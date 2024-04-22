https://ria.ru/20240422/pensiya-1941400854.html

Россиянам назвали число баллов для хорошей пенсии

Россиянам назвали число баллов для хорошей пенсии - РИА Новости, 22.04.2024

Россиянам назвали число баллов для хорошей пенсии

В текущем году для получения страховой пенсии потребуется минимум 15 лет стажа и от 28,2 пенсионного коэффициента. В 2025 году минимум по баллам вырастет до 30, РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T02:15

2024-04-22T02:15

2024-04-22T12:37

общество

вадим виноградов

россия

пенсия

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. В текущем году для получения страховой пенсии потребуется минимум 15 лет стажа и от 28,2 пенсионного коэффициента. В 2025 году минимум по баллам вырастет до 30, рассказал в интервью агентству "Прайм" декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.Он напомнил, что число пенсионных коэффициентов зависит от начисленных за период работы взносов в систему обязательного пенсионного страхования и длительности трудового стажа. За каждый полностью отработанный год начисляют максимум десять пенсионных баллов, один балл в этом году стоит 133,05 рубля."Таким образом, если гражданин выходит на пенсию в 2024 году с минимальным количеством пенсионных баллов, то его пенсия составит 11 886,89 рубля (8134,88 + 28,2х133,05)", — говорит Виноградов. Если накопить 100 баллов, пенсия составит 21 439,88, 150 баллов — 28 092,38 рубля.В ряде случаев пенсионные баллы можно докупить. Для этого следует заключить с Социальным фондом договор о добровольном пенсионном страховании и уплатить за себя взносы. Таким сервисом могут воспользоваться неработающие граждане; граждане, работающие за рубежом; адвокаты; нотариусы и другие специалисты, ведущие частную практику.

https://ria.ru/20240416/pensii-1940291070.html

https://ria.ru/20240403/pensiya-1937467590.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, вадим виноградов, россия, пенсия