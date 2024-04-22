https://ria.ru/20240422/pvo-1941425792.html

СМИ: НАТО и ЕС давят на Испанию и Грецию из-за передачи Украине систем ПВО

СМИ: НАТО и ЕС давят на Испанию и Грецию из-за передачи Украине систем ПВО - РИА Новости, 22.04.2024

СМИ: НАТО и ЕС давят на Испанию и Грецию из-за передачи Украине систем ПВО

Греция и Испания находятся под сильным давлением НАТО и ЕС, которые требуют, чтобы те передали Киеву свои системы ПВО, так как "их потребности не так велики,... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T09:17

2024-04-22T09:17

2024-04-22T09:18

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Греция и Испания находятся под сильным давлением НАТО и ЕС, которые требуют, чтобы те передали Киеву свои системы ПВО, так как "их потребности не так велики, как потребности Украины", пишет газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. "Греция и Испания находятся под сильным давлением своих союзников в ЕС и НАТО с целью предоставить Украине еще больше систем ПВО", - говорится в сообщении издания. Как сообщается, лидеры ЕС воспользовались саммитом на прошлой неделе в Брюсселе, чтобы лично убедить премьеров Испании и Греции, Педро Санчеса и Кириакоса Мицотакиса, передать некоторую часть своих систем ПВО Киеву. "Двум лидерам, чьи вооруженные силы располагают совместно более десятью системами Patriot, а также другими системами, такими как С-300, сказали, что их потребности не так велики, как потребности Украины, и что они не сталкиваются с какой-либо непосредственной угрозой", - пишет издание. По словам чиновников, меньшее давление оказывается на Польшу и Румынию, у которых также есть ПВО Patriot, учитывая их "более уязвимое расположение" на границе с Украиной. Как сообщается, на данный момент у Украины есть по меньшей мере три системы ПВО Patriot. Ранее еще одну пообещал предоставить Берлин. По словам чиновников, давление на страны, как ожидается, усилится на встрече глав МИД и министров обороны страны ЕС на встрече в Люксембурге в понедельник. Как отмечается, Киев особенно заинтересован в системах C-300, которые есть у Греции. "Честно говоря, есть страны, которые не испытывают острой необходимости в своих системах ПВО... Каждую страну просят решить, что она может выделить", - сказал один дипломат ЕС, участвовавший в подготовке встречи. Как отмечает издание, тема Украины станет основной на встрече министров стран ЕС в понедельник. По словам европейского чиновника, самая важная дискуссия развернется по поводу того, что страны ЕС могут сделать в плане поддержки ПВО Украины. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявлял, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба "отчаянно" просил у него семь систем Patriot. Позднее Кулеба сказал в интервью изданию Washington Post, что его "добрая" дипломатия не сработала, и теперь он планирует жестко просить от Запада системы ПВО Patriot. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240201/gretsiya-1924892330.html

https://ria.ru/20240413/ft-1939736101.html

https://ria.ru/20240417/pvo-1940622299.html

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в мире, украина, греция, испания, дмитрий кулеба, педро санчес, кириакос мицотакис, евросоюз, нато