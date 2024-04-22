Рейтинг@Mail.ru
СМИ: НАТО и ЕС давят на Испанию и Грецию из-за передачи Украине систем ПВО - РИА Новости, 22.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:17 22.04.2024 (обновлено: 09:18 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/pvo-1941425792.html
СМИ: НАТО и ЕС давят на Испанию и Грецию из-за передачи Украине систем ПВО
СМИ: НАТО и ЕС давят на Испанию и Грецию из-за передачи Украине систем ПВО - РИА Новости, 22.04.2024
СМИ: НАТО и ЕС давят на Испанию и Грецию из-за передачи Украине систем ПВО
Греция и Испания находятся под сильным давлением НАТО и ЕС, которые требуют, чтобы те передали Киеву свои системы ПВО, так как "их потребности не так велики,... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T09:17
2024-04-22T09:18
специальная военная операция на украине
в мире
украина
греция
испания
дмитрий кулеба
педро санчес
кириакос мицотакис
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856152682_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7669fdc4b37454baabf06d0991b910b6.jpg
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Греция и Испания находятся под сильным давлением НАТО и ЕС, которые требуют, чтобы те передали Киеву свои системы ПВО, так как "их потребности не так велики, как потребности Украины", пишет газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. "Греция и Испания находятся под сильным давлением своих союзников в ЕС и НАТО с целью предоставить Украине еще больше систем ПВО", - говорится в сообщении издания. Как сообщается, лидеры ЕС воспользовались саммитом на прошлой неделе в Брюсселе, чтобы лично убедить премьеров Испании и Греции, Педро Санчеса и Кириакоса Мицотакиса, передать некоторую часть своих систем ПВО Киеву. "Двум лидерам, чьи вооруженные силы располагают совместно более десятью системами Patriot, а также другими системами, такими как С-300, сказали, что их потребности не так велики, как потребности Украины, и что они не сталкиваются с какой-либо непосредственной угрозой", - пишет издание. По словам чиновников, меньшее давление оказывается на Польшу и Румынию, у которых также есть ПВО Patriot, учитывая их "более уязвимое расположение" на границе с Украиной. Как сообщается, на данный момент у Украины есть по меньшей мере три системы ПВО Patriot. Ранее еще одну пообещал предоставить Берлин. По словам чиновников, давление на страны, как ожидается, усилится на встрече глав МИД и министров обороны страны ЕС на встрече в Люксембурге в понедельник. Как отмечается, Киев особенно заинтересован в системах C-300, которые есть у Греции. "Честно говоря, есть страны, которые не испытывают острой необходимости в своих системах ПВО... Каждую страну просят решить, что она может выделить", - сказал один дипломат ЕС, участвовавший в подготовке встречи. Как отмечает издание, тема Украины станет основной на встрече министров стран ЕС в понедельник. По словам европейского чиновника, самая важная дискуссия развернется по поводу того, что страны ЕС могут сделать в плане поддержки ПВО Украины. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявлял, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба "отчаянно" просил у него семь систем Patriot. Позднее Кулеба сказал в интервью изданию Washington Post, что его "добрая" дипломатия не сработала, и теперь он планирует жестко просить от Запада системы ПВО Patriot. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240201/gretsiya-1924892330.html
https://ria.ru/20240413/ft-1939736101.html
https://ria.ru/20240417/pvo-1940622299.html
украина
греция
испания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856152682_88:0:2819:2048_1920x0_80_0_0_da88a5eb486d376027eed116a956fb93.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, греция, испания, дмитрий кулеба, педро санчес, кириакос мицотакис, евросоюз, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Греция, Испания, Дмитрий Кулеба, Педро Санчес, Кириакос Мицотакис, Евросоюз, НАТО
СМИ: НАТО и ЕС давят на Испанию и Грецию из-за передачи Украине систем ПВО

FT: НАТО и ЕС сильно давят на Испанию и Грецию из-за передачи Украине систем ПВО

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Греция и Испания находятся под сильным давлением НАТО и ЕС, которые требуют, чтобы те передали Киеву свои системы ПВО, так как "их потребности не так велики, как потребности Украины", пишет газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
"Греция и Испания находятся под сильным давлением своих союзников в ЕС и НАТО с целью предоставить Украине еще больше систем ПВО", - говорится в сообщении издания.
Афины - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
Источник рассказал, в каких рамках Греция помогает Украине
1 февраля, 19:05
Как сообщается, лидеры ЕС воспользовались саммитом на прошлой неделе в Брюсселе, чтобы лично убедить премьеров Испании и Греции, Педро Санчеса и Кириакоса Мицотакиса, передать некоторую часть своих систем ПВО Киеву.
"Двум лидерам, чьи вооруженные силы располагают совместно более десятью системами Patriot, а также другими системами, такими как С-300, сказали, что их потребности не так велики, как потребности Украины, и что они не сталкиваются с какой-либо непосредственной угрозой", - пишет издание.
По словам чиновников, меньшее давление оказывается на Польшу и Румынию, у которых также есть ПВО Patriot, учитывая их "более уязвимое расположение" на границе с Украиной.
Как сообщается, на данный момент у Украины есть по меньшей мере три системы ПВО Patriot. Ранее еще одну пообещал предоставить Берлин.
Ракетная батарея Патриот
СМИ: европейские страны отвергли просьбы Украины о передаче систем Patriot
13 апреля, 02:02
По словам чиновников, давление на страны, как ожидается, усилится на встрече глав МИД и министров обороны страны ЕС на встрече в Люксембурге в понедельник. Как отмечается, Киев особенно заинтересован в системах C-300, которые есть у Греции.
"Честно говоря, есть страны, которые не испытывают острой необходимости в своих системах ПВО... Каждую страну просят решить, что она может выделить", - сказал один дипломат ЕС, участвовавший в подготовке встречи.
Как отмечает издание, тема Украины станет основной на встрече министров стран ЕС в понедельник. По словам европейского чиновника, самая важная дискуссия развернется по поводу того, что страны ЕС могут сделать в плане поддержки ПВО Украины.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявлял, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба "отчаянно" просил у него семь систем Patriot. Позднее Кулеба сказал в интервью изданию Washington Post, что его "добрая" дипломатия не сработала, и теперь он планирует жестко просить от Запада системы ПВО Patriot.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
Страны НАТО могут поставить Киеву дополнительные ПВО, считает Столтенберг
17 апреля, 17:08
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаГрецияИспанияДмитрий КулебаПедро СанчесКириакос МицотакисЕвросоюзНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала