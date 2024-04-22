https://ria.ru/20240422/aktivy-1941422005.html

Володин объяснил, почему США приняли решение по российским активам

Володин объяснил, почему США приняли решение по российским активам - РИА Новости, 22.04.2024

Володин объяснил, почему США приняли решение по российским активам

Спикер Госдумы Вячеслав Володин связывает решение США в отношении активов РФ с потерей веры в победу киевского режима, заявил он в своем Telegram-канале. РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T08:48

2024-04-22T08:48

2024-04-22T17:48

сша

россия

украина

вячеслав володин

госдума рф

экономика

санкции в отношении россии

реакция на санкции

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин связывает решение США в отношении активов РФ с потерей веры в победу киевского режима, заявил он в своем Telegram-канале. "В США перестали верить в победу киевского режима. Поэтому готовы давать деньги только в кредит, который Украине придётся возвращать, либо не свои, когда речь идёт о передаче российских активов Киеву", — написал Володин.Читайте в Дзен: Уничтожены. В США паника после увиденного в зоне спецоперации. Стала известна судьба самых мощных немецких танков в распоряжении ВСУ"Всем ясно". Это конец эпохи. Шольц сделал дерзкое заявление о российских богатствах

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сша, россия, украина, вячеслав володин, госдума рф, экономика, санкции в отношении россии, реакция на санкции, санкции