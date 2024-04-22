https://ria.ru/20240422/surgut-1941481188.html
Глава Сургута намерен сложить полномочия
Глава Сургута намерен сложить полномочия - РИА Новости, 22.04.2024
Глава Сургута намерен сложить полномочия
Глава Сургута Андрей Филатов сообщил в своем Telegram-канале, что принял решение сложить полномочия. РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T12:25
2024-04-22T12:25
2024-04-22T12:26
политика
сургут
андрей филатов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 апр – РИА Новости. Глава Сургута Андрей Филатов сообщил в своем Telegram-канале, что принял решение сложить полномочия. "Уверен, что на каждом этапе наступает время подведения итогов, оценки сделанного, личного видения и формирования дальнейших планов. Это право есть у каждого. Для себя эту черту подвожу сегодня. Исходя из этого, принял решение сложить полномочия, передав наработки, багаж результатов, выстроенную систему управления будущему руководителю города", - написал Филатов. Он добавил, что после увольнения останется в регионе и сосредоточится на новых проектах, связанных с экономическим развитием территорий. Филатов был назначен главой Сургута в 2021 году. До этого он занимал пост председателя наблюдательного совета ПАО "Авиакомпания ЮТэйр".
https://ria.ru/20240416/novosibirsk-1940304665.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, сургут, андрей филатов
Политика, Сургут, Андрей Филатов
Глава Сургута намерен сложить полномочия
Глава Сургута Филатов принял решение сложить полномочия
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 апр – РИА Новости.
Глава Сургута Андрей Филатов сообщил в своем Telegram-канале
, что принял решение сложить полномочия.
"Уверен, что на каждом этапе наступает время подведения итогов, оценки сделанного, личного видения и формирования дальнейших планов. Это право есть у каждого. Для себя эту черту подвожу сегодня. Исходя из этого, принял решение сложить полномочия, передав наработки, багаж результатов, выстроенную систему управления будущему руководителю города", - написал Филатов.
Он добавил, что после увольнения останется в регионе и сосредоточится на новых проектах, связанных с экономическим развитием территорий.
Филатов был назначен главой Сургута в 2021 году. До этого он занимал пост председателя наблюдательного совета ПАО "Авиакомпания ЮТэйр".