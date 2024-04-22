Страны НАТО обрекут себя на провал без перевооружения, считает эксперт
Эксперт Мичта: НАТО без перевооружения Европы обрекает себя на провал
© AP Photo / Jonathan ErnstЛоготип НАТО
© AP Photo / Jonathan Ernst
Логотип НАТО. Архивное фото
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Если европейские страны НАТО не займутся перевооружением, то обрекут себя на провал, утверждает руководитель стратегической инициативы Центра стратегии и безопасности Скоукрофта при Атлантическом совете* Эндрю Мичта в своей статье для газеты Politico.
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"Запад наконец проснулся от стратегической дремоты и столкнулся с угрозой, которую Россия представляет для Европы... Обещания трат в будущем – это не то же самое, что реальные контракты, которые позволят европейским оборонным подрядчикам увеличить скорость и объемы производства. Без перевооружения Европы НАТО попросту обрекает себя на провал", - уверен Мичта.
Если Европа не хочет быть втянутой во всеобщий полномасштабный вооруженный конфликт, она должна "быстро и масштабно перевооружиться", призывает эксперт.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
* Деятельность признана нежелательной на территории РФ