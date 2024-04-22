Рейтинг@Mail.ru
В России создадут машину РЭБ на базе автомобиля "Тритон" - РИА Новости, 22.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Новое оружие России - РИА Новости, 1920
Новое оружие России
 
03:11 22.04.2024 (обновлено: 04:30 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/volnorez-1941408968.html
В России создадут машину РЭБ на базе автомобиля "Тритон"
В России создадут машину РЭБ на базе автомобиля "Тритон" - РИА Новости, 22.04.2024
В России создадут машину РЭБ на базе автомобиля "Тритон"
В России создают машину радиоэлектронной разведки (РЭР) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на базе автомобиля-амфибии "Тритон", сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T03:11
2024-04-22T04:30
новое оружие россии
безопасность
технологии
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/12/1940737749_0:160:960:700_1920x0_80_0_0_cedd3f788393e64e0f2b734a640c0ad8.jpg
МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. В России создают машину радиоэлектронной разведки (РЭР) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на базе автомобиля-амфибии "Тритон", сообщил в интервью РИА Новости участник кооперации по данному проекту – разработчик системы "Волнорез" Станислав (полное имя не приводится из соображений безопасности). "Мы его (РЭБ-автомобиль – ред.) делаем на базе автомобиля-амфибии "Тритон", опытный образец которой делается "по мотивам" шасси ЛуАЗа (Луцкий автомобильный завод – ред). На "Тритоне" будет установлен комплекс расширенного "Волнореза", который будет вести не только наведение радиопомех, но еще и радиоэлектронную разведку", - сказал он. Собеседник агентства пояснил, что шасси ЛуАЗа было взято за прототип, поскольку это "живучая", проходимая машина, являющаяся многоцелевой амфибией и транспортом переднего края. По его словам, установка на такое шасси систем РЭБ и РЭР позволит на самом переднем краю вести мониторинг любых участков фронта, прикрытие наступающих подразделений, эвакуационных групп, участков ротации и так далее. В перспективе этот РЭБ-автомобиль также может стать носителем группы FPV-дронов. При этом по сравнению с оригинальной машиной ЛуАЗ "Тритон" будет иметь новый двигатель и трансмиссию. Ранее гендиректор предприятия ООО "Арго" Константин Багдасаров заявил РИА Новости, что его компания создает вездеход-амфибию "Тритон" для форсирования водных преград и создания плацдармов в зоне спецоперации. Говоря об актуальности данной разработки, Багдасаров отметил, что многие участки линии обороны ВС РФ в зоне спецоперации проходят вдоль водных преград, которые являются естественным препятствием для наступательных действий войск и в перспективе их нужно будет преодолевать. "Премьера" готовой машины планируется в августе на форуме "Армия-2024" в подмосковной Кубинке. Система РЭБ "Волнорез" впервые была представлена на военно-техническом форуме "Армия-2023". Она выполнена в форм-факторе малоразмерного (длина - 484 миллиметра, вес – 13 килограммов) конуса, который магнитной "липучкой" устанавливается на любую военную (танки, БТР, катера и так далее) и гражданскую технику. Ключевой особенностью данного комплекса является его модульность – в "Волнорез" прописываются те частоты, которые необходимы для подавления FPV-дронов противника на конкретном участке фронта в режиме реального времени. Операторы "Волнореза" устанавливают на свои машины новые "конусы", тем самым модифицируя свою систему РЭБ под конкретные актуальные угрозы.
https://ria.ru/20240421/reb-1941325772.html
https://ria.ru/20240421/volnorez-1941294301.html
https://ria.ru/20240318/stantsiya-1933878336.html
https://ria.ru/20240122/ukraina-1922773832.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/12/1940737749_0:114:960:834_1920x0_80_0_0_5227ca3b2ebaa266c7388a93a32a0247.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, технологии, россия
Новое оружие России, Безопасность, Технологии, Россия
В России создадут машину РЭБ на базе автомобиля "Тритон"

Разработчик Станислав: идет разработка машины РЭБ на базе автомобиля "Тритон"

© Фото из личного архиваРазработчик модульной компактной РЭБ "Волнорез" Станислав
Разработчик модульной компактной РЭБ Волнорез Станислав
© Фото из личного архива
Разработчик модульной компактной РЭБ "Волнорез" Станислав. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. В России создают машину радиоэлектронной разведки (РЭР) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на базе автомобиля-амфибии "Тритон", сообщил в интервью РИА Новости участник кооперации по данному проекту – разработчик системы "Волнорез" Станислав (полное имя не приводится из соображений безопасности).
"Мы его (РЭБ-автомобиль – ред.) делаем на базе автомобиля-амфибии "Тритон", опытный образец которой делается "по мотивам" шасси ЛуАЗа (Луцкий автомобильный завод – ред). На "Тритоне" будет установлен комплекс расширенного "Волнореза", который будет вести не только наведение радиопомех, но еще и радиоэлектронную разведку", - сказал он.
Начальник станции РЭБ Красуха о подавлении самолетов - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
Специалисты по РЭБ рассказали, как подавляют самолеты ВСУ
21 апреля, 11:41
Собеседник агентства пояснил, что шасси ЛуАЗа было взято за прототип, поскольку это "живучая", проходимая машина, являющаяся многоцелевой амфибией и транспортом переднего края.
По его словам, установка на такое шасси систем РЭБ и РЭР позволит на самом переднем краю вести мониторинг любых участков фронта, прикрытие наступающих подразделений, эвакуационных групп, участков ротации и так далее. В перспективе этот РЭБ-автомобиль также может стать носителем группы FPV-дронов.
При этом по сравнению с оригинальной машиной ЛуАЗ "Тритон" будет иметь новый двигатель и трансмиссию.
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
Система "Волнорез" спасла внедорожник с бойцами от налета украинских дронов
21 апреля, 03:17
Ранее гендиректор предприятия ООО "Арго" Константин Багдасаров заявил РИА Новости, что его компания создает вездеход-амфибию "Тритон" для форсирования водных преград и создания плацдармов в зоне спецоперации.
Говоря об актуальности данной разработки, Багдасаров отметил, что многие участки линии обороны ВС РФ в зоне спецоперации проходят вдоль водных преград, которые являются естественным препятствием для наступательных действий войск и в перспективе их нужно будет преодолевать.
"Премьера" готовой машины планируется в августе на форуме "Армия-2024" в подмосковной Кубинке.
Украинский военный запускает беспилотник - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
В России создали "чемоданчик" для защиты бронетехники от FPV-дронов
18 марта, 03:13
Система РЭБ "Волнорез" впервые была представлена на военно-техническом форуме "Армия-2023". Она выполнена в форм-факторе малоразмерного (длина - 484 миллиметра, вес – 13 килограммов) конуса, который магнитной "липучкой" устанавливается на любую военную (танки, БТР, катера и так далее) и гражданскую технику.
Ключевой особенностью данного комплекса является его модульность – в "Волнорез" прописываются те частоты, которые необходимы для подавления FPV-дронов противника на конкретном участке фронта в режиме реального времени. Операторы "Волнореза" устанавливают на свои машины новые "конусы", тем самым модифицируя свою систему РЭБ под конкретные актуальные угрозы.
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
"Ослепили и отбросили". На Западе раскрыли, что Россия устроила на фронте
22 января, 14:49
 
Новое оружие РоссииБезопасностьТехнологииРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала