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Страны НАТО обрекут себя на провал без перевооружения, считает эксперт - РИА Новости, 22.04.2024
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12:59 22.04.2024 (обновлено: 13:15 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/nato-1941492814.html
Страны НАТО обрекут себя на провал без перевооружения, считает эксперт
Страны НАТО обрекут себя на провал без перевооружения, считает эксперт - РИА Новости, 22.04.2024
Страны НАТО обрекут себя на провал без перевооружения, считает эксперт
Если европейские страны НАТО не займутся перевооружением, то обрекут себя на провал, утверждает руководитель стратегической инициативы Центра стратегии и... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T12:59
2024-04-22T13:15
россия
европа
украина
нато
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Если европейские страны НАТО не займутся перевооружением, то обрекут себя на провал, утверждает руководитель стратегической инициативы Центра стратегии и безопасности Скоукрофта при Атлантическом совете* Эндрю Мичта в своей статье для газеты Politico. Он обратил внимание на то, что Европа не торопится наращивать производство оружия и боеприпасов - не только на уровне, необходимом для поддержки Киева, но и для пополнения запасов, необходимых странам НАТО для собственных вооруженных сил. "Запад наконец проснулся от стратегической дремоты и столкнулся с угрозой, которую Россия представляет для Европы... Обещания трат в будущем – это не то же самое, что реальные контракты, которые позволят европейским оборонным подрядчикам увеличить скорость и объемы производства. Без перевооружения Европы НАТО попросту обрекает себя на провал", - уверен Мичта. Если Европа не хочет быть втянутой во всеобщий полномасштабный вооруженный конфликт, она должна "быстро и масштабно перевооружиться", призывает эксперт. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.* Деятельность признана нежелательной на территории РФ
https://ria.ru/20240421/ukraina-1941363661.html
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россия, европа, украина, нато, в мире
Россия, Европа, Украина, НАТО, В мире
Страны НАТО обрекут себя на провал без перевооружения, считает эксперт

Эксперт Мичта: НАТО без перевооружения Европы обрекает себя на провал

© AP Photo / Jonathan ErnstЛоготип НАТО
Логотип НАТО - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© AP Photo / Jonathan Ernst
Логотип НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Если европейские страны НАТО не займутся перевооружением, то обрекут себя на провал, утверждает руководитель стратегической инициативы Центра стратегии и безопасности Скоукрофта при Атлантическом совете* Эндрю Мичта в своей статье для газеты Politico.
Он обратил внимание на то, что Европа не торопится наращивать производство оружия и боеприпасов - не только на уровне, необходимом для поддержки Киева, но и для пополнения запасов, необходимых странам НАТО для собственных вооруженных сил.
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"Запад наконец проснулся от стратегической дремоты и столкнулся с угрозой, которую Россия представляет для Европы... Обещания трат в будущем – это не то же самое, что реальные контракты, которые позволят европейским оборонным подрядчикам увеличить скорость и объемы производства. Без перевооружения Европы НАТО попросту обрекает себя на провал", - уверен Мичта.
Если Европа не хочет быть втянутой во всеобщий полномасштабный вооруженный конфликт, она должна "быстро и масштабно перевооружиться", призывает эксперт.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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