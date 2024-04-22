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Работу двух светофорных объектов оптимизировали в Подмосковье - РИА Новости, 22.04.2024
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Новости Подмосковья
 
15:30 22.04.2024
https://ria.ru/20240422/podmoskove-1941540266.html
Работу двух светофорных объектов оптимизировали в Подмосковье
Работу двух светофорных объектов оптимизировали в Подмосковье - РИА Новости, 22.04.2024
Работу двух светофорных объектов оптимизировали в Подмосковье
Специалисты Центра безопасности дорожного движения Подмосковья изменили режим работы двух светофорных объектов в Истре и Одинцове; продолжается работа по... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T15:30
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Специалисты Центра безопасности дорожного движения Подмосковья изменили режим работы двух светофорных объектов в Истре и Одинцове; продолжается работа по оптимизации движения, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. В Истре сделали возможным одновременный выезд с Чеховского переулка направо и налево на улицу Первомайскую и организовали отдельную фазу для пешеходов. В поселке Баковка Одинцовского округа на светофоре увеличили время поворота с Минского на Буденовское шоссе. Кроме того, в феврале в качестве эксперимента был установлен новый светофорный объект с поворотной стрелкой на пересечении Новомытищинского проспекта и улицы Мира в городе Мытищи. За два месяца работы нового светофора на перекрестке снизилось число нарушений. Работа по корректировке светофорных объектов в Подмосковье продолжается.
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московская область (подмосковье), истра
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Истра

Работу двух светофорных объектов оптимизировали в Подмосковье

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСветофор
Светофор - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Специалисты Центра безопасности дорожного движения Подмосковья изменили режим работы двух светофорных объектов в Истре и Одинцове; продолжается работа по оптимизации движения, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В Истре сделали возможным одновременный выезд с Чеховского переулка направо и налево на улицу Первомайскую и организовали отдельную фазу для пешеходов. В поселке Баковка Одинцовского округа на светофоре увеличили время поворота с Минского на Буденовское шоссе.
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Кроме того, в феврале в качестве эксперимента был установлен новый светофорный объект с поворотной стрелкой на пересечении Новомытищинского проспекта и улицы Мира в городе Мытищи.
За два месяца работы нового светофора на перекрестке снизилось число нарушений.
Работа по корректировке светофорных объектов в Подмосковье продолжается.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Истра
 
 
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