Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме призвали жестко пресекать распространение фейков - РИА Новости, 22.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:54 22.04.2024 (обновлено: 16:32 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/khinshteyn-1941548456.html
В Госдуме призвали жестко пресекать распространение фейков
В Госдуме призвали жестко пресекать распространение фейков - РИА Новости, 22.04.2024
В Госдуме призвали жестко пресекать распространение фейков
Распространение фейков, в том числе недостоверных сведений на общественно значимые темы, необходимо быстро и жестко пресекать, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T15:54
2024-04-22T16:32
александр хинштейн
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
крокус сити холл
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
общество
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1e/1766115792_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0d5ab524a32315f2e85fb8084367009c.jpg
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Распространение фейков, в том числе недостоверных сведений на общественно значимые темы, необходимо быстро и жестко пресекать, сообщил РИА Новости глава комитета Государственной Думы по информполитике Александр Хинштейн, комментируя блокировку Роскомнадзором (РКН) сайтов изданий "Полит.ру", Moscow Post, "Русский криминал" и "Компромат-Групп".РКН заблокировал сайты изданий "Полит.ру", Moscow Post, "Русский криминал" и "Компромат-Групп" за неоднократное размещение недостоверной общественно значимой информации, сообщили ранее РИА Новости в пресс-службе ведомства. Согласно информации на сайте "Русский криминал", редакция сайта также ведет Telegram-канал ВЧК-ОГПУ.&quot;Регулятор проводит комплексную работу по выявлению и блокировке фейков — весь необходимый инструментарий для этого у РКН есть, в том числе и благодаря принятой законодательной базе. Распространений фейков, включая недостоверную общественно значимую информацию, необходимо оперативно и жестко пресекать&quot;, - сказал Хинштейн.По словам депутата, ряд изданий после трагедии в "Крокус Сити Холле" делали "вбросы" о том, что ФГУП Росгвардии "Охрана" имело контракт на обеспечение безопасности площадки. "Очевидно, что такое делается с одной целью — дестабилизировать ситуацию и "раскачать" общественное мнение", - добавил парламентарий.
https://ria.ru/20240325/ssha-1935664292.html
https://ria.ru/20240401/feyki-1937203627.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1e/1766115792_330:0:3061:2048_1920x0_80_0_0_1a11e27dce5110e43fa6148f38de7864.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
александр хинштейн, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), крокус сити холл, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), общество, госдума рф
Александр Хинштейн, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Крокус Сити Холл, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Общество, Госдума РФ
В Госдуме призвали жестко пресекать распространение фейков

Хинштейн: распространение фейков по значимым темам надо быстро пресекать

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн
Председатель комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Председатель комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Распространение фейков, в том числе недостоверных сведений на общественно значимые темы, необходимо быстро и жестко пресекать, сообщил РИА Новости глава комитета Государственной Думы по информполитике Александр Хинштейн, комментируя блокировку Роскомнадзором (РКН) сайтов изданий "Полит.ру", Moscow Post, "Русский криминал" и "Компромат-Групп".
РКН заблокировал сайты изданий "Полит.ру", Moscow Post, "Русский криминал" и "Компромат-Групп" за неоднократное размещение недостоверной общественно значимой информации, сообщили ранее РИА Новости в пресс-службе ведомства. Согласно информации на сайте "Русский криминал", редакция сайта также ведет Telegram-канал ВЧК-ОГПУ.
Рабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
Американские эксперты не верят в собственные фейки, заявил экономист
25 марта, 14:48
«

"Регулятор проводит комплексную работу по выявлению и блокировке фейков — весь необходимый инструментарий для этого у РКН есть, в том числе и благодаря принятой законодательной базе. Распространений фейков, включая недостоверную общественно значимую информацию, необходимо оперативно и жестко пресекать", - сказал Хинштейн.

По словам депутата, ряд изданий после трагедии в "Крокус Сити Холле" делали "вбросы" о том, что ФГУП Росгвардии "Охрана" имело контракт на обеспечение безопасности площадки. "Очевидно, что такое делается с одной целью — дестабилизировать ситуацию и "раскачать" общественное мнение", - добавил парламентарий.
Стихийный мемориал у здания концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
Эксперт раскрыл, зачем Запад публикует фейки о теракте в "Крокусе"
1 апреля, 20:36
 
Александр ХинштейнФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Крокус Сити ХоллФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)ОбществоГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала