СМИ: НАТО и ЕС давят на Испанию и Грецию из-за передачи Украине систем ПВО
FT: НАТО и ЕС сильно давят на Испанию и Грецию из-за передачи Украине систем ПВО
© AP Photo / LibkosУкраинские военные
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Греция и Испания находятся под сильным давлением НАТО и ЕС, которые требуют, чтобы те передали Киеву свои системы ПВО, так как "их потребности не так велики, как потребности Украины", пишет газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
"Греция и Испания находятся под сильным давлением своих союзников в ЕС и НАТО с целью предоставить Украине еще больше систем ПВО", - говорится в сообщении издания.
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Как сообщается, лидеры ЕС воспользовались саммитом на прошлой неделе в Брюсселе, чтобы лично убедить премьеров Испании и Греции, Педро Санчеса и Кириакоса Мицотакиса, передать некоторую часть своих систем ПВО Киеву.
"Двум лидерам, чьи вооруженные силы располагают совместно более десятью системами Patriot, а также другими системами, такими как С-300, сказали, что их потребности не так велики, как потребности Украины, и что они не сталкиваются с какой-либо непосредственной угрозой", - пишет издание.
Как сообщается, на данный момент у Украины есть по меньшей мере три системы ПВО Patriot. Ранее еще одну пообещал предоставить Берлин.
По словам чиновников, давление на страны, как ожидается, усилится на встрече глав МИД и министров обороны страны ЕС на встрече в Люксембурге в понедельник. Как отмечается, Киев особенно заинтересован в системах C-300, которые есть у Греции.
"Честно говоря, есть страны, которые не испытывают острой необходимости в своих системах ПВО... Каждую страну просят решить, что она может выделить", - сказал один дипломат ЕС, участвовавший в подготовке встречи.
Как отмечает издание, тема Украины станет основной на встрече министров стран ЕС в понедельник. По словам европейского чиновника, самая важная дискуссия развернется по поводу того, что страны ЕС могут сделать в плане поддержки ПВО Украины.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявлял, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба "отчаянно" просил у него семь систем Patriot. Позднее Кулеба сказал в интервью изданию Washington Post, что его "добрая" дипломатия не сработала, и теперь он планирует жестко просить от Запада системы ПВО Patriot.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.