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Выборы "Народного предпринимателя" стартуют с 23 апреля в Хабаровском крае - РИА Новости, 22.04.2024
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12:34 22.04.2024
https://ria.ru/20240422/vybory-1941482490.html
Выборы "Народного предпринимателя" стартуют с 23 апреля в Хабаровском крае
Выборы "Народного предпринимателя" стартуют с 23 апреля в Хабаровском крае - РИА Новости, 22.04.2024
Выборы "Народного предпринимателя" стартуют с 23 апреля в Хабаровском крае
В Хабаровском крае с 23 апреля стартуют онлайн-выборы "Народного предпринимателя-2024", больше половины заявок на конкурс пришло от новичков, сообщает... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T12:34
2024-04-22T12:34
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. В Хабаровском крае с 23 апреля стартуют онлайн-выборы "Народного предпринимателя-2024", больше половины заявок на конкурс пришло от новичков, сообщает пресс-служба правительства региона. Эта номинация является самой престижной ежегодного краевого конкурса "Предприниматель года" и единственной, где победителя определяют жители края, а не конкурсная комиссия. В этом году им предстоит выбрать лучшего из 71 предпринимателя, допущенного к конкурсу. Заявки поступили из 11 муниципалитетов Хабаровского края. Наиболее активны по традиции бизнесмены из Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, Комсомольского и Амурского районов. "Поддержан тренд последних лет – больше половины заявок, 58 %, пришло от новичков. Это говорит о постоянном интересе бизнес-сообщества края к "Предпринимателю года", – говорится в сообщении 22 участника поборются за звание победителя в номинации "Молодой предприниматель", 17 – в номинации "Социальный предприниматель", 15 - в номинации "За вклад в развитие муниципального района". Также на звание лучшего в номинации "Торговля" подано 10 заявок, в номинации "Строительство, архитектура, дорожное хозяйство" - девять заявок, "Образование", "Гостиницы, общественное питание и туризм", "Культура, спорт, досуг и развлечения" и "Обрабатывающие производства" - по шесть заявок, "Услуги для бизнеса" - пять заявок.
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Выборы "Народного предпринимателя" стартуют с 23 апреля в Хабаровском крае

© Фото : министерство экономического развития Хабаровского краяВыборы "Народного предпринимателя" стартуют с 23 апреля в Хабаровском крае
Выборы Народного предпринимателя стартуют с 23 апреля в Хабаровском крае - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© Фото : министерство экономического развития Хабаровского края
Выборы "Народного предпринимателя" стартуют с 23 апреля в Хабаровском крае
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. В Хабаровском крае с 23 апреля стартуют онлайн-выборы "Народного предпринимателя-2024", больше половины заявок на конкурс пришло от новичков, сообщает пресс-служба правительства региона.
Эта номинация является самой престижной ежегодного краевого конкурса "Предприниматель года" и единственной, где победителя определяют жители края, а не конкурсная комиссия. В этом году им предстоит выбрать лучшего из 71 предпринимателя, допущенного к конкурсу.
Заявки поступили из 11 муниципалитетов Хабаровского края. Наиболее активны по традиции бизнесмены из Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, Комсомольского и Амурского районов.
"Поддержан тренд последних лет – больше половины заявок, 58 %, пришло от новичков. Это говорит о постоянном интересе бизнес-сообщества края к "Предпринимателю года", – говорится в сообщении
22 участника поборются за звание победителя в номинации "Молодой предприниматель", 17 – в номинации "Социальный предприниматель", 15 - в номинации "За вклад в развитие муниципального района".
Также на звание лучшего в номинации "Торговля" подано 10 заявок, в номинации "Строительство, архитектура, дорожное хозяйство" - девять заявок, "Образование", "Гостиницы, общественное питание и туризм", "Культура, спорт, досуг и развлечения" и "Обрабатывающие производства" - по шесть заявок, "Услуги для бизнеса" - пять заявок.
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