https://ria.ru/20240421/cbs-1941298884.html

В Мичигане машина протаранила лодочный клуб, где праздновали день рождения

В Мичигане машина протаранила лодочный клуб, где праздновали день рождения - РИА Новости, 21.04.2024

В Мичигане машина протаранила лодочный клуб, где праздновали день рождения

Два ребенка погибли, еще приблизительно 15 человек пострадали, когда машина протаранила лодочный клуб в американском штате Мичиган, где проходила вечеринка в... РИА Новости, 21.04.2024

2024-04-21T05:15

2024-04-21T05:15

2024-04-21T06:09

в мире

мичиган

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Два ребенка погибли, еще приблизительно 15 человек пострадали, когда машина протаранила лодочный клуб в американском штате Мичиган, где проходила вечеринка в честь дня рождения, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на местные власти."Дети — брат и сестра — погибли и более десятка людей получили ранения, некоторые из них серьезные, когда транспортное средство, управляемое, предположительно, пьяным водителем, въехало в вечеринку в честь Дня рождения в субботу в лодочном клубе", — говорится в публикации на сайте телеканала со ссылкой на слова шерифа Мичигана Троя Гуднафа.По его словам, за рулем автомобиля находилась 66-летняя женщина, она протаранила стену здания и проехала внутрь более чем на семь метров. Восьмилетняя девочка и пятилетний мальчик погибли на месте."Первая помощь была оказана приблизительно 15 жертвам, среди которых были взрослые и дети", — заявил шериф.Трое детей и шестеро взрослых были доставлены в больницу с серьезными или угрожающими жизни ранениями, еще несколько пострадавших были отправлены в больницы на частном транспорте.Женщина, находившаяся за рулем, взята под стражу.

https://ria.ru/20231128/ssha-1912263976.html

https://ria.ru/20240401/avtomobil-1937217247.html

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в мире, мичиган