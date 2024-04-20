https://ria.ru/20240420/vklad-1941171092.html
Аналитик рассказал, какой вклад лучше поскорее закрыть
Аналитик рассказал, какой вклад лучше поскорее закрыть - РИА Новости, 20.04.2024
Аналитик рассказал, какой вклад лучше поскорее закрыть
В большинстве случаев досрочное закрытие банковского депозита невыгодно из-за потери процентов. Но иногда даже это не должно останавливать, рассказал агентству... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T02:17
2024-04-20T02:17
2024-04-20T02:17
экономика
богдан зварич
банки.ру
банки
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150848/19/1508481944_0:199:2934:1849_1920x0_80_0_0_1ddfb2dd0ab6da34d6db59eee339ec7e.jpg
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. В большинстве случаев досрочное закрытие банковского депозита невыгодно из-за потери процентов. Но иногда даже это не должно останавливать, рассказал агентству “Прайм” главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич.Он напомнил, что иногда Банк России резко и неожиданно для обывателей повышает ключевую ставку. Этому предшествует ряд объективных причин, однако большинство граждан, не следящих за экономикой, упускают их из вида. В этом случае банки также резко повышают доходность по депозитам, чтобы привлечь вклады граждан.“В таком случае может возникнуть ситуация, при которой досрочное закрытие вклада и открытие нового на улучшенных условиях окажется выгоднее”, — считает аналитик. Если выгода будет существенной, вклад лучше закрыть раньше срока.Но надо понимать, что Банк России обычно не склонен к непредсказуемым действиям. Резкие движения по ставке всегда связаны с ухудшением положения дел в экономике или событиями, способными оказать на нее влияние в будущем, добавил Зварич.
https://ria.ru/20240418/kreditki-1940692303.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150848/19/1508481944_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_a45598c15dfa5800741b52cd0982544f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, богдан зварич, банки.ру, банки
Экономика, Богдан Зварич, Банки.ру, Банки
Аналитик рассказал, какой вклад лучше поскорее закрыть
Аналитик Зварич: при резком росте ставки ЦБ выгоднее закрыть вклад ради нового
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости
. В большинстве случаев досрочное закрытие банковского депозита невыгодно из-за потери процентов. Но иногда даже это не должно останавливать, рассказал агентству “Прайм”
главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич.
Он напомнил, что иногда Банк России резко и неожиданно для обывателей повышает ключевую ставку. Этому предшествует ряд объективных причин, однако большинство граждан, не следящих за экономикой, упускают их из вида. В этом случае банки также резко повышают доходность по депозитам, чтобы привлечь вклады граждан.
“В таком случае может возникнуть ситуация, при которой досрочное закрытие вклада и открытие нового на улучшенных условиях окажется выгоднее”, — считает аналитик. Если выгода будет существенной, вклад лучше закрыть раньше срока.
Но надо понимать, что Банк России обычно не склонен к непредсказуемым действиям. Резкие движения по ставке всегда связаны с ухудшением положения дел в экономике или событиями, способными оказать на нее влияние в будущем, добавил Зварич.