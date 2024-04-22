https://ria.ru/20240422/razrabotchik-1941410875.html
В России создали систему защиты важных объектов от атак дронов
В России создали систему защиты важных объектов от атак дронов - РИА Новости, 22.04.2024
В России создали систему защиты важных объектов от атак дронов
В России создали систему безопасности "Пятница", предназначенную для защиты важных объектов от атак дронов, представить ее планируется на форуме "Армия-2024",... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T04:02
2024-04-22T04:02
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. В России создали систему безопасности "Пятница", предназначенную для защиты важных объектов от атак дронов, представить ее планируется на форуме "Армия-2024", рассказал в интервью РИА Новости разработчик системы Станислав (полное имя не приводится из соображений безопасности)."Скорее всего, мы представим на "Армии" автоматические пулеметные платформы, а также нашу цифровую систему безопасности "Пятница" <...> Это программное решение, объединяющее все в единый центр. Мы почерпнули лучшее из промышленности и кибербезопасности, сливая все воедино и получая таким образом возможность управлять разрозненными устройствами на больших площадных объектах", — сказал он.По словам собеседника агентства, "Пятница" поможет защитить масштабные объекты, в том числе промышленные предприятия, которые подвергаются атакам украинских беспилотников."Мы должны понять, как нам работать по дрону, исходя из специфики типов БПЛА, не теряя время. Система "Пятница" помогает выбрать оптимальный тип воздействия, исходя из разных факторов", — отметил Станислав.Что касается названия, то разработчик пояснил, что проект придумали в пятницу."Никаких больше скрытых смыслов тут нет", — добавил он.Форум "Армия-2024" пройдет в подмосковной Кубинке с 12 по 18 августа.
https://ria.ru/20240422/volnorez-1941408968.html
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россия, безопасность, технологии, кубинка
Россия, Новое оружие России, Безопасность, Технологии, Кубинка
В России создали систему защиты важных объектов от атак дронов
В России создали систему безопасности "Пятница" для защиты объектов от БПЛА
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. В России создали систему безопасности "Пятница", предназначенную для защиты важных объектов от атак дронов, представить ее планируется на форуме "Армия-2024", рассказал в интервью РИА Новости разработчик системы Станислав (полное имя не приводится из соображений безопасности).
"Скорее всего, мы представим на "Армии" автоматические пулеметные платформы, а также нашу цифровую систему безопасности "Пятница" <...> Это программное решение, объединяющее все в единый центр. Мы почерпнули лучшее из промышленности и кибербезопасности, сливая все воедино и получая таким образом возможность управлять разрозненными устройствами на больших площадных объектах", — сказал он.
По словам собеседника агентства, "Пятница" поможет защитить масштабные объекты, в том числе промышленные предприятия, которые подвергаются атакам украинских беспилотников.
"Мы должны понять, как нам работать по дрону, исходя из специфики типов БПЛА, не теряя время. Система "Пятница" помогает выбрать оптимальный тип воздействия, исходя из разных факторов", — отметил Станислав.
Что касается названия, то разработчик пояснил, что проект придумали в пятницу.
"Никаких больше скрытых смыслов тут нет", — добавил он.
Форум "Армия-2024" пройдет в подмосковной Кубинке
с 12 по 18 августа.