https://ria.ru/20240422/aktivy-1941422005.html
Володин объяснил, почему США приняли решение по российским активам
Володин объяснил, почему США приняли решение по российским активам - РИА Новости, 22.04.2024
Володин объяснил, почему США приняли решение по российским активам
Спикер Госдумы Вячеслав Володин связывает решение США в отношении активов РФ с потерей веры в победу киевского режима, заявил он в своем Telegram-канале. РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T08:48
2024-04-22T08:48
2024-04-22T17:48
сша
россия
украина
вячеслав володин
госдума рф
экономика
санкции в отношении россии
реакция на санкции
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941274384_0:123:3072:1851_1920x0_80_0_0_27e493a56cbdcb19102d235ac768cf24.jpg
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин связывает решение США в отношении активов РФ с потерей веры в победу киевского режима, заявил он в своем Telegram-канале. "В США перестали верить в победу киевского режима. Поэтому готовы давать деньги только в кредит, который Украине придётся возвращать, либо не свои, когда речь идёт о передаче российских активов Киеву", — написал Володин.Читайте в Дзен: Уничтожены. В США паника после увиденного в зоне спецоперации. Стала известна судьба самых мощных немецких танков в распоряжении ВСУ"Всем ясно". Это конец эпохи. Шольц сделал дерзкое заявление о российских богатствах
https://ria.ru/20240415/ukraina-1939999097.html
сша
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941274384_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_66aeb94d01c0dfd2048109f404fd1f1b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, украина, вячеслав володин, госдума рф, экономика, санкции в отношении россии, реакция на санкции, санкции
США, Россия, Украина, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Экономика, Санкции в отношении России, Реакция на санкции, Санкции
Володин объяснил, почему США приняли решение по российским активам
Спикер Госдумы Володин: США перестали верить в победу киевского режима