https://ria.ru/20240422/gaza-1941548062.html

В Газе борются за жизнь младенца, родившегося после гибели матери

В Газе борются за жизнь младенца, родившегося после гибели матери - РИА Новости, 22.04.2024

В Газе борются за жизнь младенца, родившегося после гибели матери

Врачи в секторе Газа борются за жизнь новорождённой девочки, которая появилась на свет спустя несколько минут после гибели её матери в результате ранений,... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T15:53

2024-04-22T15:53

2024-04-22T15:53

в мире

израиль

рафах (провинция)

хамас

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сектор газа

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РАФАХ, 22 апр – РИА Новости. Врачи в секторе Газа борются за жизнь новорождённой девочки, которая появилась на свет спустя несколько минут после гибели её матери в результате ранений, полученных при артиллерийском обстреле Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), передаёт корреспондент РИА Новости. Медицинский источник в городе Рафахе сообщил 20 апреля о рождении тридцатинедельного ребёнка в результате срочного кесарева сечения, проведённого на женщине, погибшей от ранений за несколько минут до процедуры. "Это ребёнок (погибшей –ред.) Сабрин Аль-Сакани. Она была извлечена из утробы своей матери через несколько секунд после её смерти в больнице путём срочного кесарева сечения", - рассказал РИА Новости врач Набиль Абу-Гарар. По словам собеседника агентства, в результате обстрела также погибли отец и сестра младенца. Девочка родилась недоношенной с весом в 1,4 килограмма, и длительное время находилась в тяжёлом состоянии. "Состояние ребёнка было очень тяжелым. Она находилась на лечении в Кувейтской специализированной больнице, а затем была переведена в (полевую –ред.) Эмиратскую больницу, где ей было оказано необходимое лечение. В настоящий момент она находится на лечении, и мы надеемся, что она останется в живых. Она подключена к необходимому медицинскому оборудованию", - добавил Абу-Гарар. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября 2023 года началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20240422/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240422/zakhoronenie-1941415951.html

https://ria.ru/20240421/gaza-1941320231.html

израиль

рафах (провинция)

сектор газа

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в мире, израиль, рафах (провинция), хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа