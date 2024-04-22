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Володин объяснил, почему США приняли решение по российским активам - РИА Новости, 22.04.2024
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08:48 22.04.2024 (обновлено: 17:48 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/aktivy-1941422005.html
Володин объяснил, почему США приняли решение по российским активам
Володин объяснил, почему США приняли решение по российским активам - РИА Новости, 22.04.2024
Володин объяснил, почему США приняли решение по российским активам
Спикер Госдумы Вячеслав Володин связывает решение США в отношении активов РФ с потерей веры в победу киевского режима, заявил он в своем Telegram-канале. РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T08:48
2024-04-22T17:48
сша
россия
украина
вячеслав володин
госдума рф
экономика
санкции в отношении россии
реакция на санкции
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин связывает решение США в отношении активов РФ с потерей веры в победу киевского режима, заявил он в своем Telegram-канале. "В США перестали верить в победу киевского режима. Поэтому готовы давать деньги только в кредит, который Украине придётся возвращать, либо не свои, когда речь идёт о передаче российских активов Киеву", — написал Володин.Читайте в Дзен: Уничтожены. В США паника после увиденного в зоне спецоперации. Стала известна судьба самых мощных немецких танков в распоряжении ВСУ"Всем ясно". Это конец эпохи. Шольц сделал дерзкое заявление о российских богатствах
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сша, россия, украина, вячеслав володин, госдума рф, экономика, санкции в отношении россии, реакция на санкции, санкции
США, Россия, Украина, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Экономика, Санкции в отношении России, Реакция на санкции, Санкции
Володин объяснил, почему США приняли решение по российским активам

Спикер Госдумы Володин: США перестали верить в победу киевского режима

© AP Photo / Mark TenallyЗдание Конгресса США в Вашингтоне
Здание Конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© AP Photo / Mark Tenally
Здание Конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин связывает решение США в отношении активов РФ с потерей веры в победу киевского режима, заявил он в своем Telegram-канале.
"В США перестали верить в победу киевского режима. Поэтому готовы давать деньги только в кредит, который Украине придётся возвращать, либо не свои, когда речь идёт о передаче российских активов Киеву", — написал Володин.
Читайте в Дзен: Уничтожены. В США паника после увиденного в зоне спецоперации. Стала известна судьба самых мощных немецких танков в распоряжении ВСУ
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15 апреля, 08:00
 
СШАРоссияУкраинаВячеслав ВолодинГосдума РФЭкономикаСанкции в отношении РоссииРеакция на санкцииСанкции
 
 
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