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Лавров прокомментировал "вбросы" США о российском ядерном оружии в космосе - РИА Новости, 22.04.2024
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12:08 22.04.2024 (обновлено: 12:11 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/kosmos-1941475710.html
Лавров прокомментировал "вбросы" США о российском ядерном оружии в космосе
Лавров прокомментировал "вбросы" США о российском ядерном оружии в космосе - РИА Новости, 22.04.2024
Лавров прокомментировал "вбросы" США о российском ядерном оружии в космосе
Москва считает абсурдными "вбросы" США о российском ядерном оружии в космосе, РФ выступает за сохранение космоса мирным, заявил министр иностранных дел России... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T12:08
2024-04-22T12:11
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сергей лавров
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Москва считает абсурдными "вбросы" США о российском ядерном оружии в космосе, РФ выступает за сохранение космоса мирным, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в видеообращении к участникам Московской конференции по нераспространению. &quot;Градус&quot; абсурдности антироссийских вбросов из Вашингтона зашкаливает. Дошло до голословных обвинений в некой угрожающей международной безопасности активности в космосе, связанной с &quot;размещением там ядерного оружия&quot;, - сказал министр.По его словам, "подобные измышления не имеют ничего общего с реальностью", Россия твердо привержена своим международно-правовым обязательствам, в том числе Договору о космосе 1967 года и последовательно выступает за сохранение космоса в качестве пространства для исключительно мирной деятельности всех государств на равноправной основе. "Приоритетом для нас остаётся выработка международного юридически обязывающего инструмента, устанавливающего надёжные гарантии предотвращения размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов. Основа имеется – проект соответствующего договора, представленный Россией и Китаем на Конференции по разоружению", - добавил министр.
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Россия, Москва, США, Сергей Лавров, Космос, В мире
Лавров прокомментировал "вбросы" США о российском ядерном оружии в космосе

Лавров: Россия выступает за мирный космос, вбросы США о ядерном оружии абсурдны

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Москва считает абсурдными "вбросы" США о российском ядерном оружии в космосе, РФ выступает за сохранение космоса мирным, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в видеообращении к участникам Московской конференции по нераспространению.
«

"Градус" абсурдности антироссийских вбросов из Вашингтона зашкаливает. Дошло до голословных обвинений в некой угрожающей международной безопасности активности в космосе, связанной с "размещением там ядерного оружия", - сказал министр.

По его словам, "подобные измышления не имеют ничего общего с реальностью", Россия твердо привержена своим международно-правовым обязательствам, в том числе Договору о космосе 1967 года и последовательно выступает за сохранение космоса в качестве пространства для исключительно мирной деятельности всех государств на равноправной основе.
"Приоритетом для нас остаётся выработка международного юридически обязывающего инструмента, устанавливающего надёжные гарантии предотвращения размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов. Основа имеется – проект соответствующего договора, представленный Россией и Китаем на Конференции по разоружению", - добавил министр.
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