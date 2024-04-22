https://ria.ru/20240422/gagauziya-1941550297.html

Гуцул рассказала, как Россия может помочь сельхозпроизводителям Гагаузии

Гуцул рассказала, как Россия может помочь сельхозпроизводителям Гагаузии - РИА Новости, 22.04.2024

Гуцул рассказала, как Россия может помочь сельхозпроизводителям Гагаузии

Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул заявила, что министерство сельского хозяйства России недавно передало в минсельхоз Молдавии перечень... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T16:02

2024-04-22T16:02

2024-04-22T16:02

экономика

россия

молдавия

гагаузия

евгения гуцул

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

промсвязьбанк

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул заявила, что министерство сельского хозяйства России недавно передало в минсельхоз Молдавии перечень сельхозпроизводителей Гагаузии, которым могут быть разрешены поставки продукции в Россию. "Когда у меня была встреча с Владимиром Владимировичем Путиным, мы, конечно, обсуждали масштабные проблемы давления со стороны центральных властей, которому подвергается Гагаузия. Также мы рассматривали такие проекты как газ, доступ наших сельхозпроизводителей к российскому рынку, и по поводу Промсвязьбанка. Хочу отметить, что на прошлой неделе было обращение в министерство сельского хозяйства Республики Молдова от министерства сельского хозяйства РФ о том, чтобы сельхозпроизводители Гагаузской автономии, там есть их перечень, которые могут поставлять свою сельхозпродукцию в РФ", - сказала Гуцул в понедельник на пресс-конференции. Она выразила надежду, что в скором времени первые товары будут отправлены в РФ. "Сейчас мы над этим работаем, наши специалисты от исполкома, создана рабочая группа со стороны России. Мы работаем и надеемся, что в скором времени сельхозпроизводители смогут свою первую продукцию поставить в Россию", - добавила Гуцул. Она напомнила, что в Гагаузии развиты виноделие, выращивание зерновых, а также фруктов и овощей, которые "в последние годы просто гнили на полях, потому что сельхозпроизводителям некуда было их сбывать и негде было их складывать". Ранее Россельхознадзор сообщил, что вынужден с 4 декабря 2023 года вернуться к ограничениям, введенным в 2022 году на ввоз подкарантинной продукции из Молдавии в Россию. Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов Молдавии в ответ заявило, что решение России о введении эмбарго необоснованно и наносит ущерб молдавским производителям. Временные ограничения на ввоз продукции растительного происхождения в Россию из ряда районов Молдавии были введены Россельхознадзором с 15 августа 2022 года в связи с неблагополучной фитосанитарной обстановкой на территории республики. В декабре того же года, после проведения анализа продукции от молдавских предприятий, ограничения стали постепенно сниматься, и к 8 декабря поставки были открыты для 53 предприятий Молдавии. В декабре прошлого года, по сообщению Россельхознадзора, ведомство вынуждено вернуться к ограничениям, введенным в 2022 году из-за "систематического обнаружения в овощах и фруктах карантинных объектов, способных нанести многомиллиардный ущерб сельскохозяйственному производству России", а также "отсутствия ответов молдавского компетентного ведомства на ноты Россельхознадзора по каждому из нарушений и непринятия действенных мер для предотвращения поставок зараженной продукции". Гагаузия является автономией на юге Молдавии и традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию.

https://ria.ru/20240413/moldaviya-1939397516.html

https://ria.ru/20240420/gutsul-1941254503.html

https://ria.ru/20240419/sandu-1940814536.html

россия

молдавия

гагаузия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, молдавия, гагаузия, евгения гуцул, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), промсвязьбанк, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)