https://ria.ru/20240422/khinshteyn-1941548456.html

В Госдуме призвали жестко пресекать распространение фейков

В Госдуме призвали жестко пресекать распространение фейков - РИА Новости, 22.04.2024

В Госдуме призвали жестко пресекать распространение фейков

Распространение фейков, в том числе недостоверных сведений на общественно значимые темы, необходимо быстро и жестко пресекать, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T15:54

2024-04-22T15:54

2024-04-22T16:32

александр хинштейн

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

крокус сити холл

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

общество

госдума рф

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Распространение фейков, в том числе недостоверных сведений на общественно значимые темы, необходимо быстро и жестко пресекать, сообщил РИА Новости глава комитета Государственной Думы по информполитике Александр Хинштейн, комментируя блокировку Роскомнадзором (РКН) сайтов изданий "Полит.ру", Moscow Post, "Русский криминал" и "Компромат-Групп".РКН заблокировал сайты изданий "Полит.ру", Moscow Post, "Русский криминал" и "Компромат-Групп" за неоднократное размещение недостоверной общественно значимой информации, сообщили ранее РИА Новости в пресс-службе ведомства. Согласно информации на сайте "Русский криминал", редакция сайта также ведет Telegram-канал ВЧК-ОГПУ."Регулятор проводит комплексную работу по выявлению и блокировке фейков — весь необходимый инструментарий для этого у РКН есть, в том числе и благодаря принятой законодательной базе. Распространений фейков, включая недостоверную общественно значимую информацию, необходимо оперативно и жестко пресекать", - сказал Хинштейн.По словам депутата, ряд изданий после трагедии в "Крокус Сити Холле" делали "вбросы" о том, что ФГУП Росгвардии "Охрана" имело контракт на обеспечение безопасности площадки. "Очевидно, что такое делается с одной целью — дестабилизировать ситуацию и "раскачать" общественное мнение", - добавил парламентарий.

https://ria.ru/20240325/ssha-1935664292.html

https://ria.ru/20240401/feyki-1937203627.html

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александр хинштейн, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), крокус сити холл, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), общество, госдума рф