Лавров прокомментировал "вбросы" США о российском ядерном оружии в космосе
Лавров: Россия выступает за мирный космос, вбросы США о ядерном оружии абсурдны
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Москва считает абсурдными "вбросы" США о российском ядерном оружии в космосе, РФ выступает за сохранение космоса мирным, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в видеообращении к участникам Московской конференции по нераспространению.
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"Градус" абсурдности антироссийских вбросов из Вашингтона зашкаливает. Дошло до голословных обвинений в некой угрожающей международной безопасности активности в космосе, связанной с "размещением там ядерного оружия", - сказал министр.
По его словам, "подобные измышления не имеют ничего общего с реальностью", Россия твердо привержена своим международно-правовым обязательствам, в том числе Договору о космосе 1967 года и последовательно выступает за сохранение космоса в качестве пространства для исключительно мирной деятельности всех государств на равноправной основе.
"Приоритетом для нас остаётся выработка международного юридически обязывающего инструмента, устанавливающего надёжные гарантии предотвращения размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов. Основа имеется – проект соответствующего договора, представленный Россией и Китаем на Конференции по разоружению", - добавил министр.
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