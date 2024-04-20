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Аналитик рассказал, какой вклад лучше поскорее закрыть - РИА Новости, 20.04.2024
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02:17 20.04.2024
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Аналитик рассказал, какой вклад лучше поскорее закрыть
Аналитик рассказал, какой вклад лучше поскорее закрыть - РИА Новости, 20.04.2024
Аналитик рассказал, какой вклад лучше поскорее закрыть
В большинстве случаев досрочное закрытие банковского депозита невыгодно из-за потери процентов. Но иногда даже это не должно останавливать, рассказал агентству... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T02:17
2024-04-20T02:17
экономика
богдан зварич
банки.ру
банки
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. В большинстве случаев досрочное закрытие банковского депозита невыгодно из-за потери процентов. Но иногда даже это не должно останавливать, рассказал агентству “Прайм” главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич.Он напомнил, что иногда Банк России резко и неожиданно для обывателей повышает ключевую ставку. Этому предшествует ряд объективных причин, однако большинство граждан, не следящих за экономикой, упускают их из вида. В этом случае банки также резко повышают доходность по депозитам, чтобы привлечь вклады граждан.“В таком случае может возникнуть ситуация, при которой досрочное закрытие вклада и открытие нового на улучшенных условиях окажется выгоднее”, — считает аналитик. Если выгода будет существенной, вклад лучше закрыть раньше срока.Но надо понимать, что Банк России обычно не склонен к непредсказуемым действиям. Резкие движения по ставке всегда связаны с ухудшением положения дел в экономике или событиями, способными оказать на нее влияние в будущем, добавил Зварич.
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экономика, богдан зварич, банки.ру, банки
Экономика, Богдан Зварич, Банки.ру, Банки
Аналитик рассказал, какой вклад лучше поскорее закрыть

Аналитик Зварич: при резком росте ставки ЦБ выгоднее закрыть вклад ради нового

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗнак процента
Знак процента - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. В большинстве случаев досрочное закрытие банковского депозита невыгодно из-за потери процентов. Но иногда даже это не должно останавливать, рассказал агентству “Прайм” главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич.
Он напомнил, что иногда Банк России резко и неожиданно для обывателей повышает ключевую ставку. Этому предшествует ряд объективных причин, однако большинство граждан, не следящих за экономикой, упускают их из вида. В этом случае банки также резко повышают доходность по депозитам, чтобы привлечь вклады граждан.
“В таком случае может возникнуть ситуация, при которой досрочное закрытие вклада и открытие нового на улучшенных условиях окажется выгоднее”, — считает аналитик. Если выгода будет существенной, вклад лучше закрыть раньше срока.
Но надо понимать, что Банк России обычно не склонен к непредсказуемым действиям. Резкие движения по ставке всегда связаны с ухудшением положения дел в экономике или событиями, способными оказать на нее влияние в будущем, добавил Зварич.
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Названа причина, по которой банки раздают кредитки всем подряд
18 апреля, 02:17
 
ЭкономикаБогдан ЗваричБанки.руБанки
 
 
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