https://ria.ru/20240422/surgut-1941481188.html

Глава Сургута намерен сложить полномочия

Глава Сургута намерен сложить полномочия - РИА Новости, 22.04.2024

Глава Сургута намерен сложить полномочия

Глава Сургута Андрей Филатов сообщил в своем Telegram-канале, что принял решение сложить полномочия. РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T12:25

2024-04-22T12:25

2024-04-22T12:26

политика

сургут

андрей филатов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1b/1599208102_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_9c939398563f7d829119e10a84f60894.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 апр – РИА Новости. Глава Сургута Андрей Филатов сообщил в своем Telegram-канале, что принял решение сложить полномочия. "Уверен, что на каждом этапе наступает время подведения итогов, оценки сделанного, личного видения и формирования дальнейших планов. Это право есть у каждого. Для себя эту черту подвожу сегодня. Исходя из этого, принял решение сложить полномочия, передав наработки, багаж результатов, выстроенную систему управления будущему руководителю города", - написал Филатов. Он добавил, что после увольнения останется в регионе и сосредоточится на новых проектах, связанных с экономическим развитием территорий. Филатов был назначен главой Сургута в 2021 году. До этого он занимал пост председателя наблюдательного совета ПАО "Авиакомпания ЮТэйр".

https://ria.ru/20240416/novosibirsk-1940304665.html

сургут

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, сургут, андрей филатов