https://ria.ru/20240422/podmoskove-1941540266.html

Работу двух светофорных объектов оптимизировали в Подмосковье

Работу двух светофорных объектов оптимизировали в Подмосковье - РИА Новости, 22.04.2024

Работу двух светофорных объектов оптимизировали в Подмосковье

Специалисты Центра безопасности дорожного движения Подмосковья изменили режим работы двух светофорных объектов в Истре и Одинцове; продолжается работа по... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T15:30

2024-04-22T15:30

2024-04-22T15:30

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

истра

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Специалисты Центра безопасности дорожного движения Подмосковья изменили режим работы двух светофорных объектов в Истре и Одинцове; продолжается работа по оптимизации движения, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. В Истре сделали возможным одновременный выезд с Чеховского переулка направо и налево на улицу Первомайскую и организовали отдельную фазу для пешеходов. В поселке Баковка Одинцовского округа на светофоре увеличили время поворота с Минского на Буденовское шоссе. Кроме того, в феврале в качестве эксперимента был установлен новый светофорный объект с поворотной стрелкой на пересечении Новомытищинского проспекта и улицы Мира в городе Мытищи. За два месяца работы нового светофора на перекрестке снизилось число нарушений. Работа по корректировке светофорных объектов в Подмосковье продолжается.

https://ria.ru/20240419/podmoskove-1941121775.html

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истра

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), истра