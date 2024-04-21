https://ria.ru/20240421/moldaviya-1941369906.html
Гуцул и Шор не будут участвовать в выборах президента Молдавии
Гуцул и Шор не будут участвовать в выборах президента Молдавии - РИА Новости, 21.04.2024
Гуцул и Шор не будут участвовать в выборах президента Молдавии
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул и оппозиционный молдавский политик Илан Шор сообщили РИА Новости, что в силу возраста не будут участвовать в выборах... РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T17:43
2024-04-21T17:43
2024-04-21T17:45
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул и оппозиционный молдавский политик Илан Шор сообщили РИА Новости, что в силу возраста не будут участвовать в выборах президента Молдавии. "Я не могу, мне 37 лет. В выборах у нас может участвовать тот, кто достиг 40 лет", — ответил Шор на соответствующий вопрос РИА Новости. Евгения Гуцул также заявила, что "я по возрасту не подхожу - у нас закон предусматривает, что с 40 лет". В воскресенье Гуцул и Шор приняли участие в съезде оппозиционных молдавских политиков в Москве, на котором было объявлено о создании блока "Победа". Президентские выборы в Молдавии запланированы на осень этого года.
https://ria.ru/20240421/moldaviya-1941367122.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, москва, молдавия, евгения гуцул, илан шор
В мире, Москва, Молдавия, Евгения Гуцул, Илан Шор, В мире
Гуцул и Шор не будут участвовать в выборах президента Молдавии
Гуцул и Шор не смогут участвовать в выборах президента Молдавии из-за возраста