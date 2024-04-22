https://ria.ru/20240422/peskov-1941494434.html
Песков пообещал проверить сообщение о письме президента Швейцарии Путину
Песков пообещал проверить сообщение о письме президента Швейцарии Путину - РИА Новости, 22.04.2024
Песков пообещал проверить сообщение о письме президента Швейцарии Путину
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обещал проверить информацию о том, что президент Швейцарии Виола Амхерд направила президенту РФ Владимиру... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T13:04
2024-04-22T13:04
2024-04-22T13:07
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обещал проверить информацию о том, что президент Швейцарии Виола Амхерд направила президенту РФ Владимиру Путину письмо вскоре после его переизбрания. Ранее сообщалось, что Амхерд направила письмо Путину вскоре после его переизбрания и выразила соболезнования в связи с тератом в Подмосковье. "Сейчас мне нечего сказать по этому вопросу. Давайте мы проверим эту информацию и завтра вам сообщим", - сказал Песков, отвечая на вопрос, получал ли Путин такое письмо и направлял ли ответ.
https://ria.ru/20240419/lavrov-1941023464.html
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Политика, Россия, Швейцария, Московская область (Подмосковье), Владимир Путин, Дмитрий Песков, В мире
Песков пообещал проверить сообщение о письме президента Швейцарии Путину
Песков пообещал проверить информацию о том, что Амхерд написала Путину письмо