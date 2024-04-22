https://ria.ru/20240422/tobol-1941524082.html
Уровень реки Тобол в районе тюменского села Коркино вырос на 60 сантиметров
Уровень реки Тобол в районе тюменского села Коркино вырос на 60 сантиметров - РИА Новости, 22.04.2024
Уровень реки Тобол в районе тюменского села Коркино вырос на 60 сантиметров
Уровень воды в реке Тобол в районе села Коркино Тюменской области за последние 8 часов понедельника поднялся на 60 сантиметров, сообщает информационный центр... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T14:38
2024-04-22T14:38
2024-04-22T14:53
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 апр – РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол в районе села Коркино Тюменской области за последние 8 часов понедельника поднялся на 60 сантиметров, сообщает информационный центр правительства региона.Согласно данным гидрологического бюллетеня, опубликованного в Telegram-канале правительства, уровень реки Тобол к 16.00 (14.00 мск) достиг 630 сантиметров, что на 60 сантиметров больше данных от 6.00 мск.Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Превышение исторических максимумов по уровню воды ожидается на реках Ишим и Тобол. Власти сообщали, что пик паводка ожидается 23-25 апреля.По последним данным МЧС, в регионе эвакуированы более 3 тысяч человек, подтоплены 98 жилых домов, 444 дачных дома и 646 приусадебных участков.
https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html
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тобол (река), коркино, наводнения в россии — 2024, тюменская область, происшествия
Тобол (река), Коркино, Наводнения в России — 2024, Тюменская область, Происшествия
Уровень реки Тобол в районе тюменского села Коркино вырос на 60 сантиметров
Уровень реки Тобол в районе тюменского села Коркино достиг 630 сантиметров
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 апр – РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол в районе села Коркино Тюменской области за последние 8 часов понедельника поднялся на 60 сантиметров, сообщает информационный центр правительства региона.
Согласно данным гидрологического бюллетеня, опубликованного в Telegram-канале правительства, уровень реки Тобол к 16.00 (14.00 мск) достиг 630 сантиметров, что на 60 сантиметров больше данных от 6.00 мск.
Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Превышение исторических максимумов по уровню воды ожидается на реках Ишим и Тобол. Власти сообщали, что пик паводка ожидается 23-25 апреля.
По последним данным МЧС, в регионе эвакуированы более 3 тысяч человек, подтоплены 98 жилых домов, 444 дачных дома и 646 приусадебных участков.