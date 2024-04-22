Рейтинг@Mail.ru
Чернышенко спрогнозировал вклад ИИ в глобальную экономику к 2030 году - РИА Новости, 22.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:45 22.04.2024
https://ria.ru/20240422/chernyshenko-1941544465.html
Чернышенко спрогнозировал вклад ИИ в глобальную экономику к 2030 году
Чернышенко спрогнозировал вклад ИИ в глобальную экономику к 2030 году - РИА Новости, 22.04.2024
Чернышенко спрогнозировал вклад ИИ в глобальную экономику к 2030 году
Общий вклад технологий искусственного интеллекта (ИИ) в глобальную экономику может достичь 15 триллионов долларов к 2030 году, а одной из главных задач в России РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T15:45
2024-04-22T15:45
экономика
россия
калининград
дмитрий чернышенко
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/05/1925480015_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_78a9a523ad609cfdcd37d0f392df95e8.jpg
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Общий вклад технологий искусственного интеллекта (ИИ) в глобальную экономику может достичь 15 триллионов долларов к 2030 году, а одной из главных задач в России является повышение уровня доверия к нейросетям, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в рамках Международного Кантовского конгресса в Калининграде. Он отметил, что конгресс, проводимый по поручению президента России Владимира Путина, объединяет более 500 ведущих ученых и в нем принимают участие представители из 23 стран. "Согласно прогнозам, общий вклад ИИ-технологий в глобальную экономику может достичь 15 триллионов долларов к 2030 году. И мы не можем игнорировать эту цифру. В России разработана Национальная стратегия развития ИИ, одна из задач которой - повысить доверие к этой технологии", - сказал Чернышенко. Зампред правительства добавил, что масштабное использование ИИ - это новый этап развития человечества, открывающий большие перспективы для экономики и требующий ответственного подхода. В свою очередь нацстратегия до 2030 года включает 10 показателей и 8 ключевых задач, главная из которых – прирост ВВП России на 11,2 триллиона рублей благодаря ИИ. "Продолжится устранение нормативно-правовых ограничений для разработки, внедрения и использования ИИ. Эффективным механизмом регулирования стали также экспериментальные правовые режимы (ЭПР - ред.). Сейчас утверждено 13 ЭПР в сфере эксплуатации беспилотных авиасистем и беспилотного автотранспорта, а также в области здравоохранения", - напомнил Чернышенко. По его словам, Россия продолжит наращивать лидирующие позиции. Так, при развитии технологий принципиально важно успевать осмыслять и обеспечивать их эффективное и безопасное применение, главными приоритетами здесь выступают защита интересов людей и гуманистический подход.
https://ria.ru/20240205/ii-1925473702.html
https://ria.ru/20240417/chernyshenko-1940556312.html
https://ria.ru/20240422/chernyshenko-1941508945.html
россия
калининград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/05/1925480015_93:0:2824:2048_1920x0_80_0_0_a03af95f73b7f72126264a01e02491df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, калининград, дмитрий чернышенко, владимир путин
Экономика, Россия, Калининград, Дмитрий Чернышенко, Владимир Путин
Чернышенко спрогнозировал вклад ИИ в глобальную экономику к 2030 году

Чернышенко: вклад ИИ в глобальную экономику может достичь 15 триллионов долларов

© РИА Новости / Григорий СысоевДмитрий Чернышенко
Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Общий вклад технологий искусственного интеллекта (ИИ) в глобальную экономику может достичь 15 триллионов долларов к 2030 году, а одной из главных задач в России является повышение уровня доверия к нейросетям, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в рамках Международного Кантовского конгресса в Калининграде.
Он отметил, что конгресс, проводимый по поручению президента России Владимира Путина, объединяет более 500 ведущих ученых и в нем принимают участие представители из 23 стран.
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
Чернышенко назвал одну из самых перспективных сфер в мире
5 февраля, 13:29
"Согласно прогнозам, общий вклад ИИ-технологий в глобальную экономику может достичь 15 триллионов долларов к 2030 году. И мы не можем игнорировать эту цифру. В России разработана Национальная стратегия развития ИИ, одна из задач которой - повысить доверие к этой технологии", - сказал Чернышенко.
Зампред правительства добавил, что масштабное использование ИИ - это новый этап развития человечества, открывающий большие перспективы для экономики и требующий ответственного подхода. В свою очередь нацстратегия до 2030 года включает 10 показателей и 8 ключевых задач, главная из которых – прирост ВВП России на 11,2 триллиона рублей благодаря ИИ.
Металлическая голова, символизирующая искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
Чернышенко спрогнозировал рост доли данных, генерируемых ИИ
17 апреля, 12:47
"Продолжится устранение нормативно-правовых ограничений для разработки, внедрения и использования ИИ. Эффективным механизмом регулирования стали также экспериментальные правовые режимы (ЭПР - ред.). Сейчас утверждено 13 ЭПР в сфере эксплуатации беспилотных авиасистем и беспилотного автотранспорта, а также в области здравоохранения", - напомнил Чернышенко.
По его словам, Россия продолжит наращивать лидирующие позиции. Так, при развитии технологий принципиально важно успевать осмыслять и обеспечивать их эффективное и безопасное применение, главными приоритетами здесь выступают защита интересов людей и гуманистический подход.
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на Международном Кантовском конгрессе. 22 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
Чернышенко рассказал, когда Россия войдет в пятерку лидеров по развитию ИИ
Вчера, 13:49
 
ЭкономикаРоссияКалининградДмитрий ЧернышенкоВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала