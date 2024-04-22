https://ria.ru/20240422/chernyshenko-1941544465.html

Чернышенко спрогнозировал вклад ИИ в глобальную экономику к 2030 году

Чернышенко спрогнозировал вклад ИИ в глобальную экономику к 2030 году - РИА Новости, 22.04.2024

Чернышенко спрогнозировал вклад ИИ в глобальную экономику к 2030 году

Общий вклад технологий искусственного интеллекта (ИИ) в глобальную экономику может достичь 15 триллионов долларов к 2030 году, а одной из главных задач в России РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T15:45

2024-04-22T15:45

2024-04-22T15:45

экономика

россия

калининград

дмитрий чернышенко

владимир путин

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Общий вклад технологий искусственного интеллекта (ИИ) в глобальную экономику может достичь 15 триллионов долларов к 2030 году, а одной из главных задач в России является повышение уровня доверия к нейросетям, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в рамках Международного Кантовского конгресса в Калининграде. Он отметил, что конгресс, проводимый по поручению президента России Владимира Путина, объединяет более 500 ведущих ученых и в нем принимают участие представители из 23 стран. "Согласно прогнозам, общий вклад ИИ-технологий в глобальную экономику может достичь 15 триллионов долларов к 2030 году. И мы не можем игнорировать эту цифру. В России разработана Национальная стратегия развития ИИ, одна из задач которой - повысить доверие к этой технологии", - сказал Чернышенко. Зампред правительства добавил, что масштабное использование ИИ - это новый этап развития человечества, открывающий большие перспективы для экономики и требующий ответственного подхода. В свою очередь нацстратегия до 2030 года включает 10 показателей и 8 ключевых задач, главная из которых – прирост ВВП России на 11,2 триллиона рублей благодаря ИИ. "Продолжится устранение нормативно-правовых ограничений для разработки, внедрения и использования ИИ. Эффективным механизмом регулирования стали также экспериментальные правовые режимы (ЭПР - ред.). Сейчас утверждено 13 ЭПР в сфере эксплуатации беспилотных авиасистем и беспилотного автотранспорта, а также в области здравоохранения", - напомнил Чернышенко. По его словам, Россия продолжит наращивать лидирующие позиции. Так, при развитии технологий принципиально важно успевать осмыслять и обеспечивать их эффективное и безопасное применение, главными приоритетами здесь выступают защита интересов людей и гуманистический подход.

https://ria.ru/20240205/ii-1925473702.html

https://ria.ru/20240417/chernyshenko-1940556312.html

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экономика, россия, калининград, дмитрий чернышенко, владимир путин