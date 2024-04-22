https://ria.ru/20240422/peskov-1941494434.html

Песков пообещал проверить сообщение о письме президента Швейцарии Путину

Песков пообещал проверить сообщение о письме президента Швейцарии Путину - РИА Новости, 22.04.2024

Песков пообещал проверить сообщение о письме президента Швейцарии Путину

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обещал проверить информацию о том, что президент Швейцарии Виола Амхерд направила президенту РФ Владимиру... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T13:04

2024-04-22T13:04

2024-04-22T13:07

политика

россия

швейцария

московская область (подмосковье)

владимир путин

дмитрий песков

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732956513_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_214150372f7791c448d08959def21dbe.jpg

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обещал проверить информацию о том, что президент Швейцарии Виола Амхерд направила президенту РФ Владимиру Путину письмо вскоре после его переизбрания. Ранее сообщалось, что Амхерд направила письмо Путину вскоре после его переизбрания и выразила соболезнования в связи с тератом в Подмосковье. "Сейчас мне нечего сказать по этому вопросу. Давайте мы проверим эту информацию и завтра вам сообщим", - сказал Песков, отвечая на вопрос, получал ли Путин такое письмо и направлял ли ответ.

https://ria.ru/20240419/lavrov-1941023464.html

россия

швейцария

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, швейцария, московская область (подмосковье), владимир путин, дмитрий песков