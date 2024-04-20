https://ria.ru/20240420/vklad-1941171092.html

Аналитик рассказал, какой вклад лучше поскорее закрыть

Аналитик рассказал, какой вклад лучше поскорее закрыть - РИА Новости, 20.04.2024

Аналитик рассказал, какой вклад лучше поскорее закрыть

В большинстве случаев досрочное закрытие банковского депозита невыгодно из-за потери процентов. Но иногда даже это не должно останавливать, рассказал агентству... РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T02:17

2024-04-20T02:17

2024-04-20T02:17

экономика

богдан зварич

банки.ру

банки

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. В большинстве случаев досрочное закрытие банковского депозита невыгодно из-за потери процентов. Но иногда даже это не должно останавливать, рассказал агентству “Прайм” главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич.Он напомнил, что иногда Банк России резко и неожиданно для обывателей повышает ключевую ставку. Этому предшествует ряд объективных причин, однако большинство граждан, не следящих за экономикой, упускают их из вида. В этом случае банки также резко повышают доходность по депозитам, чтобы привлечь вклады граждан.“В таком случае может возникнуть ситуация, при которой досрочное закрытие вклада и открытие нового на улучшенных условиях окажется выгоднее”, — считает аналитик. Если выгода будет существенной, вклад лучше закрыть раньше срока.Но надо понимать, что Банк России обычно не склонен к непредсказуемым действиям. Резкие движения по ставке всегда связаны с ухудшением положения дел в экономике или событиями, способными оказать на нее влияние в будущем, добавил Зварич.

https://ria.ru/20240418/kreditki-1940692303.html

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экономика, богдан зварич, банки.ру, банки