https://ria.ru/20240422/kosmos-1941475710.html

Лавров прокомментировал "вбросы" США о российском ядерном оружии в космосе

Лавров прокомментировал "вбросы" США о российском ядерном оружии в космосе - РИА Новости, 22.04.2024

Лавров прокомментировал "вбросы" США о российском ядерном оружии в космосе

Москва считает абсурдными "вбросы" США о российском ядерном оружии в космосе, РФ выступает за сохранение космоса мирным, заявил министр иностранных дел России... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T12:08

2024-04-22T12:08

2024-04-22T12:11

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москва

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сергей лавров

космос

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Москва считает абсурдными "вбросы" США о российском ядерном оружии в космосе, РФ выступает за сохранение космоса мирным, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в видеообращении к участникам Московской конференции по нераспространению. "Градус" абсурдности антироссийских вбросов из Вашингтона зашкаливает. Дошло до голословных обвинений в некой угрожающей международной безопасности активности в космосе, связанной с "размещением там ядерного оружия", - сказал министр.По его словам, "подобные измышления не имеют ничего общего с реальностью", Россия твердо привержена своим международно-правовым обязательствам, в том числе Договору о космосе 1967 года и последовательно выступает за сохранение космоса в качестве пространства для исключительно мирной деятельности всех государств на равноправной основе. "Приоритетом для нас остаётся выработка международного юридически обязывающего инструмента, устанавливающего надёжные гарантии предотвращения размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов. Основа имеется – проект соответствующего договора, представленный Россией и Китаем на Конференции по разоружению", - добавил министр.

https://ria.ru/20240217/ugroza-1927892499.html

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Ольга Фомченкова

россия, москва, сша, сергей лавров, космос, в мире