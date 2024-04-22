https://ria.ru/20240422/rpoduktsiya-1941485003.html

Рыбная продукция Камчатского края будет представлена на ярмарке в Китае

Рыбная продукция Камчатского края будет представлена на ярмарке в Китае - РИА Новости, 22.04.2024

Рыбная продукция Камчатского края будет представлена на ярмарке в Китае

Крупных предпринимателей и представителей малого и среднего бизнеса приглашают принять участие в Международной торгово-экономической ярмарке в городе Харбин в... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T12:38

2024-04-22T12:38

2024-04-22T12:38

твой бизнес

твой бизнес – новости

камчатский край

китай

харбин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151585/20/1515852031_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5072d589eaa980b6d701c1054b53446f.jpg

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Крупных предпринимателей и представителей малого и среднего бизнеса приглашают принять участие в Международной торгово-экономической ярмарке в городе Харбин в Китае, Камчатский край будет демонстрировать лучшие образцы рыбной продукции, сообщает пресс-служба правительства региона. Данная ярмарка является важной торгово-промышленной платформой, содействующей расширению партнерства России и Китая. "Камчатский край примет активное участие в ЭКСПО. Мы будем демонстрировать лучшие образцы нашей рыбной продукции, наших биологических активных добавок, наши достижения и инвестиционные проекты в туристической сфере", - сказала заместитель председателя правительства Камчатской края Юлия Морозова, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что, предварительно, ярмарку посетят не менее 300 тысяч человек.

https://ria.ru/20240412/gazobloki-1939690699.html

камчатский край

китай

харбин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

твой бизнес – новости, камчатский край, китай, харбин