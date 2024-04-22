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Рыбная продукция Камчатского края будет представлена на ярмарке в Китае - РИА Новости, 22.04.2024
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12:38 22.04.2024
https://ria.ru/20240422/rpoduktsiya-1941485003.html
Рыбная продукция Камчатского края будет представлена на ярмарке в Китае
Рыбная продукция Камчатского края будет представлена на ярмарке в Китае - РИА Новости, 22.04.2024
Рыбная продукция Камчатского края будет представлена на ярмарке в Китае
Крупных предпринимателей и представителей малого и среднего бизнеса приглашают принять участие в Международной торгово-экономической ярмарке в городе Харбин в... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T12:38
2024-04-22T12:38
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Крупных предпринимателей и представителей малого и среднего бизнеса приглашают принять участие в Международной торгово-экономической ярмарке в городе Харбин в Китае, Камчатский край будет демонстрировать лучшие образцы рыбной продукции, сообщает пресс-служба правительства региона. Данная ярмарка является важной торгово-промышленной платформой, содействующей расширению партнерства России и Китая. "Камчатский край примет активное участие в ЭКСПО. Мы будем демонстрировать лучшие образцы нашей рыбной продукции, наших биологических активных добавок, наши достижения и инвестиционные проекты в туристической сфере", - сказала заместитель председателя правительства Камчатской края Юлия Морозова, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что, предварительно, ярмарку посетят не менее 300 тысяч человек.
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твой бизнес – новости, камчатский край, китай, харбин
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Камчатский край, Китай, Харбин

Рыбная продукция Камчатского края будет представлена на ярмарке в Китае

© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкПрилавок с рыбой на рыбном рынке
Прилавок с рыбой на рыбном рынке - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Прилавок с рыбой на рыбном рынке. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Крупных предпринимателей и представителей малого и среднего бизнеса приглашают принять участие в Международной торгово-экономической ярмарке в городе Харбин в Китае, Камчатский край будет демонстрировать лучшие образцы рыбной продукции, сообщает пресс-служба правительства региона.
Данная ярмарка является важной торгово-промышленной платформой, содействующей расширению партнерства России и Китая.
«
"Камчатский край примет активное участие в ЭКСПО. Мы будем демонстрировать лучшие образцы нашей рыбной продукции, наших биологических активных добавок, наши достижения и инвестиционные проекты в туристической сфере", - сказала заместитель председателя правительства Камчатской края Юлия Морозова, ее слова приводит пресс-служба.
Она отметила, что, предварительно, ярмарку посетят не менее 300 тысяч человек.
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