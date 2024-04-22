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Песков пообещал проверить сообщение о письме президента Швейцарии Путину - РИА Новости, 22.04.2024
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13:04 22.04.2024 (обновлено: 13:07 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/peskov-1941494434.html
Песков пообещал проверить сообщение о письме президента Швейцарии Путину
Песков пообещал проверить сообщение о письме президента Швейцарии Путину - РИА Новости, 22.04.2024
Песков пообещал проверить сообщение о письме президента Швейцарии Путину
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обещал проверить информацию о том, что президент Швейцарии Виола Амхерд направила президенту РФ Владимиру... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T13:04
2024-04-22T13:07
политика
россия
швейцария
московская область (подмосковье)
владимир путин
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обещал проверить информацию о том, что президент Швейцарии Виола Амхерд направила президенту РФ Владимиру Путину письмо вскоре после его переизбрания. Ранее сообщалось, что Амхерд направила письмо Путину вскоре после его переизбрания и выразила соболезнования в связи с тератом в Подмосковье. "Сейчас мне нечего сказать по этому вопросу. Давайте мы проверим эту информацию и завтра вам сообщим", - сказал Песков, отвечая на вопрос, получал ли Путин такое письмо и направлял ли ответ.
https://ria.ru/20240419/lavrov-1941023464.html
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политика, россия, швейцария, московская область (подмосковье), владимир путин, дмитрий песков
Политика, Россия, Швейцария, Московская область (Подмосковье), Владимир Путин, Дмитрий Песков, В мире
В мире
Песков пообещал проверить сообщение о письме президента Швейцарии Путину

Песков пообещал проверить информацию о том, что Амхерд написала Путину письмо

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости / Сергей Ильин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обещал проверить информацию о том, что президент Швейцарии Виола Амхерд направила президенту РФ Владимиру Путину письмо вскоре после его переизбрания.
Ранее сообщалось, что Амхерд направила письмо Путину вскоре после его переизбрания и выразила соболезнования в связи с тератом в Подмосковье.
«
"Сейчас мне нечего сказать по этому вопросу. Давайте мы проверим эту информацию и завтра вам сообщим", - сказал Песков, отвечая на вопрос, получал ли Путин такое письмо и направлял ли ответ.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время интервью радиостанциям Спутник, Комсомольская правда и Говорит Москва - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
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В миреПолитикаРоссияШвейцарияМосковская область (Подмосковье)Владимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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