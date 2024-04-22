https://ria.ru/20240422/tetradi-1941487438.html

В Приморье появятся тетради с экипажем танка "Алеша"

В Приморье появятся тетради с экипажем танка "Алеша" - РИА Новости, 22.04.2024

В Приморье появятся тетради с экипажем танка "Алеша"

Тетради, на обложках которых изображён экипаж отличившегося в зоне спецоперации танка "Алёша", появятся в школах Приморья в следующем учебном году, сообщает... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T12:46

2024-04-22T12:46

2024-04-22T12:48

россия

общество

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 22 апр - РИА Новости. Тетради, на обложках которых изображён экипаж отличившегося в зоне спецоперации танка "Алёша", появятся в школах Приморья в следующем учебном году, сообщает правительство региона в Telegram-канале. Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, как сообщалось ранее, высказалась о необходимости производства школьных принадлежностей с патриотической тематикой, а также предложила печатать тетрадки с информацией о подвигах российских солдат в СВО. "В приморских школах появятся тетради с изображением легендарного экипажа танка "Алеша", героически отразившего атаку превосходивших сил врага во время специальной военной операции... Тетради с экипажем танка "Алеша" в школах региона планируется приобрести уже к новому учебному году", - говорится в сообщении. Отмечается, что первый тираж уже напечатан. "Обложки школьных тетрадей украсило изображение легендарного экипажа танка "Алеша", члены которого – Илья Гаврилов и Александр Леваков – во время совершения подвига служили в 127-й мотострелковой дивизии 5-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной, ордена Жукова армии. Это крупнейшее соединение сухопутных войск России в Восточном военном округе, которое располагается в Приморье", - сообщают власти. Уточняется, что Илья Гаврилов продолжает службу в дивизии, а Александр Леваков переведен в учебную воинскую часть, где обучает танкистов ведению боя в современных условиях. Экипаж танка "Алёша", остановивший украинскую бронегруппу на запорожском направлении, уничтожил в бою восемь единиц бронетехники противника. Уничтожив последнюю боевую машину противника, экипаж танка около 40 минут продолжал прикрывать мотострелковые подразделения, разворачивавшиеся в боевые порядки. Когда закончился боекомплект, командир экипажа Расим Баксиков решил отправиться на перезарядку, а к месту ведения боя был направлен другой танк. Всего в ходе боя потери противника, кроме уничтоженной техники, составили более 100 боевиков убитыми и ранеными.

https://ria.ru/20240126/tank-1923759439.html

https://ria.ru/20231112/pesnya-1908987042.html

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россия, общество, приморский край