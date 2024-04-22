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Пашинян заявил, что не знает, почему Армения остается в ОДКБ - РИА Новости, 22.04.2024
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23:45 22.04.2024 (обновлено: 23:46 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/pashinyan-1941651551.html
Пашинян заявил, что не знает, почему Армения остается в ОДКБ
Пашинян заявил, что не знает, почему Армения остается в ОДКБ - РИА Новости, 22.04.2024
Пашинян заявил, что не знает, почему Армения остается в ОДКБ
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью ряду британских СМИ заявил, что не знает ответа на вопрос, который задает властям армянское общество: почему... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T23:45
2024-04-22T23:46
в мире
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никол пашинян
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ЕРЕВАН, 22 апр - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью ряду британских СМИ заявил, что не знает ответа на вопрос, который задает властям армянское общество: почему Ереван остается в составе ОДКБ. Интервью транслируется в эфире общественного телевидения Армении. По мнению Пашиняна, механизмы реагирования ОДКБ на кризисные ситуации не сработали, когда были нарушены границы Армении в мае и ноябре 2021 года, сентябре 2022 года, с той мотивацией, что границы страны не делимитированы. "Если нет делимитированной границы, означает ли это, что нет зоны ответственности ОДКБ в Армении?... Фактически они говорят, что зону ответственности ОДКБ в Армении они показать не могут, это значит, что по сути говорят, что ОДКБ нет. Вопрос в том, что мы возлагаем надежду на организацию, на которую возлагать надежду не стоит, так как принципиально нельзя на нее надеяться, и не только нам, но и остальным, и это обосновывается реакцией организации и заявлениями ряда стран. Наше общество спрашивает: почему вы продолжаете оставаться членами ОДКБ, и, если говорить честно, у меня нет ответа на этот вопрос", - сказал Пашинян. Он напомнил, что Ереван заморозил свое участие в ОДКБ, и если все будет продолжаться также, то страна может пересечь линию невозможности участия в ОДКБ. "Иными словами, по крайней мере, скажем так, переучастие в ОДКБ станет практически невозможным", - заявил Пашинян. Ранее глава российского МИД Сергей Лавров завил, именно ОДКБ неоднократно отстаивала интересы Армении в тяжелых ситуациях, о чем не упоминает официальный Ереван. Он напомнил, что организация была готова в 2021 году направить миротворческую миссию в Армению, чтобы снизить накал в отношениях республики с Азербайджаном.
https://ria.ru/20240223/armeniya-1929095725.html
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в мире, армения, ереван, азербайджан, никол пашинян, сергей лавров, одкб
В мире, Армения, Ереван, Азербайджан, Никол Пашинян, Сергей Лавров, ОДКБ
Пашинян заявил, что не знает, почему Армения остается в ОДКБ

Пашинян заявил, что не знает ответа на вопрос, почему Армения остается в ОДКБ

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкНикол Пашинян
Никол Пашинян
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Никол Пашинян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 22 апр - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью ряду британских СМИ заявил, что не знает ответа на вопрос, который задает властям армянское общество: почему Ереван остается в составе ОДКБ.
Интервью транслируется в эфире общественного телевидения Армении.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
Армения заморозила участие в ОДКБ, заявил Пашинян
23 февраля, 01:24
По мнению Пашиняна, механизмы реагирования ОДКБ на кризисные ситуации не сработали, когда были нарушены границы Армении в мае и ноябре 2021 года, сентябре 2022 года, с той мотивацией, что границы страны не делимитированы.
"Если нет делимитированной границы, означает ли это, что нет зоны ответственности ОДКБ в Армении?... Фактически они говорят, что зону ответственности ОДКБ в Армении они показать не могут, это значит, что по сути говорят, что ОДКБ нет. Вопрос в том, что мы возлагаем надежду на организацию, на которую возлагать надежду не стоит, так как принципиально нельзя на нее надеяться, и не только нам, но и остальным, и это обосновывается реакцией организации и заявлениями ряда стран. Наше общество спрашивает: почему вы продолжаете оставаться членами ОДКБ, и, если говорить честно, у меня нет ответа на этот вопрос", - сказал Пашинян.
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
Россия обратится к Армении из-за слов Пашиняна о заморозке участия в ОДКБ
23 февраля, 12:17
Он напомнил, что Ереван заморозил свое участие в ОДКБ, и если все будет продолжаться также, то страна может пересечь линию невозможности участия в ОДКБ. "Иными словами, по крайней мере, скажем так, переучастие в ОДКБ станет практически невозможным", - заявил Пашинян.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров завил, именно ОДКБ неоднократно отстаивала интересы Армении в тяжелых ситуациях, о чем не упоминает официальный Ереван. Он напомнил, что организация была готова в 2021 году направить миротворческую миссию в Армению, чтобы снизить накал в отношениях республики с Азербайджаном.
 
В миреАрменияЕреванАзербайджанНикол ПашинянСергей ЛавровОДКБ
 
 
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