции бизнесмены из Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, Комсомольского и Амурского районов. "Поддержан тренд последних лет – больше половины заявок, 58 %, пришло от новичков. Это говорит о постоянном интересе бизнес-сообщества края к "Предпринимателю года", – говорится в сообщении 22 участника поборются за звание победителя в номинации "Молодой предприниматель", 17 – в номинации "Социальный предприниматель", 15 - в номинации "За вклад в развитие муниципального района". Также на звание лучшего в номинации "Торговля" подано 10 заявок, в номинации "Строительство, архитектура, дорожное хозяйство" - девять заявок, "Образование", "Гостиницы, общественное питание и туризм", "Культура, спорт, досуг и развлечения" и "Обрабатывающие производства" - по шесть заявок, "Услуги для бизнеса" - пять заявок.

https://ria.ru/20240419/vebinary-1941046487.html

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Алёна Пава

твой бизнес – новости, хабаровский край, хабаровск, комсомольск-на-амуре, предприниматели