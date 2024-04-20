На Украине допустили отключение света до шести часов в сутки летом и зимой
Харченко: зимой и зимой на Украине могут вводить отключения света на 4-6 часов
© AP Photo / Felipe DanaНеосвещенная улица в центре Киева, Украина
© AP Photo / Felipe Dana
Неосвещенная улица в центре Киева, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Директор украинского центра исследования энергетики Александр Харченко считает, что летом и зимой из-за повреждений объектов энергетики на Украине могут быть введены отключения света на 4 – 6 часов в сутки.
"Украина вряд ли пройдет пики потребления в июле-августе и зимой без ограничений. Это умеренно-оптимистичный сценарий. В худшем случае доступ к электричеству будет отсутствовать в течение 4-6 часов в сутки. Но апокалипсиса не будет", - приводит слова Харченко сайт украинской версии журнала Forbes.
На Украине назвали сумму, необходимую на восстановление энергосистемы
28 сентября 2023, 08:17
По его словам, Украина потеряла до 7 гигаватт генерации, повреждены электроподстанции и сети.
"С восстановлением подстанций и сетей проблем не должно быть. Идут поставки оборудования, оператор энергосистемы "Укрэнерго" понимает, что надо делать. С восстановлением генерации ситуация сложнее. "Укргидроэнерго" потеряло 35% мощности, или около 1,5 гигаватт", - отметил Харченко.
Он добавил, что также потеряно до 5,2 гигаватт в тепловой генерации.
Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий 18 апреля предупредил, что в энергосистеме страны периодически будет ощущаться дефицит.
Ранее в "Укрэнерго" заявили, что объем повреждений энергообъектов на Украине чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, компания призвала экономно потреблять электроэнергию. Министр энергетики Украины Герман Галущенко 12 апреля попросил население страны подготовиться к возможным блэкаутам уже в весенне-летний период и закупать генераторы.
Кудрицкий 22 марта заявлял, что энергетическая система страны подверглась крупнейшей атаке "за всё время", по его словам, комбинированные удары поразили ряд тепловых и гидроэлектростанций. Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщал, что ударам подверглись ряд ТЭС, серьезно повреждено оборудование станций. Компания "Укргидроэнерго" сообщала, что зафиксирован удар по ДнепроГЭС и плотине, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, верхняя часть здания полностью уничтожена, для восстановления электростанции до проектного состояния потребуются годы.