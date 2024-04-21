Великий пост: даты начала и окончания в 2024 году, календарь питания

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Великий пост перед Пасхой длится у православных семь недель, он посвящен духовному очищению и единению с Богом. С какого числа начинается пост в 2024 году, на какую дату приходится его конец, когда можно употреблять в пищу растительное масло, а в какое время — только овощи и фрукты, календарь питания по дням — в материале РИА Новости.

Великий пост

Великий пост — это главный в христианстве период воздержания. Верующим нельзя питаться скоромной пищей, а также следует отказаться от вредных привычек и различного рода увеселений. Но это — не основная цель.

Долгое говение — подготовка к Пасхе. Главный праздник человек должен встретить очистившись. В первую очередь — духовно. Поэтому основной упор в постный период следует сделать именно на чистоту помыслов и дел. Некоторые святые называли пост временем для молитвы и размышлений о Боге. А гастрономические ограничения — лишь вспомогательный элемент.

В 2024-м Великий пост продлится с 18 марта по 4 мая.

История

Великий пост — самый древний из всех многодневных постов, который есть как в православной, так и в католической церкви. Первые упоминания о 40-дневном посте относятся к III веку.

Тогда же в некоторых церквях был установлен шестидневный пост в память о событиях Страстной седмицы. Некоторые верующие считали это правило очень строгим и продолжали поститься по-старому — только с пятницы по воскресенье.

К концу столетия александрийский епископ Дионисий Великий на общецерковном уровне поставил вопрос о том, что все верующие постятся по-разному: кто-то в течение шести дней вовсе не принимает пищу и, ослабев, изнемогает, а кто-то ни дня не соблюдает воздержание или с излишеством ест, а в последние два дня строго постится.

В результате в начале V века многие церкви наконец установили для паствы единое правило — поститься 40 дней перед Пасхой. С того времени продолжительность Великого поста варьировалась от шести до восьми недель. Кроме того, было непонятно, как считать субботы и воскресенья — дни, когда пост отменяется.

В итоге пришли к единому мнению: соблюдать Великий пост в течение 48 календарных дней так, чтобы этот период занял "десятину", то есть десятую часть года.

С IV-V веков Великий пост считается обязательным для каждого христианина. В прежние времена верующий, который не соблюдал воздержание от пищи в этот период, мог быть даже отлучен от церкви на какое-то время.

Суть поста

У многих пост ассоциируется в первую очередь с ограничениями в пище, но это не так. В церкви неоднократно подчеркивают, что нынешний устав ни от кого не требует таких строгих пищевых ограничений.

Главная цель поста заключается в том, чтобы поменять свою жизнь к лучшему: изменить чувства, поскольку духовная природа человека неразрывно связана с физической, а состояние тела влияет на состояние души.

Таким образом, результатом поста должна стать глубокая перемена в человеческих мыслях: в его отношении к окружающим, мировоззрении и восприятии ценностей, в понимании того, что в мире непреходящее, а что — второстепенное.

Начало и конец Великого поста

Каждый год даты начала и окончания Великого поста меняются. Согласно православным канонам, он начинается ровно за семь недель до Пасхи и длится 48 дней — до субботы, предшествующей Христову Воскресению. В 2024 году Великий пост начнется 18 марта, а закончится 4 мая. Этот период делится на:

святую Четыредесятницу (пять седмиц и пять дней);

святую Четыредесятницу (пять седмиц и пять дней); Лазареву субботу;

Лазареву субботу; Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье);

Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье); Страстную седмицу, или неделю (длится шесть дней, на седьмой наступает Пасха).

Сколько дней длится

На самом деле Великий пост длится не 40, как привыкли считать многие, а 48 дней, так как к святой Четыредесятнице прибавляется еще и Страстная седмица (последняя неделя перед Пасхой, не считая самого Светлого Воскресения).

Подготовка к посту

Поскольку во время Великого поста сильно меняется привычный рацион питания, этот период может стать большим испытанием для организма. Поэтому разумно подготовиться заранее:

за пару недель до начала поста можно постепенно сократить количество продуктов животного происхождения, в том числе мяса;

за пару недель до начала поста можно постепенно сократить количество продуктов животного происхождения, в том числе мяса; ежедневно увеличивать долю пищи (в частности, белка) растительного происхождения;

ежедневно увеличивать долю пищи (в частности, белка) растительного происхождения; примерно за неделю до поста исключить из употребления кефир, йогурты, простоквашу и другие кисломолочные продукты.

Как проходит пост

© РИА Новости / Алексей Мальгавко Перейти в медиабанк Священнослужитель и прихожане во время службы в канун празднования Входа Господня в Иерусалим в храме в честь Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня в Омске © РИА Новости / Алексей Мальгавко Перейти в медиабанк Священнослужитель и прихожане во время службы в канун празднования Входа Господня в Иерусалим в храме в честь Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня в Омске

Великий пост у православных состоит из семи недель, каждая из которых наполнена особым духовным смыслом.

Первая седмица — Торжество православия

Первая седмица Великого поста отличается особенной строгостью, а богослужение — продолжительностью. В первые четыре дня (понедельник, вторник, среда и четверг) на Великом повечерии читается канон святого Андрея Критского. Верующие всегда стараются не пропускать эти службы.

В пятницу первой седмицы после литургии происходит освящение "колива" — отваренной пшеницы с медом — в память о святом Феодоре Тироне. В 362 году он явился епископу Антиохийскому Евдоксию и повелел ему сообщить христианам, чтобы те не покупали пищу, оскверненную императором Юлианом Отступником, и употребляли коливо.

Также в первое воскресенье Великого поста совершается так называемое Торжество православия. Оно было установлено византийской императрицей Феодорой в 842-м в память восстановления почитания святых икон.

Вторая седмица — святителя Григория Паламы

Во второе воскресенье Великого поста совершается память святого Григория Паламы, жившего в XIV столетии. Он учил, что за подвиг поста и молитвы Бог озаряет верующих Своим благодатным светом, каким сиял Господь на Фаворе. По той причине, что святой Григорий раскрыл учение о силе поста и молитвы, установлено совершать его память во второе воскресенье Великого поста.

Третья седмица — крестопоклонная

В третье воскресенье Великого поста на всенощной выносится Святой Крест. Все верующие покланяются ему. В это время поется: "Кресту Твоему покланяемся, Владыко, и Святое Воскресение Твое славим".

Делается это для того, чтобы напомнить верующим о страданиях и смерти Христа, а также укрепить постящихся в их маленьком духовном подвиге. Святой Крест остается для поклонения в течение недели до пятницы. Поэтому третье воскресенье и четвертая седмица Великого поста называются "крестопоклонными".

Четвертая седмица — святого Иоанна Лествичника

В четвертое воскресенье вспоминается великий подвижник VI века — святой Иоанн Лествичник. С юности до преклонных лет он подвизался на Синайской горе и в своем творении "Лествица рая" изобразил путь постепенного восхождения человека к духовному совершенствованию, как по лестнице, возводящей от земли к вечно пребывающей славе.

Пятая седмица — преподобной Марии Египетской

В четверг на пятой неделе совершается так называемое стояние святой Марии Египетской. Жизнь святой Марии — великой грешницы, которая смогла искренне покаяться в совершенных грехах и долгие годы провела в одиночестве в пустыне, — должна убедить верующих в безграничном милосердии Божьем.

Шестая седмица — цветоносная

Шестое воскресенье Великого поста — великий двунадесятый праздник, в который празднуется торжественный Вход Господень в Иерусалим. Торжество еще называют Вербным воскресеньем. На всенощной освящаются ветви вербы (вайа) или других растений. Их затем раздают молящимся.

Седьмая седмица — Страстная

Это период воспоминаний о последних днях земной жизни Иисуса Христа, его крестных страданиях, смерти и погребении. Для христиан Страстная неделя — самая важная во всем церковном году. К Великому посту она уже не относится, хотя говение в это время особенно строгое.

Правила Великого поста

Верующие считают, что во время Великого поста важно соблюдать ряд правил, которые призваны помочь очиститься не только физически, но и духовно.

Усерднее и вдумчивее молиться. В период поста необходимо уделять больше внимания этой практике. Нужно быть внимательнее на службах, читать Священное Писание, стараться не пропускать утренних и вечерних молитв.

Усерднее и вдумчивее молиться. В период поста необходимо уделять больше внимания этой практике. Нужно быть внимательнее на службах, читать Священное Писание, стараться не пропускать утренних и вечерних молитв. Посещать храм. В церкви легче абстрагироваться от окружающей суеты и провести время наедине с собой, сосредоточиться на молитвах и благих мыслях. Многие службы во время Великого поста проводятся по вечерам, что позволяет приходить на них даже после работы.

Посещать храм. В церкви легче абстрагироваться от окружающей суеты и провести время наедине с собой, сосредоточиться на молитвах и благих мыслях. Многие службы во время Великого поста проводятся по вечерам, что позволяет приходить на них даже после работы. Помнить о важности покаяния.

Помнить о важности покаяния. Следить прежде всего за собственными мыслями и поступками. Не сравнивать себя с другими, не завидовать, не хвастать соблюдением поста, не поучать и не осуждать.

Следить прежде всего за собственными мыслями и поступками. Не сравнивать себя с другими, не завидовать, не хвастать соблюдением поста, не поучать и не осуждать. Стараться совершать как можно больше благих поступков. Уделить время близким, искренне помочь малоимущим, одиноким и нуждающимся. Важно говорить больше приятных слов — не из нужды, а от чистого сердца.

"Ограничение в еде — это не главное. Гораздо важнее следить за своими глазами, языком, ушами. В течение поста прочитайте Новый Завет или хотя бы все четыре Евангелия. Читайте полные молитвенные правила утром и вечером. Замените развлекательную музыку духовной, веселое кино — полезным. Сократите время в социальных сетях. Бросьте дурные привычки. А воздержание от еды должно в этом помочь", — советует иерей Владимир Панарин.

Питание в Великий пост

В Великий пост церковный устав призывает отказаться от пищи животного происхождения (мяса, яиц, молочных продуктов), в понедельник, среду и пятницу предписывается сухоядение (фрукты, овощи, хлеб, компоты и вода), во вторник и четверг можно есть горячую пищу без масла, а в субботу и воскресенье — горячую пищу с растительным маслом.

Рыба разрешается только в дни двунадесятых праздников. Но это правила для монахов. Миряне же могут поститься не столь строго, руководствуясь особенностями своего организма и материальными условиями. Им разрешено принимать пищу с растительным маслом в будние дни поста, есть рыбу и морепродукты.

Что можно есть

В Великий пост можно употреблять:

овощи;

овощи; фрукты и ягоды;

фрукты и ягоды; бобы, чечевицу, сою, нут, фасоль и производные (соевое молоко, нутовые котлеты и тому подобное);

бобы, чечевицу, сою, нут, фасоль и производные (соевое молоко, нутовые котлеты и тому подобное); все виды злаков;

все виды злаков; орехи и сухофрукты;

орехи и сухофрукты; грибы;

грибы; черный хлеб и хлебцы;

черный хлеб и хлебцы; все виды зелени, салаты, брокколи, спаржу;

все виды зелени, салаты, брокколи, спаржу; мед;

мед; хлебобулочные изделия, в составе которых нет яиц и сливочного масла;

хлебобулочные изделия, в составе которых нет яиц и сливочного масла; растительное масло (в дни, когда оно разрешено).

Рецепты

Несмотря на такие строгие ограничения, список разрешенных продуктов позволяет создавать вкусные и разнообразные блюда. Постные щи с кислой капустой и грибами понравятся всем, кто любит насыщенный вкус. Для того чтобы блюдо было сытнее, его можно подать на стол с чесночными булочками или пирожками с рисом.

Постные щи с кислой капустой и грибами Категория Суп Кухня Русская Сложность Легко Время подготовки 2 ч. Время готовки 2 ч. Ингредиенты 200 г грибы сушеные 1 шт. морковь 1 шт. лук репчатый 1 кг капуста квашеная 4 шт. картофель 80 мл масло растительное 1 шт. корень петрушки 20 г мука по вкусу соль, перец, приправы Приготовление 1. Грибы залить водой и оставить на два часа, откинуть на дуршлаг и тщательно промыть. Грибной настой процедить через марлю. 2. Морковь нарезать соломкой, лук репчатый — полукольцами, квашеную капусту отжать, картофель нарезать брусочками. 3. В сковороду добавить растительного масла, положить лук и морковь, слегка обжарить, потом добавить немного воды и тушить на среднем огне десять минут. 4. В кастрюлю залить грибной настой, добавить тушеные овощи, поставить на сильный огонь. 5. Корень петрушки натереть на крупной терке, добавить в кастрюлю с овощами, довести до кипения, снять пену, убавить огонь до минимума, прикрыть крышкой и оставить на десять минут. 6. Грибы нарезать соломкой, обжарить до золотистого оттенка, добавить в кастрюлю с овощами. 7. Картофель отдельно отварить до полной готовности, ложку муки подрумянить на сковороде, аккуратно развести в воде, чтобы не было комочков, добавить в кастрюлю вместе с готовым картофелем, довести до кипения, посолить и поперчить. Оставить готовые щи под крышкой на 15 минут, потом разлить по тарелкам.

Гречневая каша на растительном молоке подойдет тем, кто вне поста любит есть это блюдо с коровьим молоком.

Гречневая каша на растительном молоке Категория Гарнир Кухня Русская Сложность Легко Время подготовки 10 мин. Время готовки 40 мин. Ингредиенты 400 г гречневая крупа 800 мл растительное молоко 2 шт. палочки корицы 30 г мед Приготовление 1. Залить гречневую крупу кипящей водой, посолить, прикрыть крышкой, варить до готовности. 2. В отдельную кастрюлю налить растительного молока, положить расколотые палочки корицы, довести до кипения, добавить мед, закрыть крышкой и выключить огонь. 3. Готовую гречневую крупу разложить по тарелкам, добавить растительное молоко с медом и корицей.

Календарь питания по дням

© iStock.com / Nastasic Девушка ест овощной салат © iStock.com / Nastasic Девушка ест овощной салат

Ограничения в рационе различаются по дням и неделям. Чтобы не приходилось запоминать конкретные даты, можно питаться согласно таблице.

День недели/неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя Понедельник Вода Сырые продукты и блюда из них без масла Сырые продукты и блюда из них без масла Сырые продукты и блюда из них без масла Вторник Сырые продукты и блюда из них без масла Вареная пища без масла Вареная пища без масла Вареная пища без масла Среда Сырые продукты и блюда из них без масла Сырые продукты и блюда из них без масла Сырые продукты и блюда из них без масла Сырые продукты и блюда из них без масла Четверг Сырые продукты и блюда из них без масла Вареная пища без масла Вареная пища без масла Вареная пища без масла Пятница Сырые продукты и блюда из них без масла Сырые продукты и блюда из них без масла Сырые продукты и блюда из них без масла Сырые продукты и блюда из них без масла Суббота Вареная пища с растительным маслом Вареная пища с растительным маслом, вино Вареная пища с растительным маслом Вареная пища с растительным маслом Воскресенье Вареная пища с растительным маслом Вареная пища с растительным маслом, вино Вареная пища с растительным маслом, вино, рыба Вареная пища с растительным маслом, вино

День недели/неделя 5 неделя 6 неделя 7 неделя Понедельник Сырые продукты и блюда из них без масла Сырые продукты и блюда из них без масла Сырые продукты и блюда из них без масла Вторник Вареная пища без масла Вареная пища без масла Сырые продукты и блюда из них без масла Среда Сырые продукты и блюда из них без масла Сырые продукты и блюда из них без масла Сырые продукты и блюда из них без масла Четверг Вареная пища без масла Вареная пища без масла Сырые продукты и блюда из них без масла Пятница Сырые продукты и блюда из них без масла Сырые продукты и блюда из них без масла Вода Суббота Вареная пища с растительным маслом Вареная пища с растительным маслом, вино, икра Сырые продукты и блюда из них без масла Воскресенье Вареная пища с растительным маслом, вино Вареная пища с растительным маслом, вино, рыба Без ограничений

Что нельзя есть

Во время Великого поста из рациона исключаются:

мясо и птица;

мясо и птица; мясные полуфабрикаты и колбасные изделия;

мясные полуфабрикаты и колбасные изделия; молоко и кисломолочные продукты, в том числе сливочное масло и сыр;

молоко и кисломолочные продукты, в том числе сливочное масло и сыр; яйца и все продукты с их содержанием;

яйца и все продукты с их содержанием; сливочные соусы;

сливочные соусы; алкогольные напитки (кроме вина в отдельные дни);

алкогольные напитки (кроме вина в отдельные дни); сдоба и кондитерские изделия, в том числе те, в которых есть сливочное масло и яйца.

Питание после окончания поста

Во время поста из рациона исключается животный белок, поэтому выработка ферментов, расщепляющих его, снижается, пища также ограничена по калорийности. Для того чтобы завершить пост без вреда для здоровья, необходимо правильно из него выходить. Резкий возврат в пищу жирных, жареных, мясных блюд может вызвать проблемы с пищеварением вплоть до образования панкреатита.

В идеале возвращение к привычному меню должно состояться через семь дней после окончания поста. Сначала нужно вводить в пищу кисломолочные продукты и яйца (не более двух в день), потом нежирное мясо (запеченное в духовке, тушеное или вареное). За один прием пищи лучше всего употреблять только один белковый продукт, например рыбу или мясо, а в качестве гарнира к ним подавать крупы.

Обязательно ли соблюдать

Соблюдение Великого поста — дело сугубо добровольное, священники подчеркивают, что в первую очередь важно очистить дух, а не тело. Перед тем как переходить на ограниченное питание, важно проконсультироваться со своим врачом. В частности, не рекомендуется следовать строгим правилам поста:

беременным и кормящим;

беременным и кормящим; детям и пожилым;

детям и пожилым; при болезнях ЖКТ;

при болезнях ЖКТ; при диабете, онкологических и хронических заболеваниях.

Что делать, если нарушил Великий пост

Если верующий вольно или невольно нарушил пищевые ограничения, священники советуют покаяться на исповеди, при этом прихожанин должен четко осознавать: поступок неправильный. После этого пост можно продолжать.

Богослужения Великого поста

Великопостные службы в церкви призваны помочь верующим сосредоточиться на покаянии и напомнить о событиях жизни Христа, предшествующих воскрешению.

Вечером Прощеного воскресенья в храме служится вечерня с чином прощения.

Вечером Прощеного воскресенья в храме служится вечерня с чином прощения. Великий покаянный канон святителя Андрея Критского (в первую неделю поста читается по частям с понедельника по четверг на великом повечерии; полностью канон прочитывается на пятой неделе Великого поста в среду).

Великий покаянный канон святителя Андрея Критского (в первую неделю поста читается по частям с понедельника по четверг на великом повечерии; полностью канон прочитывается на пятой неделе Великого поста в среду). Стояние Марии Египетской. В среду вечером читается житие Марии Египетской и Великий покаянный канон Андрея Критского целиком.

Стояние Марии Египетской. В среду вечером читается житие Марии Египетской и Великий покаянный канон Андрея Критского целиком. Литургия преждеосвященных Даров. Совершается в будние дни, верующим предлагаются Святые Дары для причащения.

Литургия преждеосвященных Даров. Совершается в будние дни, верующим предлагаются Святые Дары для причащения. Литургия святого Василия Великого. Служится десять раз в году, семь из которых — в Великий пост.

Литургия святого Василия Великого. Служится десять раз в году, семь из которых — в Великий пост. Пассия. Вечерняя служба с акафистом Страстям Христовым (страданиям).

Пассия. Вечерняя служба с акафистом Страстям Христовым (страданиям). Молебное пение святому великомученику Феодору Тирону. Совершается накануне дня памяти святого Феодора Тирона после литургии преждеосвященных Даров.

Молебное пение святому великомученику Феодору Тирону. Совершается накануне дня памяти святого Феодора Тирона после литургии преждеосвященных Даров. Поминальные службы родительских суббот. Накануне служится парастас, потом заупокойная литургия и общая панихида.

Поминальные службы родительских суббот. Накануне служится парастас, потом заупокойная литургия и общая панихида. Чин Торжества православия. Служится в первое воскресенье Великого поста.

Чин Торжества православия. Служится в первое воскресенье Великого поста. Богослужение крестопоклонной недели. Накануне третьего воскресенья на всенощном бдении торжественно выносится крест для поклонения.

Богослужение крестопоклонной недели. Накануне третьего воскресенья на всенощном бдении торжественно выносится крест для поклонения. Служба Благовещения Пресвятой Богородицы. Обычно накануне праздника служится всенощное бдение, а утром — литургия святителя Иоанна Златоуста.

Служба Благовещения Пресвятой Богородицы. Обычно накануне праздника служится всенощное бдение, а утром — литургия святителя Иоанна Златоуста. Акафист Пресвятой Богородице. В честь праздника Похвалы Пресвятой Богородицы в пятницу вечером поется акафист.

Акафист Пресвятой Богородице. В честь праздника Похвалы Пресвятой Богородицы в пятницу вечером поется акафист. Богослужение Вербного воскресенья. Всенощное бдение накануне вечером и литургия святителя Иоанна Златоуста.

Богослужение Вербного воскресенья. Всенощное бдение накануне вечером и литургия святителя Иоанна Златоуста. Богослужения Великого четверга. В этот день вспоминается Тайная вечеря и таинство евхаристии.

Богослужения Великого четверга. В этот день вспоминается Тайная вечеря и таинство евхаристии. Богослужения Великой пятницы. На вечерне выносится плащаница, в конце службы поется канон "Плач Пресвятой Богородицы".

Богослужения Великой пятницы. На вечерне выносится плащаница, в конце службы поется канон "Плач Пресвятой Богородицы". Богослужения Великой субботы. Служится литургия святителя Василия Великого, которая соединяется с вечерней, а вечером читаются "Деяния святых апостолов".

Молитвы в Великий пост

Главная молитва Великого поста — молитва Ефрема Сирина: в ней перечисляются грехи, которые мешают полноценному покаянию, и добродетели, которые в этом помогают.

Один из самых запоминающихся моментов литургии преждеосвященных Даров — "Да исправится молитва моя…", которая поется священниками в три голоса. Эта молитва написана библейским Давидом в то время, когда ему приходилось скрываться от царя Саула.

Покаянные тропари на утрене — "Покаяния отверзи ми двери, Жизнодавче…" (общее название трех тропарей). Читаются они на воскресном всенощном бдении.

Великий пост у католиков

Католический Великий пост начинается с пепельной среды. В этот день во всех храмах священники в знак смирения и покаяния совершают обряд "возложения пепла" — посыпают головы верующих или чертят им на лбу крест. Это пепел сожженных пальмовых ветвей, сохраненных с прошлогоднего пальмового (или Вербного) воскресенья — праздника Входа Господня в Иерусалим.

Воскресные дни католической Четыредесятницы приравниваются по своей значимости к великим праздникам и посвящены воспоминанию о важнейших событиях земной жизни Иисуса Христа: 40-дневном пребывании в пустыне, Преображении, беседе с самарянкой, исцелении слепорожденного и воскрешении Лазаря.