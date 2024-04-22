https://ria.ru/20240422/ege-1941439222.html
Дегтярев: Хабаровский край готов к проведению ЕГЭ
Дегтярев: Хабаровский край готов к проведению ЕГЭ - РИА Новости, 22.04.2024
Дегтярев: Хабаровский край готов к проведению ЕГЭ
Хабаровский край готов к проведению единого государственного экзамена (ЕГЭ), сообщил губернатор Михаил Дегтярев. РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T10:10
2024-04-22T10:10
2024-04-22T10:11
хабаровский край
михаил дегтярев
единый государственный экзамен (егэ)
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ХАБАРОВСК, 22 апр - РИА Новости. Хабаровский край готов к проведению единого государственного экзамена (ЕГЭ), сообщил губернатор Михаил Дегтярев. "Мы организовали большую подготовительную работу. Оснастили всем необходимым 90 пунктов сдачи ЕГЭ, уделив особое внимание обеспечению безопасности детей. Подготовили более 4 тысяч специалистов, задействованных в проведении экзаменов", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале. Он отметил, что в этом году ЕГЭ в регионе сдают 5666 человек – выпускники школ-2024 и прошлых лет, а также студенты техникумов и колледжей. Кампания стартует 23 мая. Тогда пройдут и первые экзамены по выбранным географии, литературе, химии, уточнил глава региона. "В этом же году по инициативе нашего президента Владимира Владимировича Путина у ребят будет шанс пересдать ЕГЭ по одному из предметов. Такая возможность появится 4 и 5 июля, чтобы абитуриенты успели до конца приемной кампании в вузы", - напомнил губернатор. Дегтярев обратил внимание, что в прошлом году школьники хорошо себя показали: в регионе 49 человек набрали 100 баллов. Он подчеркнул, что по результатам 2023 года Хабаровский край вошел в ТОП-25 лучших субъектов России по качеству и объективности проведения ЕГЭ. По мнению главы региона, пункты сдачи ЕГЭ должны полностью отвечать современным требованиям безопасности. На это он нацелил все профильные службы и ведомства. Не менее важно предупредить случаи внеплановых отключений электроэнергии и сбоев в работе каналов связи, компьютерной техники и программного обеспечения. Губернатор поручил руководителям отраслевых министерств и органов местного самоуправления взять эти вопросы на особый контроль.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил дегтярев, единый государственный экзамен (егэ)
Хабаровский край, Михаил Дегтярев, Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
ХАБАРОВСК, 22 апр - РИА Новости. Хабаровский край готов к проведению единого государственного экзамена (ЕГЭ), сообщил губернатор Михаил Дегтярев.
"Мы организовали большую подготовительную работу. Оснастили всем необходимым 90 пунктов сдачи ЕГЭ, уделив особое внимание обеспечению безопасности детей. Подготовили более 4 тысяч специалистов, задействованных в проведении экзаменов", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.
Он отметил, что в этом году ЕГЭ в регионе сдают 5666 человек – выпускники школ-2024 и прошлых лет, а также студенты техникумов и колледжей. Кампания стартует 23 мая. Тогда пройдут и первые экзамены по выбранным географии, литературе, химии, уточнил глава региона.
"В этом же году по инициативе нашего президента Владимира Владимировича Путина у ребят будет шанс пересдать ЕГЭ по одному из предметов. Такая возможность появится 4 и 5 июля, чтобы абитуриенты успели до конца приемной кампании в вузы", - напомнил губернатор.
Дегтярев обратил внимание, что в прошлом году школьники хорошо себя показали: в регионе 49 человек набрали 100 баллов. Он подчеркнул, что по результатам 2023 года Хабаровский край вошел в ТОП-25 лучших субъектов России
по качеству и объективности проведения ЕГЭ.
По мнению главы региона, пункты сдачи ЕГЭ должны полностью отвечать современным требованиям безопасности. На это он нацелил все профильные службы и ведомства. Не менее важно предупредить случаи внеплановых отключений электроэнергии и сбоев в работе каналов связи, компьютерной техники и программного обеспечения. Губернатор поручил руководителям отраслевых министерств и органов местного самоуправления взять эти вопросы на особый контроль.